Khánh My trổ tài nấu bữa cơm 3 món bình dị

Bữa cơm ba món ngon lành được Khánh My hướng dẫn và thực hiện nhanh chóng bởi người mẫu vốn rất yêu thích nội trợ.

Mới đây, khi nhận được lời mời, Ngôi sao người mẫu 2011 Khánh My đã đồng ý vào bếp để thực những món ăn theo sở thích của cô nhằm giới thiệu đến với những tín đồ mê ăn uống. Được khán giả biết đến ở lĩnh vực nghệ thuật nhưng ít ai biết rằng công việc chính hỗ trợ vật chất cho người đẹp thỏa sức đam mê với nghệ thuật đó chính là công việc kinh doanh của cô cùng với gia đình.

Người mẫu chia sẻ, nấu ăn vốn là sở thích của cô, gia đình cô có truyền thống kinh doanh lâu đời nên là một bệ phóng giúp cô rất nhiều trong việc làm ăn. Ngoại trừ những lúc phải ăn ở ngoài vì tính chất công việc, quan hệ bạn bè thì những lúc có thời giờ, Khánh My đều cố gắng tự nấu vài món ăn đơn giản không mất thời gian để tự mình thưởng thức.

Trong video mới nhất của mình, Khánh My sẽ hưỡng dẫn nấu ba món ăn quen thuộc trong các bữa cơm gia đình của người Việt: canh cua rau đay; sườn non kho tiêu; thịt bò xào bông thiên lý. Với sự nhiệt tình và nhất là đã quá “quen tay” với ba món ăn yêu thích nên Khánh My thao tác khá linh hoạt và hướng dẫn cặn kẽ cho các tín đồ yêu ẩm thực.

Canh cua rau đay nấu với mướp là một trong ba món mà Khánh My rất thích và thường xuyên tự nấu.

