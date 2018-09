Khao Lao tặng thực khách 100 suất lạp vịt hoặc vai heo nướng

Đến với nhà hàng số 9 Nhà Chung, Hà Nội, thực khách sẽ được tặng một trong hai món ăn khi đi nhóm 4.

Khao Lao ra đời năm 2016, trở thành chuỗi nhà hàng Lào đầu tiên trên đất Việt. Với mong muốn mang đến cho những thực khách Việt Nam hương vị truyền thống và hiện đại của Lào, tại Khao Lao, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến chế biến món ăn đều được chính tay đầu bếp người bản địa kỳ công nghiên cứu.

Thực khách sẽ có cơ hội thưởng thức những món ăn được chế biến cầu kỳ, tỉ mỉ.

Đến với nhà hàng, những người yêu ẩm thực Lào sẽ có cơ hội thưởng thức thực đơn phong phú với hơn 100 món ăn mang đủ sắc, hương, vị truyền thống của đất nước triệu voi như lạp, cá lóc Khao Lao, thịt bò pắt xà, mực pắt trứng muối... Mỗi món ăn như một câu chuyện thú vị về nguồn gốc, nguyên liệu và cách chế biến cầu kỳ của những đầu bếp xứ Viêng Chăn.

Đặc biệt, một trong những món ăn không thể không có trong ngày Tết cổ truyền Bun Pi May (13 - 15/4 dương lịch) của Lào là món lạp. "Lạp” trong tiếng Lào nghĩa là may mắn. Món lạp cũng giản dị như chính những nguyện ước bình an của người dân nơi đây trong cuộc sống. Thịt nạc được trộn đều với tim, gan băm nhỏ và các loại gia vị như nước cốt chanh, riềng, sả, nhiều ớt và một chút thính nếp. Giống như những món ăn khác của xứ sở triệu voi, món lạp không thể thiếu một chút hương vị thơm cay của thảo mộc.

Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến chế biến món ăn đều được chính tay đầu bếp người bản địa kỳ công nghiên cứu.

Hòa cùng không khí ngày Tết cổ truyền đang đến gần tại Lào, nhà hàng Khao Lao cũng có chương trình tặng món lạp vịt miễn phí như lời cầu chúc bình an, may mắn cho những người con Lào xa quê nói riêng và những ai yêu mến ẩm thực Lào nói chung. Trong không gian đậm chất Lào, thực khách sẽ cảm nhận được phong vị truyền thống của Tết qua ẩm thực.

Vị chua của chanh, cay xè của ớt, các loại gia vị và thảo mộc đặc biệt làm cho miếng thịt tai tái nhưng vẫn giữ được cái tươi ngon roi rói. Ăn lạp kèm với xôi nếp nóng sẽ khiến bạn cảm nhận được trọn vẹn cái đặc trưng trong ẩm thực xứ Lào. Bên cạnh lạp vịt, thực khách sẽ được chọn thêm một món ăn thơm ngậy là vai heo nướng. Vị thịt thơm, mềm, đậm đà chắc chắn sẽ mang đến cho thực khách một bữa ăn chuẩn vị Lào.

Món lạp cũng giản dị như chính những nguyện ước bình an của người dân nơi đây trong cuộc sống.

Chương trình áp dụng cả ngày từ thứ Hai đến Chủ nhật, không áp dụng với các chương trình khuyến mại khác. Thời gian áp dụng từ ngày 31/3 đến 29/4, tại số 9 Nhà Chung, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hotline: (024) 3 266 8944.

(Nguồn: Nhà hàng Khao Lao)