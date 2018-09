Làm ngũ cốc, sữa đậu nành ngon tại nhà

Máy làm sữa đậu nành đa năng BlueStone giúp chị em không phải tốn quá nhiều thời gian mà vẫn có được mẻ sữa thơm ngon cho cả gia đình.

Thay vì mất nhiều thời gian và công sức ngâm, nấu, xay nhuyễn… đậu để làm sữa, với một vài mẹo nhỏ cùng chiếc máy làm sữa đậu nành đa năng BlueStone, chỉ sau 20 phút, bạn đã có ngay ly sữa ngũ cốc thơm ngon.

Ngâm đậu, giữ ấm sữa

Theo cách làm sữa ngũ cốc truyền thống, trước khi nấu cần phải ngâm đậu từ 4 đến 8 tiếng hoặc qua đêm, mất nhiều thời gian và công sức mà đôi khi chất lượng không được như ý. Với chức năng ngâm đậu của máy BlueStone, chỉ cần cho đậu và nước vào máy, chọn chức năng ngâm, chị em có thể hoàn yên tâm bởi hạt đậu sẽ nở đều và mềm hơn.

Đặc biệt, sau khi nấu sữa xong, chức năng giữ ấm của máy sẽ giúp giữ ấm sữa, bảo toàn hương vị, cho ly sữa thơm ngon. Đây là hai chức năng cải tiến độc đáo, mang đến những trải nghiệm mới trong việc nấu sữa, làm hài lòng các chị em nội trợ.

Chiếc máy làm sữa đậu nành đa năng thiết kế nhỏ gọn và sang trọng làm đẹp gian bếp.

Chọn chế độ nấu

Khi nguyên liệu đã sẵn sàng, chỉ cần lắp đầu máy vào bình và cắm điện, bảng điều khiển điện tử cảm ứng của máy sẽ sáng lên với nhiều chức năng bằng tiếng Việt, giúp các chị em dễ sử dụng. Để nấu sữa, đầu tiên bạn cần chọn “Chức năng làm sữa”. Lưu ý, nếu nấu sữa đậu nành, bạn chọn chế độ “Đậu nành”; để nấu các loại sữa ngũ cốc khác, chọn chế độ “Ngũ cốc”; rồi nhấn nút “Khởi động”, công suất cao với tốc độ quay đạt 15.000 vòng một phút của máy sẽ nhanh chóng xay nguyên liệu nhuyễn mịn, sau 20 - 25 phút là bạn sẽ có ngay món sữa thơm ngon, bổ dưỡng và có thể thưởng thức ngay mà không cần lọc bã.

Bảng điều khiển điện tử cảm ứng đa chức năng bằng tiếng Việt của máy làm sữa đậu nành đa năng BlueStone giúp người dùng vận hành dễ dàng.

Bảo đảm an toàn khi sử dụng

Lưỡi dao của máy làm bằng thép không gỉ 304 giúp người dùng yên tâm về chất lượng thực phẩm, bảo đảm an toàn cho sức khỏe. Đặc biệt, máy có thiết kế tiên tiến với 6 chức năng cài đặt thông minh như tự động chống tràn, ngắt điện an toàn, tự động ngưng vận hàng khi máy không có nước hay khi nhiệt độ quá cao, tự động giảm áp lực, ngăn nước vào động cơ. Máy làm sữa đậu nành đa năng BlueStone bảo đảm an toàn, giúp các chị em yên tâm khi sử dụng.

Vệ sinh máy

Chức năng tự làm sạch là một điểm cộng của máy làm sữa đậu nành đa năng này. Sau khi nấu, chỉ cần cho nước vào máy, chọn chức năng "Tự làm sạch", máy sẽ tự động làm sạch các thực phẩm còn xót lại trên lưỡi dao một cách nhanh chóng, giúp chị em tiết kiệm thời gian dọn rửa.

Món sữa ngũ cốc thơm ngon và bổ dưỡng làm từ máy BlueStone.

Với những mẹo nhỏ trên, các chị em nội trợ có thể dễ dàng sử dụng máy làm sữa đậu nành đa năng BlueStone để làm những món sữa ngũ cốc thơm ngon và bổ dưỡng, vừa tiện lợi và tiết kiệm thời gian, vừa bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Máy làm sữa đậu nành đa năng BlueStone được tư vấn thiết kế bởi Tập đoàn Great American Appliance Corporation (GAAC), Mỹ, được xem là một trong những thiết kế tối tân trên thị trường. Máy trang bị lưỡi dao bằng thép không gỉ, an toàn cho sức khỏe, công suất cao với tốc độ quay đạt 15.000 vòng quay một phút cùng chức năng nấu sữa bằng tấm nhiệt phẳng ở thân bình chứ không dùng thanh điện trở, giúp kiểm soát độ mịn của sữa và bảo toàn trọn vẹn dưỡng chất. Giao diện điều khiển của máy đơn giản, dễ sử dụng giúp bạn hoàn thành một mẻ sữa trong vòng 20 phút chỉ với một nút nhấn và một chức năng đặc biệt tự làm sạch sau khi sử dụng. Máy giúp chế biến nhiều món ăn, thức uống khác nhau, đa dạng hoá thực đơn hàng ngày của gia đình: sữa ngũ cốc, sữa bắp, sinh tố trái cây, cháo thịt xay hay súp rau củ đầy dinh dưỡng cho mọi thành viên trong gia đình. Thông tin chi tiết tại website bluestone.com.vn.

(Nguồn: Bluestone)