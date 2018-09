Khoẻ đẹp giữa mùa hè nhờ nấm

Bên cạnh đó, nấm còn giúp phái đẹp nhẹ nhàng vượt qua nỗi sợ lên cân. Không chỉ chứa ít chất béo, nhiều loại nấm còn có thể thanh trừ các gốc tự do, làm giảm chất mỡ trong cơ thể (gốc tự do được xem là nguồn gốc dẫn tới sự lão hóa). Ngoài ra, nấm ăn còn có tác dụng giúp an thần, trấn tĩnh, kiềm chế stress, có lợi cho việc điều chỉnh hoạt động của hệ thần kinh trung ương.