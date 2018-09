Chiều mưa Sài Gòn, tranh thủ ăn ba món 'nóng trong người'

Bánh xèo miền Trung, bạch tuộc nướng hay lẩu đầu cá sẽ khiến bạn hài lòng.

Bánh xèo miền Trung

Bánh xèo miền Trung chỉ bằng bàn tay người lớn xòe ra, tráng đều chứ không mỏng dần về phía viền bánh như bánh xèo miền Nam nhưng vẫn giữ được độ giòn do vỏ bánh chiên sém vàng. Bột nghệ trộn vào bột bánh xèo tạo màu vàng nhẹ trông rất hấp dẫn. Loại bánh xèo này chỉ có nhân tôm thịt, thêm tí hành và giá. Khi ăn, thực khách cuốn bánh chung với rau sống trong bánh tráng mỏng rồi chấm với nước mắm pha chua ngọt, cắn một tép tỏi Lý Sơn thơm nức mũi nữa là đúng điệu. Dù món ăn trông có vẻ nhiều dầu mỡ, nhưng do ăn kèm nhiều rau sống nên không tạo cảm giác ngấy, lại rất "hao" bánh do kích thước nhỏ, một người có thể ăn tầm 4-5 cái.

Địa chỉ gợi ý: Bánh xèo tôm nhảy Thanh Diệu (đường Nguyễn Thị Nhỏ - quận 11), bánh xèo Dư (đường Nguyễn Văn Đậu - quận Bình Thạnh), bánh xèo Quảng Ngãi (đường Đồng Đen - quận Tân Bình).

Lẩu đầu cá hồi

Với thời tiết nóng ẩm như ở Sài Gòn thì lẩu không phải là món lý tưởng nhất, tuy nhiên, một chiều mưa dầm dề thì nồi lẩu cá bốc khói nghi ngút chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng. Ngoài món lẩu cá kèo được dân miền Nam ưa chuộng ra, lẩu đầu cá hồi cũng là một gợi ý khá hay ho. So với phần thân cá thì đầu cá có nhiều mỡ hơn, nhưng vị béo của cá hồi dễ ăn, kèm với sụn đầu cá nhai vui miệng.

Nước lẩu thường nấu vị chua ngọt, cá sau khi nấu chín thì vớt ra, cho thẳng vào đĩa mắm nguyên chất, thêm vài lát ớt cay là đủ vị. Thông thường, một nồi lẩu đầy đặn đủ cho hai người ăn no vào buổi chiều mưa gió. Còn nếu đi một mình, bạn có thể chọn những quán lẩu một người ăn cho tiện. Giá cả hợp túi tiền mà chất lượng cũng khá ổn.

Địa chỉ gợi ý: Lẩu đầu cá cô Thư (đường Lý Nam Đế - quận 11), lẩu cá kèo Rau Đắng (đường Nguyễn Thị Diệu - quận 3), các quán lẩu một người trong trung tâm thương mại.

Đồ nướng

Vú dê, bạch tuộc, thịt heo, bò nướng... luôn nằm trong danh sách những món phải ăn khi trời trở lạnh. Đặc biệt, bạch tuộc nướng ướp gia vị cay xè khiến bạn toát mồ hôi hột lại rất thích hợp để nhâm nhi dưới mái hiên vào một ngày mưa gió, kèm lon bia ướp lạnh đủ làm bạn sảng khoái. Quán nướng than bình dân lề đường cũng là một gợi ý không tồi. Dù phải vừa ăn, vừa dùng quạt nan quạt bếp than nhưng bạn sẽ không phải lâm vào cảnh "đầu tóc rối bù" như khi ăn vào những hôm trời nóng nực.

Địa chỉ gợi ý: Quán nướng Bảy Nở (đường Nhật Tảo - quận 11), quán nướng lề đường Ngô Quyền (Quận 10), bạch tuộc nướng 104 (đường Vạn Kiếp - quận Bình Thạnh).

Vi Yến