Combo 'bạch tuộc nhúc nhích' dành cho người can đảm ở Hàn Quốc

Bạch tuộc còn ngọ nguậy trên đĩa thịt bò đỏ tươi khiến nhiều người ái ngại nếu không quen ăn đồ sống

Yookhwe là món ăn truyền thống của Hàn Quốc, tên gọi chung cho các món ăn sống, tương tự như sashimi của Nhật Bản nhưng thành phần của chủ yếu là thịt bò tươi còn đỏ hỏn ăn kèm trứng và bạch tuộc sống. Khá nhiều thực khách thích thú muốn nếm thử món ăn này, tuy nhiên, vẫn không ít người ái ngại vì yookhwe vốn không dành cho những ai bụng yếu.

Ảnh: hanbile

Từ năm 2004, Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu coi trọng chất lượng của thịt bò khi ăn sống do vấn đề vệ sinh. Các trang trại nuôi bò phải đánh số mã số riêng lên từng con, trong đó thể hiện rõ nguồn gốc, đơn vị nuôi, phân phối, số tuổi cũng như ngày giết lấy thịt. Khách mua hàng có thể kiểm tra thông tin trên trang web của Cục vệ sinh an toàn thực phẩm dựa vào mã số in trên bao bì. Chính vì thế, các cửa hàng bán yookhwe thường dán khẩu hiệu "Thịt mới trong ngày" hoặc sẵn sàng cung cấp mã số để người tiêu dùng yên lòng.

Đối với món yookhwe, "combo" chuẩn gồm một đĩa thịt bò tươi sốt dầu mè và hành lá, bạch tuộc còn sống và chén trứng gà sống. Thông thường, khi ăn yookhwe, người ta dùng các loại nước sốt thật cay để làm tái thịt bò cũng như dễ ăn hơn. Sau khi trộn hỗn hợp lên, bạn chấm với mù tạt, tương ớt hoặc nước tương tùy khẩu vị. Các món ăn kèm thường nặng mùi như hành tây, tỏi... hay củ cải trắng muối chua ngọt để giảm bớt mùi tanh. Điểm đặc biệt của món ăn chính là sự kết hợp giữa vị ngọt mềm của thịt bò sống quyện với lòng đỏ trứng gà béo ngậy và bạch tuộc tươi dai sần sật. Các xúc tu bạch tuộc còn ngọ nguậy, có thể bám vào thành miệng, khó nhai nhưng lại khiến thực khách thích thú, dù vẫn có người thấy rợn với cảm giác có thứ gì đó nhúc nhích trong miệng.