Các nhà hàng nên ghé ở sân bay Singapore

Hãy 'bỏ túi' địa chỉ các nhà hàng được đánh giá cao ở sân bay Changi để không chỉ xoa dịu cơn đói mà còn được cảm nhận ẩm thực đất nước này.

Không phải sân bay nào đồ ăn cũng dở tệ và trường hợp của sân bay quốc tế Changi Singapore là một trong những dẫn chứng rõ rệt nhất. Tại đây, hành khách có thể lựa chọn giữa rất nhiều nhà hàng, quán cà phê phục vụ các món ăn từ khắp nơi trên thế giới với đẳng cấp và chất lượng không thua kém gì các nhà hàng sang trọng.

Dưới đây là danh sách 20 nhà hàng, cả ở khu vực Pulic Area lẫn Transit Area nhận được nhiều đánh giá cao từ thực khách nhiều nước do Ladyironchef thu thập. Nếu đã la cà quá lâu ở quầy hàng miễn thuế và không đủ thời gian để ngồi xuống ăn bữa tối thịnh soạn hay đơn giản chỉ đang có nhu cầu cho bữa ăn nhẹ, bạn cũng có thể dễ dàng mua và mang đi (take away).

Một góc sân bay quốc tế Changi, Singapore.

Khu Pulic Area:

1. Cửa hàng Gong Cha

Tại đây, món trà sữa được đánh giá cao nhất bởi hương vị ngọt ngào và mát lạnh. Khách tới đây thường ít khi ngồi lại mà hay mang về. Ngoài ra món bánh pudding cũng khá hấp dẫn.

Địa chỉ: Terminal 2, Arrival Hall. Mở cửa 24/24h.

2. Paris Baguette

Những người hâm mộ Paris Baguette hẳn sẽ rất sung sướng vì gần đây, chuỗi cửa hàng bánh nổi tiếng của Hàn Quốc đã có mặt tại sân bay Changi. Bên cạnh những loại bánh ngọt, bánh mỳ có mặt tại hầu khắp các cửa hàng Paris Baguette, tại chi nhánh này, một thực đơn bữa sáng và trưa độc quyền cũng được phục vụ.

Địa chỉ: Terminal 2, Arrival Hall. Mở cửa 24/24h.

3. Toast Box

Toast Box khá nổi tiếng với các món ăn nhẹ đặc sản như bánh mỳ nướng Kaya, cà ri gà, bánh mỳ nướng với bơ và lạc...

Địa chỉ: Terminal 3, Departure Check-In Hall, tầng 2. Mở cửa 24/24h.

4. Central Thai

Tại đây, bạn có thể tìm thấy tất thảy các món ăn đặc trưng của Thái Lan như tom yum, som tam, pad thai... do các đầu bếp bản xứ đích thân chế biến với mức giá phải chăng.

Địa chỉ: Terminal 2, Viewing Mall, tầng 3. Mở cửa từ 10h30 sáng đến 11h đêm.

5. Itacho Sushi

Thực khách biết tới quán hầu hết là vì món sushi da cá hồi với giá 0,4 đôla Singapore. Tuy nhiên, tại đây còn phục vụ rất nhiều loại sushi khác với mức giá khá mềm. Trong số đó, sushi wagyu nigiri làm bằng thịt bò chất lượng rất được yêu thích.

Địa chỉ: Terminal 3, tầng 3. Mở cửa từ 10h30 sáng tới 11h đêm.

6. Gurney Drive

Gurney Drive nổi tiếng với các món ăn Penang như mỳ laska, mỳ tôm, mỳ xào char koay teow với hương vị đậm đà, ngon miệng. Mức giá cũng khá bình dân.

Địa chỉ: Terminal 3, Viewing Mall, tầng 3. Mở cửa từ 10h30 sáng đến 11h đêm.

7. Dian Xiao Er

Mới nghe qua cái tên thì nhiều người đã biết đây chắc chắn là một nhà hàng Trung Quốc. Các món ăn Trung Hoa tại nhà hàng được nhiều gia đình ưa thích với các món ăn dân dã mà ngon miệng. Đến Dian Xiao Er, thực khách thường hay gọi món vịt quay thảo dược.

Địa chỉ: Terminal 3, tầng 3. Mở cửa từ 10h30 sáng đến 11h đêm.

8. O’Coffee Club

Khi thèm món gì đó ngòn ngọt thì hãy chạy ngay tới O’Coffee Club ở Terminal 3 để thưởng thức bánh Mudpies nổi tiếng của cửa hàng. Ngoài ra, O’Coffee Club bán rất nhiều loại thức uống giải khát.

Địa chỉ: Terminal 3, Departure Check-in Hall. Mở cửa 24/24h.

9. Ramen Champion

Ramen Champion là thiên đường của các loại mỳ ramen nổi tiếng Nhật Bản như mỳ thịt lợn, thịt bà, súp miso... Nhu cầu nào của bạn cũng sẽ được nhà hàng đáp ứng với chất lượng tuyệt hảo.

Địa chỉ: Terminal 3, Basement 2. Mở cửa từ 10h30 sáng đến 11h đêm.

10. Saboten

Với những du khách đang tìm kiếm nhà hàng Nhật Bản ngon miệng có giá cả hợp lý thì Saboten là sự lựa chọn hàng đầu. Các nguyên liệu để chế biến tại đây được ngợi khen là rất tươi ngon. Bí quyết hút khách của nhà hàng nằm ở nước sốt tonkatsu làm từ bắp cải tươi.

Địa chỉ: Terminal 1, Viewing Mall, tầng 3. Mở cửa từ 8h sáng đến 11h đêm.

11. Seafood Paradise

Nếu đang chuẩn bị kết thúc kỳ nghỉ với sự thèm thuồng hải sản thì bạn hãy nhanh chân tới ngay nhà hàng Seafood Paradise, nơi có thể phục vụ rất nhiều món ăn đa dạng từ hải sản như tôm hùm, sò huyết, tu hài... Món mực nang xào rau muống là một trong những món ăn được ưa thích trong menu.

Địa chỉ: Terminal 2, Viewing Mall, Departure Check-in Hall, tầng 3. Mở cửa từ 10h30 sáng đến 10h30 tối.

12. Soup Restaurant

Nhà hàng có một thực đơn hoành tráng chuyên về các món súp. Tại đây, khách cũng có thể chọn lựa giữa rất nhiều món ăn Trung Hoa ngon miệng nhất, trong đó nổi tiếng nhất là món Gà hấp gừng (Samsui Ginger Chicken).

Địa chỉ: Terminal Viewing Mall, Departure Check-in Hall, tầng 3. Mở cửa 10h30 sáng đến 11h đêm.

13. Swensen's

Nhiều thực khách thú thật rằng họ là fan ruột của nhà hàng này. Menu ở đây rất đa dạng và luôn sẵn có 24/24h.

Địa chỉ: Terminal 2, Arival Hall. Mở cửa 24/24h

Nguyên Chi