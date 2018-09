Cơ hội sáng tạo cỗ Tết với chuyên gia ẩm thực

Được phối hợp tổ chức bởi Công ty điện tử Philips Việt Nam và tạp chí Món Ngon Việt Nam, cuộc thi 'Cỗ Tết với Philips' có tổng giải thưởng lên đến 200 triệu đồng.

Đặc biệt, thí sinh dự thi đạt giải thưởng hàng tuần sẽ được gặp gỡ, giao lưu và học hỏi các bí quyết nấu ăn ngon cho ngày Tết cùng với các chuyên gia ẩm thực hàng đầu Việt Nam. Tại đây, các thí sinh sẽ được tìm hiểu món Tết ngon, dinh dưỡng theo từng vùng miền cũng như bổ sung thêm những bí kíp nấu ăn từ các chuyên gia.

Sau hơn một tuần khởi động, nhiều bài dự thi đã được gửi về cho ban tổ chức thông qua website của Món Ngon Việt Nam. Đây là một sân chơi vui, bổ ích cho những ai yêu thích ẩm thực và nấu ăn. Hơn thế nữa, đây còn là dịp cho các fan Philips trổ tài khéo tay sáng tạo những món ăn nhanh, ngon, khỏe cùng các thiết bị nhà bếp của Philips.

Với tiêu chí chung của cuộc thi, các món ăn gửi về dự thi phải đảm bảo các yếu tố nhanh, ngon, khỏe. Bên cạnh đó, thí sinh phải sử dụng ít nhất một sản phẩm nhà bếp của Philips trong quá trình chế biến món ăn. Sau đó chụp hình và gửi cảm nhận của mình về trang web của cuộc thi. Hàng tuần, ban tổ chức sẽ chọn ra 5 thí sinh xuất sắc để nhận giải tuần và tham gia vòng chung kết diễn ra vào ngày 10/1/2015.

Các thí sinh trong tuần vừa qua đã sử dụng nồi áp suất cho các món như sườn non hầm củ quả, gân bò ngâm nước mắm… Với món sườn non hầm củ quả, sườn non và rau củ được rửa sạch, chặt miếng vừa ăn. Sau đó cho vào nồi áp suất của Phillips, chọn chế độ hầm. Sau 15 phút, chỉ cần nêm thêm một ít hạt nêm là có thể dùng nóng. Sản phẩm nồi áp suất của Philips được sử dụng hợp kim nhôm bền giúp dẫn nhiệt nhiệt hiệu quả, vỏ ngoài bằng thép không gỉ trang nhã và giúp làm sạch dễ dàng. Với thiết bị tự động xả áp suất để đảm bảo an toàn trong khi nấu ăn. Đây là một giải pháp nhanh và an toàn giúp bạn tiết kiệm thời gian nấu với nhiều thực đơn khác nhau.

Món sườn non hầm rau củ quả được chế biến bằng nồi áp suất Philips.

Bên cạnh đó, sản phẩm nồi chiên không khí Philips cũng được phát huy một cách mạnh mẽ với những món nướng, chiên như món ba chỉ, chạo tôm chiên. Thịt ba chỉ rửa sạch, để ráo, ướp với riềng và nghệ giã nhuyễn, thêm một muỗng hạt nêm cùng ít tiêu và bột ngọt. Tôm bóc vỏ, giã nhuyễn, trộn với giò sống và gia vị. Kế tiếp, mía lau gọt vỏ, thái khúc dài 15cm, sau đó lấy chạo tôm đã quết bó vào từng cây mía lau, tiếp theo cho cả thịt ba chỉ và chạo tôm đã được ướp hoàn tất vào nồi chiên không khí Philips. Sau 10 phút là có thể thưởng thức.

Với ưu điểm là không cần đến dầu ăn, nồi chiên không khí mang lại cho cả nhà những món ăn như gà rán, chả giò, khoai tây chiên hay món thịt nướng mà không sợ béo.

Nồi chiên không khí Philips giúp các món rán thơm ngon mà không cần dầu ăn.

Ngoài việc chuẩn bị những ly sữa đậu nành thơm, ngon cho cả nhà để bổ sung năng lượng, thí sinh của “Cỗ Tết với Philips” đã mang lại cho cuộc thi món soup bí đỏ đậu xanh, được chế biến bằng sản phẩm máy nấu sữa đậu nành của Philips. Thịt bằm được làm chín cùng hành tây thái nhuyễn, sau đó cho vào máy nấu sữa đậu nành cùng với bí đỏ và đậu xanh. Chỉ sau 10 phút là có ngay món súp bí đỏ đậu xanh thơm, ngon và bổ dưỡng.

Tham gia cuộc thi, bạn còn có cơ hội được sở hữu thật nhiều quà tặng từ nhãn hàng Philips. Danh sách thí sinh đạt giải tuần 1 diễn ra từ 24/11 đến 30/11 gồm Lê Thị Diễm Trang, Chu Thị Quỳnh Như, Đặng Văn Sang, Huỳnh Thị Thanh Trúc và Huỳnh Công Trưởng.

Cuộc thi “Cỗ Tết với Philips” dành cho mọi công dân Việt Nam trên toàn quốc, được diễn ra từ ngày 24/11/2014 đến ngày 10/1/2015 với tổng giá trị lên đến 200 triệu đồng cùng 20 cơ hội sáng tạo mâm cỗ Tết với các chuyên gia ẩm thực hàng đầu Việt Nam. Xem chi tiết thể lệ dự thi và bình chọn tại trang web: http://monngonvietnam.vn/cotetvoiphilips.

