Chuột đồng nướng muối ớt không 'ghê' như bạn nghĩ

Thịt chuột nướng vàng đều, hơi béo với lớp mỡ sát da, thơm nức đã làm nên nét đặc trưng của văn hóa ẩm thực sông nước miền Tây.

Chuột đồng thường sống trong những cánh đồng, ruộng lúa, xuất hiện quanh năm tại một số tỉnh miền Tây Nam bộ như Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ... Khi những cánh đồng lúa bắt đầu thu hoạch cũng là lúc bà con nơi đây ra đồng săn chuột vì thời điểm này chuột thường xuất hiện nhiều (do chỉ chuyên ăn lúa cho nên thịt chuột sạch, béo, chắc và ngọt), sau đó mang về chế biến thành nhiều món ăn độc đáo.

Có nhiều cách bắt chuột. Nếu khi lúa chín nhưng chưa cắt thì người dân sẽ dùng lưới vây, đặt bẫy lồng sau đó dùng dây có treo vỏ lon (để tạo ra tiếng động), rồi kéo cho chuột gom lại bắt. Tuy nhiên, hiện cách săn chuột phổ biến nhất là dùng chó săn để đánh hơi những hang chuột đang sống. Ngoài ra, bà con còn đào hang, bẫy, xiên từ trong ruộng lúa hoặc chỉ cần hun khói vào hang là chuột sẽ đua nhau chạy ra...

Thịt chuột được ướp với gia vị trong khoảng 30 phút.

Từ thịt chuột đồng, người dân miền Tây có thể chế biến thành nhiều món khác nhau, nhưng nhanh gọn nhất là nướng rơm với phần da vàng ươm, thơm nức. Tốn thời gian hơn một chút là chuột đồng quay lu, áp chảo, xào sả ớt, khìa nước dừa, rô ti... món nào cũng béo và ngon miệng. Trong đó, chuột đồng nướng muối ớt là món ăn phổ biến, không thể thiếu trên bàn nhậu và được nhiều người ưa thích.

Chuột làm sạch bằng cách lột da, chặt bỏ đầu và 4 chân, làm sạch nội tạng, bỏ hạch, rửa với muối cho thật sạch, để ráo, ướp gia vị bao gồm muối, ớt, hạt nêm, ít sả và tỏi băm, ít đường (tùy theo khẩu vị), sau đó để khoảng 30 phút.

Thịt chuột được nướng trên than hồng khoảng 20-30 phút.

Sau khi thịt chuột thấm đều gia vị, đem lên than hồng nướng khoảng 20-30 phút cho đến khi thịt chín vàng đều. Chuột nướng xong có thể chặt nhỏ hoặc để nguyên con tùy thích, không có mùi lạ mà thơm phức, có vị ngọt, dai chắc như thịt gà và đặc biệt là rất ít mỡ. Khi ăn, xé từng miếng thịt chuột nướng nóng hổi, có thể chấm với muối ớt chanh sẽ tăng thêm vị đậm đà cho món ăn. Người ta có thể dùng thịt chuột nướng để làm món nhậu hoặc món ăn kèm với cơm đều được.

Những năm gần đây, nhu cầu tiêu thụ chuột đồng của người dân ngày càng nhiều. Chính vì thế, món chuột đồng giờ không chỉ là món ăn dân dã mà trở thành đặc sản trong các nhà hàng, quán ăn khắp nơi. Những người sành ăn còn cho rằng đây chính là món khoái khẩu và luôn có mặt thường xuyên trên các bàn nhậu.

Đây được xem là món khoái khẩu trên bàn nhậu của nhiều người.

Chuột đồng là món ăn ngon, song không phải ai cũng đủ can đảm để thưởng thức. Nhiều người tò mò xen lẫn sợ hãi khi nếm hương vị của món ăn này. Tuy nhiên, hãy thử một lần được trải nghiệm qua món chuột đồng nướng muối ớt, chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được trọn vẹn những dư vị tuyệt vời mà món ăn độc đáo này mang lại.

Hà Lâm