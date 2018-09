Hơn 1.000 quà tặng từ Tofu và Rice

Nhân dịp 20/10, chuỗi cửa hàng Tofu - Hơn cả tào phớ và Rice - Chuyện của gạo tặng hơn 1.000 phiếu sử dụng sản phẩm miễn phí.

Tô Phước Thịnh, ông chủ của chuỗi cửa hàng Tofu - Hơn cả tào phớ và gần đây là Rice - Chuyện của gạo, đã biến hoá những loại hạt truyền thống và quen thuộc thành những sản phẩm riêng. Chàng trai 8x đã kết hợp thành công nhiều loại đậu để tạo ra những lát tào phớ mềm mượt, dai dai. Nhưng điều làm nên "chất tofu" là sự sáng tạo từ những vị đi kèm. Những món như tào phớ sương sa đốt cồn, tào phớ lốc xoáy, tào phớ tím từng "gây sốt" với giới trẻ trong thời gian dài. Gần đây, một số sản phẩm mới cũng nhận được sự chào đón nhiệt tình của các bạn trẻ là nước nha đam và tào phớ thạch non, đặc biệt là món thạch non cốt dừa. Thạch dừa non được chia làm hai lớp, nước cốt dừa trong vắt nổi lên trên, sợi dừa non ở lớp dưới lại tạo vị thơm đặc trưng.

Thương hiệu Tofu - Hơn cả tào phớ đã phát triển được hơn 7 năm.

Nhắc tới tào phớ, thường người Hà Thành chỉ tìm ăn vào mùa hè bởi tính thanh mát của nó. Nhưng ở Tofu, bạn có thể tìm thấy cả những sản phẩm phù hợp cho thời tiết giá lạnh. Tào phớ đốt cồn được đun nóng trong bát, toả vị chocolate và cốt dừa thơm phức. Coo'ng phù nóng nhân đậu xanh và nhiều loại nhân khác được bọc bởi gấc tươi trộn với bột gạo nếp và dừa sợi, sau đó đun trong nước gừng nóng, ăn đến đâu ấm ngọt đến đó nhưng không sử dụng bất kỳ một loại chất bảo quản thực phẩm nào.

Để tăng thêm sự đa dạng cho sản phẩm của mình, ông chủ trẻ sử dụng thêm nhiều vị khác nhau như kiwi, cốt dừa, hạt dẻ hay vị caramen hoa quả tươi.

Sau hơn 7 năm xây dựng chuỗi cửa hàng Tofu, chàng trai trẻ vẫn không dừng lại mà tiếp tục "biến hoá" hạt gạo để xây dựng cho mình thương hiệu Rice - chuyện của gạo tại 38 phố Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Nước gạo rang nhiều vị ở đây đang khiến nhiều bạn trẻ mê mẩn. Phước Thịnh bật mí để có được một cốc nước gạo thơm ngon như vậy cần kết hợp đủ 5 loại gạo. Để sở hữu công thức pha chế nước gạo rang, Phước Thịnh đã phải sang Hàn Quốc mua bí quyết tạo ra những hương vị nước gạo ngọt nhẹ, thơm và sánh vàng. Và để tăng thêm sự đa dạng cho sản phẩm của mình, ông chủ trẻ sử dụng thêm nhiều vị khác nhau như kiwi, cốt dừa, hạt dẻ hay vị caramen hoa quả tươi. Các nguyên liệu của quán được sử dụng tại quán đều có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo sức khoẻ cho người tiêu dùng.

Các bạn trẻ tới đây có thể nghe những ca sĩ đến từ các cuộc thi Vietnam Idol, The voice... hay cũng có thể cùng người thân, bạn bè hát cho nhau nghe.

Mô hình mà Phước Thịnh xây dựng cho Rice cũng khác so với Tofu. Nếu Tofu thiên về sự nhẹ nhàng, bình dân thì Rice hướng tới không gian thưởng thức với cửa hàng được thiết kế ấm cúng và có các chương trình ca nhạc vào tối thứ 6, tối chủ nhật. Các bạn trẻ tới đây có thể nghe những ca sĩ đến từ các cuộc thi Vietnam Idol, The voice... hay cũng có thể cùng người thân, bạn bè hát cho nhau nghe.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, lần đầu tiên, ông chủ trẻ tặng hơn 1.000 phiếu sử dụng sản phẩm miễn phí cho khách hàng đến Tofu và Rice.

