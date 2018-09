Khám phá ẩm thực Campuchia tại Phnom Penh

Món ăn Campuchia đa dạng từ bún nước đến cơm với nước sốt, cà ri. Dưới đây là một số nhà hàng ở Phnom Penh mà bạn nên thử khi ghé thăm đất nước này.

Quán Góc phố Dosa

“Dosa” theo nghĩa truyền thống là tên một loại bánh Crèpe lên men từ bột gạo và đậu lăng đến từ miền Nam Ấn Độ. Góc phố Dosa là điểm đến phù hợp nếu bạn muốn thưởng thức những món ăn của xứ sở cà-ri. Thực khách tới quán cà phê nhỏ này thường ấn tượng bởi sự nhanh chóng của dịch vụ và mức giá tương đối rẻ.

Dosa là sự tổng hợp của nhiều món ăn và hương vị Ấn Độ, tất cả đều ở trong một chiếc khay ăn tối và được ăn bốc. Bạn xé nhỏ chiếc bánh dosa, nhúng vào mọi thứ có trên khay từ cà ri cho tới những món súp, nước tương hoặc chấm nhiều thứ cùng lúc để tạo ra hương vị mới. Bạn có thể đến cửa hàng tại khu Wat Lanka để thoải mái kết hợp các hương vị và trải nghiệm với giá chỉ 2 USD.

Chợ Orussey

Orussey là khu chợ đông đúc nhất Phnom Penh. Chợ này nổi tiếng với món Brohet (thức ăn được viên lại hoặc để nguyên rồi bọc bột và rán qua sau đó xiên thành từng que, giống với các món kebab). Các quầy bán món này nằm ở phía Tây khu chợ. Thông thường, nguyên liệu chính cho Brohet là thịt lợn hoặc thịt cua, được bọc một lớp vỏ màu xanh rồi chiên giòn. Xiên Brohet trông như game quen thuộc với nhiều người - Angry Bird. Với 1 USD, bạn đã có 3 xiên Brohet cùng 2 suất rau ăn kèm để thưởng thức.

Nhà hàng chợ Kab Koh

Kab Koh nằm bên bờ sông có nhiều con ngạch nhỏ gần chỗ người dân sinh sống. Dùng bữa ở đây, thực khách phải nhón chân để khỏi bị ướt - một trải nghiệm rất thú vị với những người ghé thăm nhà hàng. Đây là một quán ăn gia đình có từ rất lâu, phần lớn là khách hàng người Khmer và không nằm trong khu du lịch. Vì vậy, bạn nên chuẩn bị trước một vài câu giao tiếp hay gọi món đơn giản bằng tiếng Campuchia. Món cà ri gà kiểu Khmer ở Kab Koh là đặc sản nên được thử, ngon, bổ và no lâu. Nhà hàng Psar Kab Koh nằm trên đường số 9 đối diện khu chợ Kab Koh.

Nhà hàng Samnang Kitchen

Samnang (nghĩa là may mắn) là nơi thường được các thực khách nước ngoài ưa chuộng và còn được biết tới với các tên “những cánh cổng xanh”. Du khách thường cảm thấy hài lòng bởi sự đa dạng của đồ ăn tại đây từ món đặc sản địa phương cho đến món ăn ngoại quốc (đối với người Campuchia) và chất lượng dịch vụ tốt. Nhân viên nhà hàng nói tiếng Anh trôi chảy, phục vụ tận tâm, thân thiện và chuyên nghiệp. Samnang Kitchen nằm trên đường số 155, chợ Toul Tom Poung.

The Duck (Con vịt)

Một ông chủ chuyên kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng ở New Zealand đã đến Phnom Penh để mở rộng việc kinh doanh của mình và khai trương quán The Duck. “Đơn giản” là tôn chỉ trong phong cách ẩm thực và châm ngôn của chủ quán - ông Dah Lee là "Ba món cho một phần ăn là đủ, điều quan trọng là nguyên liệu làm nên món ăn như chúng xuất xứ từ đâu, chúng đã được cho ăn những thức ăn gì". Hương vị chủ đạo của nhà hàng là ẩm thực Pháp, nhưng Lee thường cập nhật các món ăn mới tại London hay New York. Địa chỉ của The Duck là số 49 đại lộ Sothearos.

Quán Tepui tại khu người Hoa

Khu người Hoa là địa điểm được xây dựng theo phong cách xa hoa tại Phnom Penh. Tan Bunpa-một lái buôn đồ ăn Trung Quốc là người đầu tiên đến khu vực này vào năm 1904. Đồ ăn tại quán Tepui mang phong cách vùng Địa Trung Hải và Nam Mỹ. Bếp trưởng người Venezuela- Gisela Salazar lấy cảm hứng từ những món ăn tại quê nhà cô kết hợp với những trải nghiệm ẩm thực tại Thượng Hải, Valencia, Paris và Phnom Penh. Địa chỉ quán: số 45 Sisowath Quay (cắt đường 84).

The Lost Room - 'Căn phòng bị đánh mất'

The Lost Room mang vẻ khác biệt đằng sau những khung cửa sắt của mình. Chủ nhà hàng Wendy cùng với Derek đã trang hoàng các chi tiết nội thất hiện đại cùng những nét cá tính ấm áp riêng tại quán. Ấm áp là cảm nhận chung của thực khách đi tới The Lost Room. Niềm đam mê cùng vui thú trong nấu ăn được thể hiện rõ khi quán thường đưa ra lời khuyên về các món ăn cho thực khách. Họ giải thích cặn kẽ về nguồn gốc nguyên liệu của món ăn và vui vẻ nhận những lời khen. The Lost Room nằm ở nhà số 43, đường 21 (gần Wat Svey).

Best Buffet in Town - Fusion Buffet tại NagaWorld

Nếu bạn muốn thưởng thức đồ ăn Nhật, Pháp hay Italy, nhà hàng buffet Fusion với các bếp trưởng người Pháp 30 năm kinh nghiệm ở khách sạn 5 sao sẽ làm bạn hài lòng. Không gian buffet được chia ra làm 4 khu vực theo từng quốc gia: Nhật, Italy, Pháp và Mỹ để bạn chọn lựa. Tiệc hải sản với tôm càng sông Mê Kong nước phô mai, hào sống, cua ghẹ sốt là những món thường được thực khách tại đây thích thú nhất. Tất cả đều được chế biến theo công thức của bếp trưởng người Pháp với giá 19 USD ++ một người. Địa chỉ: lầu 1, khách sạn NagaWorld, đường công viên Hunsen.

Bạn sẽ được hưởng trọn ưu đãi giảm giá đến 3 triệu đồng tour TP HCM - Phnom Pênh 3 ngày-2 đêm nếu đặt phòng trong tháng 4 nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Hành trình bao gồm việc di chuyển bằng xe Limo Bus 5 sao, 2 đêm nghỉ ở phòng tiêu chuẩn tại NagaWorld, 6 bữa ăn ở nhà hàng của NagaWorld, một bữa ăn nhẹ trên Limo Bus, tour khám phá Phnom Pênh nửa ngày. Chi phí cho chuyến đi là gần 3,9 triệu đồng ++ một người đối với loại phòng đơn và gần 2,7 triệu đồng ++ một người đối với loại phòng đôi.

Liên hệ : Công ty TNHH Naga Services

Địa chỉ: lầu 20, tòa nhà Bitexo, số 2 Hải Triều, quận 1, TP HCM

ĐT: (08) 6298 6969, 629 18788, 6291 8798

Hotline: 0966 3333 87 Liz Thảo

(Nguồn: NagaWorld)