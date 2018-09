Chiều chủ nhật, thả hồn ở bốn quán cà phê trung tâm Sài Gòn

Nhạc nhẹ nhàng, không gian thoải mái, yên tĩnh sẽ giúp bạn chầm chậm nhấm nháp buổi chiều cuối tuần thi vị.

Mila cafe

Chiếm nguyên một góc ngã tư trên đường Lê Lai (quận 1), Mila cà phê là điểm sống ảo "không góc chết" dành cho các bạn trẻ. Quán đầu tư thiết kế theo hơi hướng cổ điển xen lẫn hiện đại nên chụp những bức ảnh mang phong cách retro rất hợp. Lầu một nhỏ hẹp nhưng khi bước lên cầu thang đến các tầng trên, không gian rộng, ánh đèn vàng ấm cúng, từng góc riêng tư đủ cho bạn thoải mái làm việc. Ban công hướng xuống góc phố ồn ào, được che chắn bởi các chậu cây treo và tán me già khiến bạn không cảm thấy quá khó chịu với thời tiết nắng nóng. Giá đồ ăn, uống dao động từ 55.000 - 150.000 đồng tùy món. Nước uống bình thường, hương vị không có gì đặc biệt, bù lại đồ ăn như salad, cơm chiên khá ổn. Khoai tây chiên là loại khoai tây tươi nên bùi và thơm hơn so với khoai tây đông lạnh.

The Local

Nép mình trong một chung cư cũ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), the Local ít được người đi đường để ý dù thuộc một trong những tuyến phố thường xuyên đông du khách và người trẻ nhất Sài Gòn. Lối vào quán là cầu thang nhỏ, thiếu ánh sáng, dưới chân cầu thang là văn phòng của một công ty du lịch khiến không ít người nghĩ rằng đây không phải là cầu thang dẫn lên chung cư. Bên trong rộng, trần nhà cao thoáng, khung cửa kính to nhìn ra phố đi bộ bên dưới nhưng do vị trí khuất nên The Local thường xuyên vắng khách. Quán thường chơi các bản nhạc xưa cũ, hoài niệm rất bắt tai. Ở đây có món bánh mỳ bò kho khá ổn cho bữa trưa hoặc tối. Giá cả dao động từ 35.000 - 60.000 đồng tùy loại.

Hoa Giấy

Dành cho những bạn không thể đến Hội An mùa hè này, cà phê Hoa Giấy trên đường Lương Tịnh Của (quận 3) mang đến một góc rất cổ ngay giữa Sài thành. Tông màu vàng rực chủ đạo khiến giàn hoa giấy trước cổng nổi bật, đặc biệt là vào hôm hoa nở rộ, sắc hồng điểm trên nền vàng và ô cửa màu xanh lá xinh xinh, thêm vài chiếc đèn lồng treo lơ lửng, chỉ nhìn thôi đã thấy thật thanh bình. Quán chỉ bán vài món nước ép đơn giản, cà phê quen thuộc nên không có nhiều sự lựa chọn, cùng mỳ Quảng tôm thịt, mỳ gà... đặc trưng xứ Quảng. Giá dao động từ 20.000 - 58.000 đồng tùy món.

Năm mười mười lăm

Năm mười mười lăm nằm trên tuyến đường cà phê Ngô Thời Nhiệm (quận 3), chiếm cảm tình của giới trẻ lẫn người trung niên nhờ cái tên dễ thương. Không gian bên trong ấm cúng, decor ổ rơm, bội nhốt gà, nơm cá bằng tre hay cả giàn mồng tơi xanh rờn ngoài ô cửa sổ, mang đến không khí mộc mạc, chân quê ngay giữa lòng thành phố. Đây còn là nơi trú mưa khá lý tưởng, bạn được trở về tuổi thơ với trò ô ăn quan ngay trên bàn uống nước, hay thích thú gọi món trong menu là cuốn tập học sinh giấy ố vàng, nét chữ nét thanh nét đậm viết nắn nót bằng mực tím tạo cảm giác thân thương. Nước uống ở đây tạm được, không có gì nổi trội, giá dao động từ 30.000 - 60.000 đồng tùy món.

Vi Yến