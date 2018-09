Cặp đôi 'Em chưa 18' vun đắp tình cảm bằng những bữa cơm ngon

Will và Kaity Nguyễn thừa nhận đang tìm hiểu nhau sau khi kết hợp trong bộ phim gây sốt "Em chưa 18". Will bật mí, bạn gái sinh năm 1999 có biệt tài nấu ăn rất ngon. Trang cá nhân của cả hai thường xuyên đăng tải hình ảnh đồ ăn, mỗi ngày một thực đơn hoàn chỉnh do cả hai cùng trổ tài. Do sống ở Mỹ từ nhỏ nên Kaity chế biến chủ yếu là các món theo phong cách đồ Âu như bít tết, mỳ ống... đôi khi đổi món bằng các món châu Á.