Địa chỉ cuối tuần: Quán ăn của sao Việt ở Hà Nội

Một vòng quanh các quán của Vân Hugo, Tuấn Hưng hay Thúy Hằng bạn sẽ được nếm đủ hương vị Đà Nẵng, Nam bộ hay Thái Lan ngon tuyệt.

1. Cơm gà Bà Đầm và trà sữa - Vân Hugo

Tuy mới mở giữa năm nay nhưng quán cơm gà Bà Đầm trên phố Triệu Việt Vương đã thu hút khá đông thực khách. Vào buổi trưa, nhiều người chấp nhận đợi lâu để được ăn một suất cơm gà.

Với thực đơn đa dạng, cơm gà Bà Đầm là quán ăn hội tụ các “phiên bản” khác nhau của món cơm gà như: cơm gà xé phay Hội An, cơm gà om nấm Singapore, cơm gà lúc lắc Nhật Bản, cơm gà rút xương Hải Nam. Ngoài ra, nếu bạn đi cùng từ 4 đến 5 người có thể lựa chọn món gà lên mẹt 7 món với đầy đủ nem gà, gà om nấm, gà xé phay, quay giòn, gà chao xả ớt, lòng tràng mề tiết, xôi ngô mỡ hành.

Không gian quán lịch sự, sạch sẽ.

Địa chỉ: 93 Triệu Việt Vương, quận Hoàn Kiếm và 34T Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy.

Gíá một suất cơm gà từ 60.000 đồng, suất đặc biệt thì 90.000 đồng.

Ngay sau khi mở tiệm cơm gà, nữ MC nhanh chóng khai trương tiệm trà sữa túi, trà trái cây cho teen trên phố Nguyễn Hữu Huân với nhiều lựa chọn trà đa dạng, hướng đến nhiều đối tượng khách hàng. Nếu bạn thích trà thanh đạm nhẹ nhàng thì chọn trà trái cây, thích hương vị ngọt béo thì chọn trà sữa... Bên cạnh đó còn nhiều lựa chọn ngon lành khác như trà đào, trà đào sữa, trà ôlong, trà thiết Quan âm.

Quán nhỏ xinh với tông màu trắng xanh mát mắt, cô chủ khá chú ý những chi tiết nhỏ như túi đựng trà, hay thìa trong suốt...

Địa chỉ: 62 Nguyễn Hữu Huân, quận Hoàn Kiếm

Giá từ 30.000 đến 50.000 đồng/cốc.

2. Aloydee - quán đồ Thái của Thúy Hằng

Thuộc sở hữu của hai bà chủ xinh đẹp là người mẫu Thúy Hằng và người mẫu Trương Tùng Lan, chuỗi cửa hàng Aloydee nhanh chóng hút khách, trong đó có không ít các nghệ sĩ tới ủng hộ.

Aloydee có thiết kế nội thất cầu kỳ và chuyên nghiệp, với màu xanh da trời mát mắt đồng bộ từ biển hiệu cho tới màu tường. Thực đơn của quán chủ yếu là các món ngọt đặc biệt của Thái Lan như kem dừa, xôi xoài, trà sữa, kem trà xanh hay các món lạ tai hơn như pudding kim cương đen, chè chuối xôi đen, chè mít mã thầy, bánh crepe sốt sầu riêng...

Địa chỉ: 87A Lý Thường Kiệt và 49 Quang Trung quận Hoàn Kiếm; D2 Giảng Võ, quận Ba Đình; 318 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng.

Giá trung bình cho một món tráng miệng từ 35.000 đồng.

3. Bánh canh ghẹ 69 của hai diễn viên Vĩnh Xương - Anh Tuấn

Đôi bạn thân đồng thời là hai diễn viên kỳ cựu Anh Tuấn - Vĩnh Xương đã cùng nhau mở quán Bánh Canh ghẹ 69 tại Hà Nội. Quán nhỏ và mở chưa lâu nhưng cũng được dân văn phòng, các bạn trẻ và nhiều diễn viên nổi tiếng đến ủng hộ nhiệt tình.

Ban đầu, quán chỉ chuyên bán bánh canh ghẹ nguyên con hoặc bánh canh ghẹ xé, sau đó mới bổ sung món ăn kèm như càng ghẹ rang muối và luôn tấp nập khách. Bánh canh thơm ngon sền sệt đúng chất, thịt ghẹ vừa vặn. Thêm nữa các ông chủ cũng rất chu đáo tiếp đón, từ lúc vào đến lúc ra về đều niềm nở.

Địa chỉ: 60 Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa

Giá từ 45.000 đến 70.000 đồng/bát.

4. Quán Cô Ba của Tuấn Hưng

Nằm giữa trung tâm Hà Nội nhưng Beer Cô Ba lại là một quán nhậu mang đậm phong cách Sài Gòn và dân dã, thu hút rất nhiều bạn trẻ ở Hà thành và các ngôi sao trong làng giải trí ghé thăm thường xuyên.

Đây là quán của ca sĩ Tuấn Hưng, nơi anh vẫn thường ghé qua sau những chuyến lưu diễn của mình. Beer Cô Ba là quán nhậu chuyên về các loại ốc, hải sản, lẩu cua và một số món ăn của Sài Gòn. Với phương châm mang lại một phong cách ăn uống độc đáo tại Hà Nội, Beer Cô Ba là một địa điểm ẩm thực với không gian ấm áp, thoải mái, hợp cho người dân cả hai miền.

Địa chỉ: 39 và 48 Liên Trì, quận Hoàn Kiếm.

5. Quán dê ré của Trọng Tấn

Cuối năm 2014, ca sĩ Trọng Tấn đã mở nhà hàng đặc sản dê ré Song Dương tại Hà Nội. Nhà hàng có không gian đẹp, thực đơn đa dạng và do đầu bếp lâu năm thực hiện.

Những người sành thịt dê, thường chỉ chọn dê ré để thưởng thức. Dê ré là loại dê non, có cân nặng từ 17 đến 20 kg và chưa thay răng. Chúng có đặc trưng thịt săn chắc, ít mỡ, có vị thơm. Do được nuôi thả tự nhiên trên địa hình núi đá, dê chạy nhảy nhiều nên cơ thịt săn chắc, ít mỡ hơn dê chăn thả trên đồi. Bên cạnh đó, dê ré ăn rất sạch, chỉ ăn cây thuốc, lá non trên cây, không ăn lá đã rụng xuống đất, nước cũng phải uống nước suối sạch nên chất lượng thịt dê tốt.

Địa chỉ: Nhà hàng đặc sản dê ré Song Dương, số 39 Trần Kim Xuyến, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Mỗi người từ 200.000 đồng trở lên.

6. Aroi cafe của Justa Tee

Từ một quán ban đầu nhỏ xinh trên phố Nguyễn Thiếp, gần chợ Đồng Xuân, hệ thống Aroi cafe chuyên các đồ ăn vặt Thái Lan của chàng ca sĩ trẻ Justa Tee đã mở rộng khắp Hà Nội thành một hệ thống với 5 địa chỉ.

Vẫn đi đúng tiêu chí những món vặt kiểu Thái từ trà sữa đến bánh ngọt với hình thức xinh xắn, Aroi lý tưởng với nhiều học sinh sinh viên, dân văn phòng, rất dễ thương lại nhanh gọn và ngon lành. Những túi trà sữa nhỏ xinh mang theo đến những chiếc bánh xinh xắn hình gấu hay vịt... vừa đẹp vừa yêu khiến nhiều bạn trẻ ưa thích. Không gian các quán cũng được thiết kế tối giản, hiện đại và gần gũi.

Địa chỉ: 8 Nguyễn Thiếp, 42F Lý Thường Kiệt quận Hoàn Kiếm, 5 Khương Trung, quận Thanh Xuân và hai cơ sở mới khai trương ở Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy và Nguyễn Hữu Huân, quận Hoàn Kiếm.

Giá đồ uống cho hai người khoảng từ 50.000 đồng.

