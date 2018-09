Đã bụng quà chiều với bún ốc sườn sụn Hai Bà Trưng

Bún được đựng trong bát tô chiết yêu xinh xắn, trình bày đẹp, xứng đáng để làm thoả mãn những cái miệng sành ăn quà chiều.

Bún ốc là thứ quà kinh điển của đám lê la quán xá đầu hè, góc chợ. Nhất là khi tiết trời đang oi ả, cái vị chua chua của nước bún ốc và cái mát của sợi bún dễ dàng làm các cô, các chị mê quà vặt say như điếu đổ. Cũng như phở, bún ốc được bán, được ăn từ sáng đến tối, chẳng hề gì. Thậm chí, có hàng bún ốc mạn chợ Đồng Xuân (Hà Nội) chuyên bán lúc tối khuya, cái giờ mà người ta ngại ăn ốc vì sợ lạnh bụng thế mà vẫn đông như nêm, chẳng ngại gì chuyện đêm hôm đi gặp... anh Tào Tháo.

Song bún ốc ăn lúc trời trở về chiều muộn có vẻ hợp lý nhất. Lúc này, bụng lưng lửng, ăn thứ gì ra tấm ra món thì lại ảnh hưởng đến bữa cơm chiều. Vậy chi bằng mời chị, mời cô tầm 15h tới ngõ 57 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Quán bún ngự đầu ngõ, nhưng bàn ghế được bố trí theo thế trận Trường Xà, luồn lách rất cơ động và linh hoạt đến tận giữa ngõ. Khách đến ăn bún ốc tốt nhất đi bộ hoặc xe đạp, xe máy bởi ở đây khó mà kiếm chỗ đỗ ôtô. Và cũng nên tránh đi ăn lúc trời mưa, dẫu rằng nó ra vẻ lãng mạn hơn.

Bún ốc ở đây được biến tấu bằng cách cho thêm sườn non và sụn vào, cũng tương tự những chỗ khác cho đậu phụ, thịt bò, giò tai… vào mà thôi. Thế nhưng mà phải thừa nhận sự biến tấu này khá hợp lý. Vì sườn non có vẻ hợp với thứ nước chua chua nhờ bỗng hay giấm của bún ốc. Nó làm mềm bát bún, thêm chút hương vị và calorie cho món chủ. Mùi vị của sườn non cũng nhẹ, không nặng như thịt bò để lấn át mùi vị của ốc theo kiểu "phản khách vi chủ". Thịt ốc đã nhạt, đã nhẹ lắm rồi, chớ dùng thịt bò mà lấn át.

Thứ nữa, miếng sụn xinh xinh cũng tăng độ giòn sần sật để việc ăn thêm phần vui vẻ. Ngay cả với thứ quẩy phục vụ kèm ở quán bún ốc này cũng thế. Nhón từng thanh quẩy chấm vào thứ nước chua chua, cay cay này ngon đáo để.

Với những người kỹ tính, không chịu chấp nhận sự biến tấu này thì vẫn sẽ được phục vụ bún ốc đơn thuần, với ốc to hoặc ốc bé hoặc lẫn cả hai. Nhưng dù thế nào, bát bún ốc ở quán rất ngon, bõ công đến ăn, và cũng chẳng kém cạnh bún Thêm, bún Huê hay bún Thuỷ lâu nay vốn nổi danh Hà Thành chút nào.

Dẫu có vẻ kém quán bún ốc Thêm (ngõ Hàng Chai) chút xíu về nước nhưng điểm cộng của quán bún ốc 57 là ốc to lẫn ốc bé rất ngon, béo và giòn, mười lần ăn như một, không sai lần nào. Phần ốc bé được làm khá kỹ, không lẫn ốc đã chết đã bốc mùi hay ốc con sàn sạn. Rau sống là điểm cộng khác cho quán. Rau rất tươi, được rửa sạch, thái nhỏ và cho vào khay nhỏ.

Chủ quán dường như có ý định xây dựng thương hiệu nghiêm túc nên bát tô chiết yêu đựng bún được thửa riêng, có ý thương hiệu trên vành bát. Bún ốc vốn là bức tranh đa màu sắc, lại được trình bày trong bát sứ trắng men xanh nom đẹp đẽ hơn hẳn, kích thích vị giác của khách. Chỗ ngồi ăn được đặt lộ thiên trong lòng ngõ nhưng vệ sinh được giữ gìn khá tốt. Những khay, vịm đựng tương ớt, gia vị, ống thìa đĩa cũng gọn gàng, sạch sẽ, luôn được sắp xếp lại mỗi khi khách đứng dậy.

Với 30.000 đồng cho một bát bún ốc sườn sụn đầy đủ, có thể nói đó là mức giá khá dễ chịu cho một món ăn chơi vào buổi chiều, nhất là trong bối cảnh vật giá leo thang. Chẳng thế mà quán bún ốc này luôn đông nghịt, nhất là vào tầm 16-17h.

Nam thanh, nữ tú, quý cô, quý bà nước hoa thơm phức, y phục long lanh chẳng nề hà gì mà không lọ mọ vào cái quán trông rất tầm thường này để được ăn bún ốc. Họ rộn ràng gọi bún, nói chuyện về bún ốc, say mê chụp ảnh bát bún ốc siêu gợi cảm vừa được bưng ra để đăng Facebook. Hẳn là lại sẽ có nhiều người phát cuồng khi nhìn bức ảnh bát bún và địa điểm check-in trên Facebook. Sau khi cúng thần "Phây", họ cắm cúi vào việc ăn, rất chăm chú, không còn tiếng nói chuyện mà chỉ suỵt soạt tiếng húp nước. Khi ngẩng lên, khoé mắt lóng lánh sự tán thưởng cho một bát bún ốc tuyệt ngon được xơi khi ráng chiều về trên phố.

Parsley