HLV Park Hang Seo uống 10 ly cà phê mỗi ngày có trận đấu

Ông nghiện cà phê nặng và đặc biệt yêu thích cà phê chồn dù nó rất đắt đỏ.

Người cầm quân đội tuyển Olympic Việt Nam từng chia sẻ trên Master in the house - chương trình thực tế ăn khách xứ kim chi - rằng mình là người nghiện cà phê nặng. Khách đến nhà, ông thường mời họ uống cà phê do mình tự pha thay vì trà như thói quen của nhiều người Hàn Quốc. Ông Park gọi loại cà phê chồn túi lọc là thứ đồ uống mà khách khó lòng chối từ, chỉ cần ngửi mùi hương thôi cũng đủ khiến bạn ngây ngất. Ông cũng nói thêm, những hôm có trận đấu, ông có thể uống đến 10 ly cà phê một ngày và không thèm món gì khác.

HLV Park Hang Seo thích cà phê chồn

Nhắc đến cà phê chồn thì có khá nhiều tranh cãi xung quanh loại đồ uống thuộc hàng đắt đỏ nhất hành tinh này do quy trình sản xuất hạt cà phê khá đặc biệt. Chồn Indonesia sau khi ăn hạt cà phê sẽ thải ra cùng với phân, sau đó người ta gom nhặt hạt, ngay lập tức đem xử lý trong vòng 24 tiếng để bảo đảm chất lượng. Do đó nó còn được gọi là cà phê Kopi Luwak (trong tiếng Indonesia, Kopi có nghĩa là cà phê còn Luwak là tên loài chồn sinh sống tại Luwak trên đảo Java). Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng cách chế biến hạt cà phê này ngược đãi loài chồn. Dù vậy, với những ai sành cà phê thì chất lượng và mùi hương của cà phê chồn rất đặc biệt, xứng với giá vài nghìn USD một kg.

Chia sẻ thêm về sở thích ăn uống khi ở Việt Nam, HLV Park Hang-se cho biết hợp khẩu vị với đồ ăn Việt nên khi sống ở Hà Nội, ông cảm thấy khá thoải mái. Chả giò, bún chả và phở là ba trong nhiều món yêu thích của vị HLV người Hàn Quốc. Tuy nhiên ông cũng chia sẻ rằng mình vẫn chưa quen với rau mùi - loại rau ăn kèm xuất hiện trong hầu hết các món ăn đặc trưng Việt Nam. Ngoài ra, Park Hang-seo rất thích ăn cơm trắng với muối vừng, món ăn dân dã đậm chất Việt.

"Khi đàn ông đi ăn (Phở)" - Tiền vệ Duy Mạnh của Olympic Việt Nam chia sẻ trên trang cá nhân trong một lần đi ăn cùng thầy - Ảnh: Đỗ Duy Mạnh.

Vi Yến