Điểm hấp dẫn của món Lào tại nhà hàng Khao Lao

Món xôi, Tằm Mạc Hùng... mang hương vị đặc trưng của Lào nhưng được chế biến khéo léo để phù hợp với khẩu vị của thực khách quốc tế.

Khao Lao mang ẩm thực nguyên bản Lào từ truyền thống đến hiện đại trong không gian vàng nâu ấm cúng đặc trưng đến gần với thực khách Việt.

Khao Lao - chuỗi nhà hàng về ẩm thực Lào đặc trưng tại Việt Nam

Lào là quốc gia Đông Nam Á duy nhất không giáp biển và nổi tiếng với nền Phật giáo lâu đời, ẩm thực nơi đây cũng thu hút thực khách bởi sự tươi ngon của nguyên liệu, kết hợp nhuần nhuyễn cùng nhiều loại gia vị và thảo mộc, giúp đem lại giá trị dinh dưỡng cao nhưng đảm bảo tính thanh đạm trong từng món ăn. Mỗi món ăn Lào đều mang hương vị chua - cay - mặn rõ nét.

Vợ chồng "hot family" Trang Lou và Tùng Sơn thưởng thức món Lào tại nhà hàng.

Khao Lao - nhà hàng Lào ra đời từ sự dung dị, mộc mạc của nguyên liệu đến cách chế biến. Nơi đây có không gian ẩm thực tuy hiện đại nhưng không tách rời khỏi các yếu tố truyền thống cùng hương vị nguyên bản trong từng món ăn, làm nên nét độc đáo và khác biệt cho chuỗi nhà hàng Lào tại Việt Nam. Ngoài ra, Khao Lao mong muốn mang đến những món ăn tinh túy, là sự hòa hợp trọn vẹn của ẩm thực truyền thống và hiện đại nhưng vẫn giữ lại hương vị đặc trưng nguyên bản, phù hợp với khẩu vị của đa số thực khách quốc tế.

MC Nguyễn Diệp Chi tới Khao Lao ăn cùng con gái.

Món ăn tại Khao Lao hấp dẫn 'hot mom' Hà Thành

Những món ăn của nhà hàng thu hút gia đình các "hot mom" như Trang Lou - Tùng Sơn, mẹ con MC Diệp Chi hay MC Nguyễn Minh Trang.

Trang Lou và Tùng Sơn chia sẻ: "Ở Hà Nội không có nhiều quán hương vị đặc trưng Lào lắm mà thực ra chỉ có Khao Lao là cả hai rất hay ăn. Mọi người đến thử đồ Lào nhớ thử những món đặc trưng là xôi Lào (rất dẻo và thơm), Tằm Mạc Hùng, lạp vịt và cả gà nướng nữa. Nếu muốn thưởng thức một bữa no nê nhưng tiết kiệm thì chọn menu lẩu mới tại Khao Lao phù hợp cho 3 - 4 người, giá chỉ 82.000 đồng một người mà có đến 5 món đầy đủ".

Ẩm thực Lào thu hút thực khách bởi hương vị thơm ngon, hấp dẫn.

MC nổi tiếng Diệp Chi với nickname Mesumo cho biết: "Tôi rất ưng cách nêm nếm trong các món ăn Lào, đậm đà, dậy mùi gia vị mà vẫn không mất đi sự tươi ngon của thịt hay rau củ. Đơn giản, bạn chỉ cần gọi một đĩa rau muống xào trong Khao Lao thôi cũng đã thấy được sự khác biệt lớn rồi". Hôm tới nhà hàng, nữ MC nổi tiếng chọn menu combo lẩu. Cả nhà đi bốn người được phục vụ 5 món gồm món mặn, ăn kèm, xôi Lào, nhân lẩu và nước lẩu. Hay lạp vịt, nem rán nhân sầu riêng, nộm xoài chua cay, má đùi gà nướng ăn kèm xôi và một nồi lẩu rất đậm đà, đầy đặn. Nhà hàng có 7 set menu combo lẩu (phù hợp cho nhóm đi 3 - 4 người), với món ăn đa dạng cho khách hàng thoải mái chọn lựa. Mỗi người chỉ mất 82.000 đồng mà no căng bụng.

MC Nguyễn Minh Trang lựa chọn món ăn theo lời giới thiệu của người phục vụ gồm lạp bò, xúc xích Ì Sản, gà ta say rượu và một combo lẩu cho 3 - 4 người. "Cảm nhận chung là món ăn rất ngon miệng và nhiều hương vị thu vị. Menu lúc mới nhìn cảm giác khá gần với món Thái vì có nhiều nguyên liệu và rau gia vị tương đồng nhưng vị không hoàn toàn giống", Minh Trang chia sẻ. Cô tiết lộ thích món gà ta say rượu với lạp sườn Ỉ Sản vì ăn không cũng ngon mà thêm chai bia Lào thì càng hấp dẫn. Một số món hơi mặn (so với cô) như lạp bò với xúc xích nếu ăn vã nhưng nếu ăn cùng xôi Lào hoặc nhắm bia thì vừa đủ ngon.

Liên hệ Khao Lao - nhà hàng Lào: Hotline: 1800 1277. Website: khaolao.vn.

(Nguồn: Nhà hàng Khao Lao)