Các cách nhận biết giò chả ngon

Sắp Tết, nhu cầu mua giò chả tăng cao, hãy là người tiêu dùng thông minh để chọn loại giò chả mới làm, thơm ngon, không chứa hèn the, đảm bảo cho sức khỏe nhé.

Giò, chả không chỉ hợp khẩu vị với nhiều người mà còn là món ăn mang tính chất truyền thống không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết. Tuy nhiên nếu không khéo phân biệt thì bạn rất có thể sẽ mua phải giò, chả kém chất lượng, chứa nhiều bột, thậm chí là chứa cả hàn the. Sau đây là một số cách phân biệt giò, chả ngon mà các bạn có thể tham khảo:

Kiểm tra bằng khứu giác

Nếu giò, chả không ngon sẽ xuất hiện ngay mùi ôi thiu, lá gói khô, cũ, dính nhớp tay hoặc có triệu chứng nấm, mốc. Ngược lại, nếu giò, chả ngon sẽ có mùi thơm nhẹ, có vị thơm nồng của của thịt hòa với mùi lá gói.

Kiểm tra bằng thị giác

Đối với giò lụa được làm từ thịt nạc ngon, dẻo quánh, khi cắt ra sẽ có màu trắng ngà hơi ngả sang màu hồng nhạt, Bề mặt giò mịn, cảm giác hơi ướt khi cắt ra, có nhiều lỗ rỗ. Còn đối với loại giò lụa bị pha thêm bột, khi cắt ra sẽ không có nhiều lỗ nhỏ trên bề mặt.

Đối với chả, nếu là loại ngon sẽ có vỏ hơi sần sùi. Bề mặt mềm, mịn, có nhiều lỗ rỗ nhỏ giống như giò lụa. Loại chả bị pha bột sẽ không có những dấu hiệu nhận biết như trên.

Kiểm tra bằng vị giác

Loại chả đã bị pha bột ăn sẽ rất bở, không có vị béo ngậy đặc trưng của thịt, giòn, dai bất thường. Chả ngon là loại khi ăn không bở cũng không quá khô cứng, có vị thơm của thịt.

Nếu giò ngon sẽ có vị thơm ngọt, mềm, không dai giòn bất thường, không bị bã, bở. Đồng thời bề mặt vẫn có những lỗ rỗ tự nhiên, ăn không bị nát.

Dùng giấy tẩm nghệ

Tự chế giấy tẩm nghệ bằng cách: giã nhỏ nghệ, sau đó ngâm trong cồn 3 - 4 giờ, rồi gạn lấy dung dịch nghệ. Dùng dung dịch nghệ để ngâm giấy lọc trong khoảng 1 giờ. Sau đó vớt ra để khô bề mặt rồi tiếp tục ngâm trong dung dịch nghệ khoảng 1- 2 giờ rồi vớt ra phơi khô trong gió. Dùng dao cắt nhỏ thành từng miếng (1,5 - 2 cm) đựng trong hộp kín dùng dần.

Hàn the có tính kiềm nên khi tác dụng với giấy nghệ thì làm giấy nghệ chuyển từ màu vàng sang đỏ. Vì vậy cách nhận biết nhanh nhất giò chả có hàn the hay không bạn lấy miếng giấy nghệ ấn vào bề mặt giò hay chả. Quan sát một lúc, nếu thấy giấy nghệ chuyển từ màu vàng sang đỏ thì kết luận giò, chả có hàn the.

