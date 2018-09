Đón Noel với bánh kem lạnh - 31 độ C

Bánh Let It Snow là mùi kem strawberry cheesecake đậm vị phương Tây từ mẫu phô mai béo ngọt kết hợp green tea thuần túy phương Đông. Berry Xmas có vị ngọt hài hòa giữa berry cookies’n cream và love potion #31... Còn bánh trái tim xinh xắn giúp cho đêm Giáng sinh của các cặp đôi thêm lãng mạn. Nhã Phương chọn Let It Snow cho Xmas lãng mạn (Nguồn: fb Nabi Nhã Phương).