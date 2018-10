Địa chỉ cuối tuần: Các quán ăn vỉa hè nổi tiếng giữa trung tâm Sài Gòn

Giữa khu vực đắt đỏ nhất thành phố, bạn vẫn có thể tìm được tô bún riêu hay chén súp cua ngon miệng, giá cả phù hợp túi tiền.

Hẻm ăn vặt Hai Bà Trưng

Con hẻm nhỏ dài chừng vài trăm mét trên đường Hai Bà Trưng, quận 1 là thiên đường ăn uống của giới văn phòng lẫn giới trẻ khu vực lân cận. Ở đây bán đủ món, từ đồ ăn vặt như cá viên, bánh tráng trộn, gỏi cuốn... đến món ăn no như mì xào, cơm chiên, bánh xèo, bánh khọt... Không khí nhộn nhịp thu hút sự chú ý của du khách mỗi khi ngang qua.

Buổi sáng, hẻm khá yên bình khi các cụ già vừa đọc báo, vừa thưởng thức cà phê bên xe nước dựng sát tường. Đến tầm 14h-17h, người ta bắt đầu dọn hàng dọc hai lối đi, khách chủ yếu là nhân viên công sở tranh thủ mua đồ ăn xế và các bạn trẻ shopping gần đó ghé ăn vặt, tám chuyện, đồng thời thu hút không ít khách du lịch. Ở đây, bạn có thể tìm thấy gần hết các món ăn vặt trứ danh ở Sài Gòn với giá bình dân, khoảng 10.000-30.000 đồng/phần tùy món.

Đa phần đều là khách mua mang đi, cũng có chỗ ngồi ăn dành cho người có nhu cầu nhưng bạn phải mua nước uống chứ không được ngồi miễn phí. Khu vực để xe ở cuối hẻm, tuy nhiên do lối đi nhỏ, lại thường xuyên đông đúc nên hơi bất tiện. Ngoài vấn đề tiện lợi ra thì chất lượng đồ ăn ở mức tạm được, không có gì nổi trội.

Địa chỉ: 76 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1

Bún riêu 'người nổi tiếng'

Tiệm bún riêu bên hông chợ Bến Thành được nhiều người ví von như tiệm bún của người nổi tiếng do khá nhiều nghệ sĩ Việt là khách quen. So với mặt bằng chung thì giá cả ở đây không rẻ, tầm 50.000 đồng/tô đầy đủ nhưng mỗi ngày, lượng khách đến quán luôn đông, một phần do vị trí đắc địa - ngay cửa Đông chợ - một phần do miếng chả cua được chế biến theo công thức bí truyền.

Nồi nước lèo hấp dẫn, từng tảng chả cua tròn, to là điểm thu hút sự chú ý của người đi đường. Tô bún nhìn khá đơn giản, ngoài chả cua chỉ thêm huyết, cà chua, đậu hũ. Thực khách ăn kèm rau chần, chả, chấm mắm tôm pha nước me là chuẩn vị. Dù vậy, vài người không thích vị hơi ngọt của nước lèo do quán nấu hơi nghiêng về khẩu vị của người miền Nam. Người ăn quen có thể không cần nêm nếm gì thêm, nhưng nếu lạ miệng, bạn có thể chan nước me vào tô bún cho vừa ăn.

Địa chỉ: 4 Phan Bội Châu, phường Bến Thành, quận 1

Súp cua 1/4 thế kỷ

Chiếc xe đẩy cao đến hông người lớn, bên trên đặt nồi súp luôn nóng hổi, vài thứ đồ nêm nếm như sa tế, nước tương, hành ngò, tiêu... là điểm tụ tập mỗi chiều của dân văn phòng quận 1 bao lâu nay. Nhất là vào những chiều mưa, dù phải ngồi trong hẻm có mái che nhưng xì xụp húp chén súp nóng hổi sẽ giúp bạn ấm bụng ngay tức khắc.

"Ngôi sao" của xe súp này là chén súp cua hột vịt bắc thảo vừa bùi vừa béo khiến các tín đồ ăn vặt thích mê. Bạn phải ăn nóng để cảm nhận được độ đặc quánh của súp, nấm đông cô sực sực nhai vui miệng, cua và tôm tươi kết hợp với ớt sa tế cay cay, thêm một chút rau thơm nữa là tròn vị. Một chén đầy đủ vừa bụng một người lớn giá tầm 25.000 đồng, thêm tiền thì thêm đồ ăn kèm.

Địa chỉ: 86 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1

