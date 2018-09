Khách nước ngoài gợi ý 10 món ăn vỉa hè không thể bỏ qua ở Việt Nam

Đến Việt Nam, kể cả khi không có hướng dẫn viên, bạn cũng không lo bỏ lỡ cơ hội khám phá ẩm thực đặc trưng bởi chỉ cần nhớ những món ăn này.

Trong chuyến công du tại Việt Nam năm 2016, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng với đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain đã có dịp thưởng thức một vài món ăn đường phố nổi tiếng của Hà Nội. Và chính người đầu bếp này đã có lời khuyên cho những người sắp tới Việt Nam: Hãy đến những khu chợ truyền thống để khám phá các món ăn Việt Nam dân dã ngon nhất với mức giá rẻ nhất. Tại đây, mỗi quầy hàng chỉ bán duy nhất một món gia truyền, công thức được truyền lại từ đời này sang đời khác.

Bữa bún chả của ông Obama và đầu bếp Anthony Bourdain tại Việt Nam năm 2016.

Có 10 món ăn bạn nhất định không thể bỏ qua khi đến Việt Nam, theo đánh giá của CNNTravel:

1. Phở

Phở chắc chắn là món ăn đầu tiên bạn phải thử. Khắp các thành phố của Việt Nam, ở đâu bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy các hàng phở đông khách và thực khách ai nấy đều bận rộn thưởng thức bát phở thơm lừng nóng hổi. Món ăn phổ biến này đơn giản chỉ gồm nước dùng, bánh phở tươi, chút thịt bò hay gà và rau thơm. Đây là món ăn dân dã nổi tiếng của Việt Nam vì ngon và dễ ăn.

2. Bún chả

Bún chả là món ăn trưa mà bạn nên thử ở Hà Nội. Tầm từ 11h, chỉ cần nhìn quanh các con phố, chỗ nào bốc khói và thơm mùi thịt nướng, lại gần bạn sẽ thấy hàng bún chả, với những miếng thịt băm hoặc miếng sau khi tẩm ướp gia vị được cho vào vỉ và nướng trên bếp than. Một suất bún chả thông thường gồm một đĩa bún, một bát nước chấm, cùng với những miếng thịt được nướng cháy cạnh, kèm một bát nhỏ rau sống ăn kèm. Nếu thích, bạn có thể gọi thêm nem cua bể. Đây chính làm món ăn mà Tổng thống Obama đã thưởng thức cùng ông Bourdain.

3. Xôi

Xôi thường không phải là món ăn chính ở Việt Nam, tuy nhiên có thể với bạn, đây còn hơn cả những món ăn chính. Một bát xôi dẻo được ăn kèm với thịt gà hoặc thịt lợn, trứng kho hoặc rán và được rắc lên trên cùng một lớp hành phi vàng ươm giòn rụm.

4. Bánh xèo

Bánh xèo và bánh căn đặc biệt của ẩm thực Việt.

Bánh xèo ngon phải là bánh mỏng vỏ, vàng rụm, giòn tan. Bên trong là nhân thịt, tôm, giá và điểm thêm vài cọng rau thơm. Ăn bánh xèo đúng cách nhất là cuốn miếng bánh đã được cắt vào bánh tráng hay một lá xà lách, rồi chấm đẫm vào một bát nước chấm chua ngọt.

5. Gỏi cuốn

Gỏi cuốn thanh mát sẽ là "vị cứu tinh" giúp bạn giải nhiệt sau khi đã thử các món chiên rán. Đầu tiên là một vài lá xà lách xanh mướt, rồi một vài lát thịt hay hải sản, và cuối cùng là một lớp rau mùi. Tất cả được cuốn lại trong một chiếc bánh tráng. Cuối cùng, tất cả những gì bạn phải làm là chấm miếng gỏi cuốn đó vào một thứ nước chấm đặc biệt được pha chế từ nước mắm và thưởng thức. Nếu vẫn muốn ăn thêm đồ chiên, bạn có thể thử gỏi cuốn phiên bản chiên giòn hay còn gọi là nem ở miền Bắc hoặc chả giò ở miền Nam.

6. Bún bò Nam bộ

Món bún này rất phổ biến và không đi kèm nước dùng như nhiều loại khác. Bún bò Nam bộ là món bún trộn, bao gồm thịt bò mềm được xào thơm, một ít bún, một ít rau thơm và giá. Tất cả được trộn với một loại nước mắm pha đặc biệt, ở trên rắc một ít lạc rang, hành khô phi giòn. Bạn có thể thưởng thức món này cùng với một chút ớt tùy theo khẩu vị.

7. Cao lầu

Món mì thịt heo của Hội An này giống như một sự giao thoa giữa các món ăn từ các vùng miền khác nhau, do Hội An trước kia từng là một thành phố cảng giao thương sầm uất với nước ngoài. Sợi mì to và dày giống mì Udon của Nhật Bản, hoành thánh và thịt lợn mang dấu ấn món ăn Trung Quốc, cùng rau thơm và nước dùng, nét đặc trưng cho món ăn Việt. Cao lầu truyền thống và đúng kiểu có nước dùng nấu từ một nguồn nước lấy từ giếng Bá Lễ ở Hội An.

8. Bánh mì

Người Pháp đã mang bánh mì đến Việt Nam nhưng người Việt mới nâng nó lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, đến ngưỡng nào thì tùy thuộc bạn ăn món bánh mì Việt Nam ở miền nào. Ở miền Bắc, bánh mì được làm trên cơ sở cân bằng các thành phần dinh dưỡng cơ bản là carbonhydrate (đường, tinh bột, chất xơ), chất béo và protein à bánh mì, bơ và pate. Tuy nhiên, bánh mì ở miền Nam lại đa dạng và phong phú hơn. Một ổ bánh mì ở miền Nam có thể có đầy đủ các thành phần, từ phô mai, thịt nguội, các loại dưa góp cho tới xúc xích, trứng rán, rau mùi tươi, tương ớt...

9. Bột chiên

Bột chiên là món ăn vặt được yêu thích ở Sài Gòn, phổ biến đối với học sinh khi tan trường hoặc với những người tìm kiếm đồ ăn khuya. Các miếng bột nếp được chiên giòn trong chảo gang lớn, tròn sau đó được đảo cùng trứng. Món này được ăn với nộm đu đủ xanh, hành khô, hành tươi, chút tương ớt và giấm.

10. Cà phê trứng

Cà phê trứng là đồ uống nhưng bạn cũng có thể coi đây là một món tráng miệng. Lòng trắng trứng được đánh cùng đường và sữa cho đến khi bông và mịn mượt, sau đó đổ cà phê đang đun sôi lên. Ly cà phê bồng bềnh trong một màu nâu vàng thơm ngon. Thứ đồ uống này làm mê hoặc cả những người không thích cà phê, chỉ ngay sau khi họ nếm thử một ít bọt trứng trên cùng. Cà phê trứng đặc biệt nổi tiếng ở Hà Nội, với nhiều quán quanh khu vực hồ Gươm.

Bảo Khuê