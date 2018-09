Dế mèn - từ ký ức tuổi thơ thành món ngon nhâm nhi ngày mưa

Dế làm được nhiều món như dế chiên bột, rang tiêu, rang muối ớt, nướng… món nào cũng có hương vị hấp dẫn riêng.

Dế, cào cào, muồm muỗm, châu chấu, bươm bướm, chuồn chuồn… đều gắn với kỷ niệm của nhiều đứa trẻ nông thôn. Nhưng không biết từ bao giờ chú dế mèn dễ thương bởi thân mình mập mạp, tiếng kêu nghe vui tai nổi tiếng trong câu truyện "Dế mèn phiêu lưu ký" và thường được lũ trẻ ở quê chơi lại trở thành món ăn được yêu thích trên các mâm nhậu.

Dế mèn được gom từ khắp nơi về các nhà hàng và bày lên mâm cao cỗ đầy đẹp đẽ. Để đảm bảo phục vụ thực khách quanh năm, dế còn được nuôi trong các thùng xốp bằng cỏ sạch, bằng rau muống, rau khoai nhưng những con dế sống ngoài thiên nhiên vẫn ngon hơn hẳn. Tháng 7 Âm lịch là mùa của dế. Khi những nhành cỏ non cũng là món ăn khoái khẩu nhất của dế mèn xanh non mơn mởn trên các cánh đồng, sau mùa gặt, dế mèn ăn no, béo mầm. Đó cũng là mùa đi bắt dế, là mùa dế béo mập nhất, ngon nhất. Dế chạy nhảy ngoài đồng, ăn cỏ non, thân mình bóng bẩy, chắc thịt, màu cánh gián tuyệt đẹp.

Để làm món dế ngon cần những con khỏe mạnh, đủ chân đủ càng. Dế mang về ngâm qua nước muối loãng trong vài phút để sạch đất bẩn và vi khuẩn, sau đó cắt bỏ chân có gai, rút ruột, bỏ túi hôi sau gáy của dế. Bạn phải làm thật khéo để không bị nát con dế. Dế được rửa sạch lại bằng nước sôi hoặc nước ngâm măng chua để khử mùi, để ráo nước.

Dế mèn nhỏ nhưng làm được rất nhiều món ngon. Dế chiên giòn là món hấp dẫn nhất. Làm món này vừa giữ được hương vị của dế, khi cắn thì giòn tan nhưng khi nhai lại bùi ngọt. Con dế được ướp mắm, tiêu, gừng, sả và chao nhanh qua mỡ nóng già. Dế chín vớt ra, thêm vào lát lá chanh. Dế chiên giòn chấm với nước mắm tỏi ớt ngon tuyệt. Món dế ăn vã một tẹo là hết đĩa. Ăn một con lại muốn ăn một con, cho đến khi ngoảnh ra ngoảnh vào, chẳng còn gì trên đĩa.

Dế còn làm được nhiều món như dế chiên bột, dế rang tiêu, dế rang muối ớt, dế nướng… món nào cũng có hương vị hấp dẫn riêng. Thịt dế mèn giàu protein, ít chất béo, giàu khoáng chất (canxi, kali, mangan, natri, sắt và các vitamin) cần thiết cho sự phát triển cơ thể và trí não. Ăn thịt dế mèn giúp giảm lượng cholesterol trong máu, có khả năng chữa chứng nhiễm độc nước tiểu, đại tiện khó, sỏi thận…

Những ngày mưa ngâu, trong căn phòng ấm, nhâm nhi món dế giòn tan, béo ngậy chẳng còn gì thú hơn. Món ăn ngon, chẳng thế mà nhanh chóng trở thành món được yêu thích trên bàn nhậu. Nhìn con dế thì sợ, nhưng so với bọ cạp, đuông dừa, nhộng tằm…thì dễ thương hơn nhiều. Thế nên thử một miếng xem sao, bảo đảm ngon và nhớ mãi không quên.

Bài và ảnh: Lam Linh