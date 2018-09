Bốn bữa no say với ẩm thực phố Hội

Có dịp ghé thăm quan Hội An, nhớ thưởng thức những món ngon, như bánh mỳ, mỳ Quảng, cao lầu, cơm gà...

Bữa sáng

Sáng sớm bạn có thể nạp năng lượng cho cái bụng của mình với bánh mỳ, bánh bèo, bánh bao hoặc bánh vạc trước khi bắt đầu một hành trình tham quan trọn vẹn.

Bánh mỳ

Bánh mỳ Madame Khánh được nhiều du khách ưa chuộng nhất. Ảnh: Diệp Sa.

Bánh mỳ Phượng (2B Phan Châu Trinh): Đây là quán bánh mỳ nổi tiếng không chỉ ở Hội An mà còn vang danh trong và ngoài nước. Thực đơn của tiệm bánh mỳ ngon nổi tiếng này rất phong phú với hàng chục loại nhân, từ các loại chả, lạp xưởng đặc trưng của Việt Nam cho đến các món mang hơi hướng "Tây" như jambon, pate, xúc xích, phô mai, thịt xông khói và đương nhiên không thể bỏ qua các loại nước aốt, mayonnaise đặc chế riêng của quán. Giá một ổ bánh mỳ dao động từ 15.000 đến 30.000 đồng.

Bánh mỳ Madame Khánh (115 Trần Cao Vân): Được biết đến với tên gọi khác là “The banh my queen”, tiệm bánh mỳ có tuổi thọ hơn 80 năm này cũng là một địa điểm nổi tiếng ở Hội An. Nhân bánh ở đây có hàng chục loại khác nhau, nếu ăn không khéo bạn có thể để rơi vãi nhân bánh do bà Khánh cho rất nhiều. Bánh mỳ rất giòn, ngon. Mỗi ngày tiệm này chỉ bán tầm 100 ổ, mỗi ổ bánh mỳ có giá từ 10.000 đến 20.000 đồng tùy loại nhân.

Bánh bèo

Bánh bèo phố Hội dân dã làm nức lòng bao thực khách gần xa. Ảnh: Phước Bình.

Bánh bèo cô Bảy (Hoàng Văn Thụ): là một quán bánh bèo đậm chất dân dã, quán bày bán ngay trên vỉa hè, nép một phần mình vào bức tường cổ của vùng đất phố Hội. Vừa ăn bạn lại vừa có thể thoải mái nói chuyện cùng bạn bè, vừa ngắm nhìn phố cổ. Bánh bèo ở đây là một món ăn đặc sản, bạn có thể ăn vài chén để thử cho biết, hoặc ăn vài chục chén tới khi no bụng thì thôi. Yên tâm vì chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu. Mỗi chén bánh bèo có giá từ 2.000 đến 3.000 đồng.

Bánh bèo Rừng (17 Đinh Tiên Hoàng): Sở dĩ có cái tên lạ như vậy là vì ngày xưa muốn tới được quán bạn phải băng qua một khu rừng nhỏ nhưng giờ thì không cần phải lo bởi vì quán hiện nay đang nằm trong khu vực sầm uất, đông dân gần chợ Tân An. Thưởng thức bánh bèo buổi sáng sau đó dạo một vòng quanh chợ xem cuộc sống Phố Hội ngày mới như thế nào quả thật không phải là một ý tưởng tồi.

Bánh bao, bánh vạc

Quán Hoa Hồng Trắng (533 Hai bà Trưng): Là một địa điểm nổi tiếng về Bánh Bao, Bánh vạc ở Hội An, quán có phần thưa khách, nhưng đừng vì thế mà nói chất lượng ở đây không tốt. Quán phục vụ bánh bao, bánh vạc và hoành thánh. Ăn rất ngon, vi hấp dẫn và rất vừa miệng, rất thích hợp để nạp năng lượng cho một ngày vui chơi phố cổ.

Bữa trưa

Cơm gà

Cơm gà bà Buội (22 Phan Châu Trinh): nằm ở một căn nhà nhỏ nhưng luôn tấp nập dân địa phương và khách du lịch nhờ hương vị thơm ngon khó cưỡng. Cơm gà ở đây ngon nổi tiếng ở Hội An, đậm đà và rất hấp dẫn. Để đảm bảo chất lượng quán chỉ mở bán từ 10h30 sáng tới 8h00 tối. Một suất cơm gà có giá từ 35.000 đồng, bạn có thể gọi thêm thịt gà để ăn thêm.

Cơm gà cô Hương (Đầ hẻm 60 đường Lê Lợi): cơm gà được nấu bằng loại gạo đặc biệt, phải dùng chính nước luộc gà để nấu thì hạt cơm mới mềm và thơm. Nước chan giống như một loại nước xốt được nấu từ lòng, trứng, mề, tim, gan gà. Dùng nghệ và gấc để tạo màu hấp dẫn. Cơm gà ngon, ăn kèm rau răm, mùi vị hấp dẫn, ăn quên lối về.

Cơm gà Ty (27 Phan Châu Trinh): Đây là quán cơm gà rất ngon. Cơm ngon rất đậm đà, gà thì béo thơm, ăn rất tuyệt vời. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, vui vẻ, chủ quán rất hiếu khách. Quán hết sớm nên bạn cần phải tới sớm để thưởng thức. Giá tầm từ 25.000 đồng/suất ăn.

Mỳ Quảng

Mỳ Quảng Bà Minh (Cẩm Hà): Quán nằm bên cạnh con sông Thu Bồn khá yên tĩnh. Mỳ Quảng ở đây quả thật ngon không thể nào cưỡng lại được. Có rất nhiều loại mỳ Quảng để thực khách có thể lựa chọn: mỳ quảng gà, bò, tôm thịt,… Loại nào cũng đậm đà, hấp dẫn. Chủ quán thân thiện, phục vụ nhiệt tình. Giá cả lại rẻ vì quán không nằm ở thành phố. Giá mỗi tô mỳ dao dộng từ 25.000 đến 35.000 đồng.

Cao lầu

Cao lầu - món đặc sản không thể bỏ qua khi đến Hội An. Ảnh: Song An.

Thanh Cao Lầu (26 Thái Phiên): là một quán bán cao lầu nổi tiếng ở Hội An. Quán có không gian nhỏ nhưng sạch sẽ, ấm cúng. Cao lầu vị lạ, đậm đà nóng hổi, sợi dai ngọt, miếng thịt xắt dày, nhiều rau ăn không ngán. Một tô cao lầu có giá khoảng 20.000 - 25.000 đồng.

Cao Lầu Bà Bé (Trần Phú): là một địa điểm thưởng thức cao lầu hấp dẫn ở Hội An. Quán có không gian thoáng mát, sạch sẽ, phục vụ nhiệt tình. Cao lầu hương vị thơm ngon hấp dẫn đúng chất phố Hội. Giá một tô mỳ từ 25.000 đến 40.000 đồng.

Trung Bắc Restaurant (87 Trần Phú): Nếu muốn ăn cao lầu đúng chất Hội An thì đây là quán đáp ứng đầy đủ được yêu cầu của bạn. Quán ăn này đã có tuổi thọ gần 100 năm, không gian quán đậm chất hoài cổ. Cao lầu bò và heo ăn rất ngon, trang trí hấp dẫn. Nhân viên thân thiện, phục vụ nhanh nhẹn. Nhưng có lẽ vì nằm trong khu vực phố cổ và là quán nổi tiếng nên giá cả hơi mắc, tầm 40.000 đồng/tô.

Bữa tối

Bánh xèo

Giếng Bá Lễ (45/51 Trần Hưng Đạo) : Quán ăn được ghi tên trong sách hướng dẫn du lịch nên không khó để bạn tìm ra. Quán rộng rãi, không gian thoáng mát, sạch sẽ. Khi vào quán sẽ dọn bàn ăn ra nhưng mình ăn bao nhiêu thì họ sẽ tính bấy nhiêu nên bạn cứ ăn vừa đủ không cần phải ăn hết. Giá cả cũng tương đối ổn, 10.000 đồng/một bánh xèo.

Quán Hải Đảo (160 Lý Thái Tổ): Quán khá xa khu Phố Cổ. Quán rộng rãi thoáng mát. Bánh xèo ở đây ngon, phục vụ tương đối tốt. Bánh xèo ở đây giá khoảng 5.000 đồng/cái, có nem lụi và thịt bò nướng lá lốt.

Bánh đập - hến xào

Hến xào xúc bánh tráng làm điên đảo bao du khách. Ảnh: Phước Bình.

Quán Bà Già (thôn 1, xã Cẩm Nam): Quán đi khá xa, qua cầu Cẩm Nam đi thẳng, qua khúc cua đầu tiên khoảng 200 là thấy quán ở bên tay phải. Không gian quán đơn giản nhưng đông khách. Món ăn ở đây ngon và lạ miệng, gồm 3 món chính là chè bắp, bánh đập, hến xào. Giá khoảng 20.000 - 55.000 đồng.

Hoành thánh

Quán Vạn Lộc (27 Trần Phú): Nhà hàng Vạn Lộc là nhà hàng có tuổi thọ lâu đời nhất tại Hội An. Nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn đặc sản địa phương như cao lầu, bánh vạc, bánh bao, hoành thánh, cơm gà… với giá cả rất phải chăng. Nhân viên của nhà hàng phục vụ nhiệt tình. Đặc biệt hoành thánh ở đây rất ngon. Giá khoảng 40.000 đồng/tô.

Bữa khuya

Chè và nước giải khát

Chè cô Nga (45 Lê Lợi): là quán vỉa nè nằm bên đường, không gian thoáng mát, hòa mình vào phố cổ. Chè ngon, đậm vị, không quá ngọt. Cô chủ niềm nở nhiệt tình. Giá cả rất phải chăng từ 10.000 đến 15.000 đồng/ly.

Chè Hạt sen phố cổ (01 Hoàng Văn Thụ): Đây cũng là một quán vỉa hè nên không gian nhìn chung rất thoải mái. Chè ở đây có hạt sen, đậu đen, đậu xanh, đậu ngự, thạch dừa. Sen ở đây thơm, ngon, vị bùi bùi khó tả. Giá khoảng 10.000 đồng/ly.

Chè cô Chính (134 Nguyễn Thái Học): Chè thanh mát, ngọt dịu, ăn ngon mà không ngán. Đậu ở đây nấu vừa chín tới ăn rất ngon. Cô chủ niềm nở, vui vẻ. Một ly chè cũng có giá như những nơi khác ở Hội An, khoảng 10.000 đồng/ly.

Mót Hội An (150 Trần Phú): Quán vỉa hè, rất đông khách, chuyên phục vụ trà thảo mộc và nước sả chanh. Nước uống mát, thanh, trình bày bắt mắt. Không gian quán trình bày đẹp, anh chủ quán nhiệt tình. Giá tầm 10.000 đồng/ly.

