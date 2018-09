Kem Swensen’s khai trương cửa hàng mới tại TP HCM

Hãng kem của Mỹ vừa mở thêm cửa hàng mới tại 166 Phan Xích Long, TP HCM và mang tới cho thực khách ưu đãi lớn khi thưởng thức các vị kem.

Swensen’s là thương hiệu kem cao cấp của Mỹ từ năm 1948. Có mặt tại Việt Nam năm 2010, Swensen’s chinh phục thực khách bằng những ly kem Sundaes hấp dẫn, phong cách phục vụ thân thiện và không gian ẩm thực sang trọng, hiện đại. Người sành kem ở Việt Nam cũng như trên thế giới yêu thích Swensen’s vì hương vị, nhất là cách phối hợp kem và các loại topping mới lạ.

Nhân ngày khai trương cửa hàng mới trên con phố ẩm thực Phú Nhuận nổi tiếng, 50 ly kem American Tower - một loại Sundaes nổi tiếng thế giới đã được tặng cho 50 thực khách đầu tiên "xông đất" nhà hàng. Hơn nữa, khách hàng tới quán sẽ được nhận ưu đãi "Mua một tặng một" từ ngày 24/7 đến hết 31/8.

Ly kem American Tower.

Thực khách đến Swensen's còn yêu thích thưởng thức từng vị kem riêng để có cảm nhận chân thực nhất. Sticky Chewy hoặc Midnight Brownies dành cho khách yêu chocolate, Turkish Coffee dành cho người yêu cà phê còn Cookies’n Cream được những người yêu vị vani lựa chọn và gọi với cái tên dễ thương "C and C". Ngoài ra, bạn có thể chọn món kem trộn các loại hạt được gọi là Macadamia hay kem xoài với những miếng xoài dẻo, thơm ngọt. Kem Swensen’s bán tại Việt Nam được nhập khẩu nên vị kem bạn ăn ở Mỹ, Singapore, Thái Lan hay Việt Nam đều như nhau.

Đôi ngũ nhân viên Swensen’s.

Mỗi mùa, thương hiệu đều cho ra mắt những bộ sưu tập kem Sundaes - những ly kem làm nên tinh hoa của hãng theo đúng tinh thần sáng tạo của người tạo ra thương hiệu Earle Swensen. Trà xanh là sáng tạo mới nhất của toàn bộ chuỗi nhà hàng kem Swensen’s Việt Nam mùa này. Một ly Sundaes trà xanh Green Tea Delight với topping đậu đỏ bùi bùi, chuối tươi thơm phức và bánh waffle giòn và kem tươi béo mịn có giá 49.000 đồng và kem ốc quế các vị có giá 9.000 đồng.

Lẩu kem trà xanh cũng là một món các nhóm mê kem có thể rủ nhau thưởng thức. Lẩu kem có 9 viên có giá 199.000 đồng và bạn có thể tùy chọn số viên trà xanh. Có nhiều cách phối hợp hương vị như kem trà xanh nhúng chocolate hay kết hợp vị trà xanh với các vị chuối tươi, dưa lưới và waffle giòn...

