Các món ngon làm từ nguyên liệu sạch tại nhà hàng Sườn Cây

Tại nhà máy NPF (New Pearl Factory) thuộc hệ thống Công ty New Pearl - đơn vị chủ quản hai thương hiệu nhà hàng Sườn Cây và MR.PARK - tất cả nguyên liệu đầu vào đều được kiểm tra nghiêm ngặt về nguồn gốc, xuất xứ cũng như nhãn mác để đảm bảo tính an toàn và vệ sinh thực phẩm cho thực khách.