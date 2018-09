Cá hú nấu măng chua

Bước 1: - Dầu nóng cho tỏi phi thơm, tiếp đến cho cà chua thái múi cau vào xào, me vắt cho ra bát con thêm một ít nước nóng để lấy nước cốt me. - Cho phần cốt me và một tô nước vào nồi đun nhỏ lửa.