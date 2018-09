Giới trẻ Hà Nội mê uống trà trong túi nilon

Thay vì uống cốc, đồ uống đựng trong túi nilon với nhiều hình vẽ ngộ nghĩnh, bắt mắt đang được nhiều bạn trẻ săn lùng.

Thời gian gần đây, giới trẻ Hà Nội đang "share" nhiệt tình hình ảnh về túi đồ uống với nhiều ký hiệu ngộ nghĩnh tại quán nhỏ gần cầu Long Biên. Ngay lập tức, chỉ trong hơn một tuần, khách hàng teen đã rỉ tai nhau rất nhanh về địa chỉ này và tạo ra cơn sốt đồ uống với túi nilon, thay vì bằng cốc truyền thống.

Tọa lạc trên con phố yên tĩnh trong khu trung tâm, Aroi Dessert Cafe là địa điểm ưa thích để thực khách ghé chân, thưởng thức một vài đồ uống lạ miệng trong ngày hè nóng nực. Quán nhỏ do một nhóm các bạn trẻ thuộc thế hệ 9X mở ra cách đây một thời gian ngắn với phong cách mộc mạc nhưng không kém phần trẻ trung và thân thiện.

Túi nilon mang hình thù ngộ nghĩnh đang được nhiều thực khách lùng sục.

Chia sẻ về tên gọi của quán, một bạn trong nhóm cho biết, Aroi vốn là một từ tiếng Thái, có nghĩa là ngon miệng. Trên thế giới có không ít nhà hàng với cái tên "Aroi Thai" để gợi cho thực khách cảm giác hấp dẫn, cuốn hút. Nhóm bạn trẻ này đã có nhiều dịp sang Thái Lan du lịch và cũng giống như rất nhiều người, họ "trót" bị ẩm thực của xứ sở chùa Vàng mê hoặc, đặc biệt là các món ăn vặt. Do đó, họ đã cùng nhau lên ý tưởng tạo ra một "địa chỉ đỏ" dành cho những tín đồ hâm mộ đồ ăn Thái như mình.

Để mang lại sự khác biệt, nhóm bạn đã sáng tạo ra loại túi nilon với khóa zip dùng để đựng đồ uống cho những ai muốn mang về. Tuy nhiên, khi tiếng lành đã đồn xa, ngay cả những thực khách ngồi tại quán cũng "nằng nặc" muốn sử dụng loại túi đáng yêu này, thay vì uống trong cốc thủy tinh. Thậm chí, nhiều người tò mò tìm đến Aroi, ban đầu cũng vì chiếc túi dễ thương do bạn bè trên Facebook check in tại quán. Chỉ trong một tuần, hầu hết số lượng túi quán in sẵn đã hết nhẵn.

Trà chanh Thái và Mojito.

Đồ uống ở đây đều là các loại nước giải khát có thể được bắt gặp ở bất cứ con đường nào ở Thái Lan từ nước quýt, nước chanh mật ong, soda, trà Thái chanh hay cafe sữa kiểu Thái; trong đó, được ưu ái nhiều nhất là trà sữa. Nguyên liệu để pha chế đồ uống này là trà đen Thái Lan, được nhập khẩu 100% với hương vị khá thơm và ít gây mất ngủ. Vị trà nhẹ nhàng, hòa quyện với vị sữa ngọt nhưng không ngấy tạo ra thức uống khá đặc biệt, khác với trà sữa Đài Loan từng làm mưa làm gió một thời ở Hà Nội.

Bên cạnh các loại đồ uống xuất xứ từ Thái, Aroi cũng phục vụ nhiều thức uống khác như trà Twinnings, chanh leo sữa, chanh tuyết, các loại sinh tố trái cây hay một số loại soft drink như Mojito, Maderia red soda, Sparkling apple soda...

Các loại bánh ngọt, đồ ăn nhẹ độc đáo do chính chủ quán tự tay làm cũng đóng vai trò rất quan trọng trong menu. Các thực khách nhỏ rất mê loại bánh được trang trí thành hình đầu chú gấu dễ thương Teddy Mousse. Lớp bánh bên trong mềm mướt và không quá ngọt nên dù có giảm cân thì các nàng vẫn có thể thưởng thức loại bánh "vedette" luôn hết đầu tiên này. Bên trên, bánh được phủ một lớp bột chocolate hơi đăng đắng để cân bằng lại vị ngọt.

Bánh Teddy Mousse với trang trí dễ thương.

Ngoài bánh gấu, quán còn có một số loại bánh ngọt khác như bánh cuộn trà xanh Matcha Rollcake, bánh pho mát Cotton Cheesecake hay các set đồ ăn vặt độc đáo như chocolate hot pan, vanilla pancrepe, honey toast vanilla, panookie ice-cream... Tuy thời gian đầu, các món ăn trong menu chưa có mặt hết nhưng đang được chủ quán update từng ngày.

Xác định đối tượng khách là các bạn trẻ nên chủ quán rất chú trọng khâu hình ảnh và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Họ phải tự tay chọn từng chiếc thìa, dĩa cán gỗ, chiếc thớt xinh xinh dùng để đặt bánh hay chậu hoa nhôm vintage dùng để trang trí trên bàn; dù có giá thành cao hơn nhưng lại dễ được lòng thực khách tuổi teen. Đồ ăn, đồ uống khi bưng lên cho khách cũng được bày biện xinh xắn nên được nhiều các bạn trẻ chụp ảnh và chia sẻ trên mạng xã hội.

Quán khá nhỏ nhưng có cả không gian trong nhà và ngoài trời.

Vốn là những bạn trẻ yêu thích công nghệ và bếp núc nên hầu hết các công đoạn từ nấu nướng đến thiết kế túi đồ uống hay trang trí cửa hàng đều do tự tay những ông chủ, bà chủ 9X đảm nhận. Điểm đáng tiếc duy nhất là không gian quán khá nhỏ, cả tầng 1 và gác lửng chỉ chứa được khoảng 20-30 khách nên nếu đi đông người sẽ hơi khó để sắp xếp chỗ ngồi.

Quán có cả không gian nhỏ phía bên ngoài dành cho những ai thích thoáng mát. Khách đến Aroi có chỗ để xe thuận tiện. Quán ở địa chỉ: số 8 Nguyễn Thiếp, Hà Nội, gần cầu Long Biên. Quán mở từ 10h sáng đến 10h tối nhưng các món "hot" thường hết từ khá sớm.

Đường đến quán:

Bài và ảnh: Nguyên Chi