Đổi vị với canh dưa chua thịt bò đơn giản

Xào thịt bò với lửa nhỏ sẽ khiến thịt bị dai còn lửa to khi ninh sẽ khiến thịt mau nát nên món ăn này thành công hay không phụ thuộc vào tài chỉnh lửa.

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, các đấng mày râu có thể thể hiện tấm lòng của mình cho "một nửa thế giới" bằng cách trổ tài nấu ăn. Không cần quá cầu kỳ, phức tạp, cánh đàn ông vẫn có thể vào bếp với những món ăn có chút biến tấu vừa quen vừa lạ như món canh dưa cải chua thịt bò.

Các chàng trai sẽ có dịp được trổ tài nấu ăn với món canh đơn giản này.

Nguyên liệu:

150g thịt bò (nên chọn bò bắp có gân sẽ ngon hơn)

200g dưa chua

4 quả cà chua

Tỏi, hành tím, hành ngò, gia vị.

Thực hiện:

- Phi hành tỏi rồi xào thịt bò đã ướp. Lúc này, bạn phải nhanh tay đảo thịt bò với lửa thật lớn. Nếu bạn vô tình vặn lửa nhỏ hoặc bếp không thể cho ngọn lửa to, thịt bò sẽ dai.

- Khi thịt bò xào trong nồi đã săn lại, thêm 500 ml nước vào nồi và hầm trong khoảng 30 phút đến một tiếng. Bạn cần chỉnh lửa nhỏ liu riu để thịt chín mềm mà không bị nát.

- Phi hành tỏi và xào cà chưa với với dưa muối. Xào đến khi cà chua và dưa muối ngấm gia vị thì cho tất cả vào nồi nước đã ninh mềm thịt bò. Trước khi ăn cho thêm hành lá và ngò.

Mẹo hay

- Nước muối dưa: Nếu thích vị chua dịu nhẹ, bạn có thể lấy một ít nước muối dưa để nấu với canh nhưng nhớ đảm bảo tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Rau om và ngò gai sẽ đem đến hương vị đậm đà cho món canh này.

- Sườn non: Có thể thay thế thịt bò bằng sườn non với hương vị cũng không kém phần hấp dẫn.

- Chỉnh lửa: Với món ăn này, có hai lỗi thường gặp nhất: thịt bò bị dai do xào lửa nhỏ hoặc thịt bị nát cho vặn lửa lớn khi ninh. Bí quyết nằm ở tài chỉnh lửa. Những loại bếp hiện đại như bếp gas dương Electrolux ETG729GKTR có vòng chia lửa công suất 4.3kW cho ngọn lửa mạnh mẽ và van điều chỉnh kép có thể giúp bạn dễ dàng điều chỉnh ngọn lửa chính xác như mong muốn.

Thu ngân