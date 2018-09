Bò sốt vang với bánh mỳ nướng giòn

Nếu muốn làm những món nhanh gọn để dành thời gian nghỉ ngơi thì món này là một lựa chọn hợp lý, người lớn hay trẻ nhỏ đều thích.

Chỉ cần vài miếng khoai tây, cà rốt, miếng thịt bò và nước sốt, dùng máy xay cầm tay làm nhuyễn ra là trẻ có thể ăn dặm ngon lành, thun thút hơn cháo. Ảnh: Facebook Cá hồi xông khói.

Nguyên liệu:

- Bắp bò: 500 g

- Khoai tây: 3 củ to gọt vỏ bổ miếng vuông

- Cà rốt: 1 củ to, cắt khoanh bằng khoai tây

- Hành tây: 1 củ băm nhỏ

- Bơ: 1 thìa canh

- Rươu vang đỏ: 70 ml

- Quế: 1 miếng nhỏ

- Hồi: 3 cánh

- Thảo quả: 2 quả (rửa sạch)

- Gừng 1 miếng nhỏ vắt lấy 1 thìa nhỏ nước cốt

- Sốt cà chua đóng hộp (loại dùng để nấu mỳ spaghetti, dùng sốt này ngon hơn rất nhiều so với chỉ dùng cà chua thường): 1 bát ăn cơm

- Nước: 3 bát ăn cơm

- Gia vị: 1 thìa nhỏ (dùng hạt nêm hoặc bột canh không dùng nước mắm)

- Bột ngô: 2 thìa nhỏ

- Rau mùi

- Bánh mì.

Cách làm:

- Bắp bò cắt miếng vuông quân cờ trần sơ qua nước sôi (để khi nấu không bị đục nước) rồi ướp với gia vị và rượu vang, nước gừng 45 phút.

- Cho bơ vào chảo rồi cho hành tây phi thơm, đổ thịt bò vào xào săn và ngấm gia vị.

- Cho nước sốt cà chua và nước, hồi quế thảo quả vào hầm nhừ bò (hầm bò khoảng 15-20 phút trước, nếu dùng nồi áp suất).

- Cho tiếp khoai tây và cà rốt vào hầm thêm 15 phút nữa (cho sau thịt bò để khoai và cà rốt chín tới, bở tơi nhưng không bị nát nhừ, nát quá sẽ làm bát nước sốt đặc quánh không ngon).

- Pha bột ngô với ít nước rồi cho vào nồi sốt (bột ngô đủ dùng cho nước sánh mềm, không dùng quá nhiều bột ngô sẽ làm sốt đặc sệt).

- Nêm nếm lại gia vị, trang trí với rau mùi và ăn nóng với bánh mì nướng giòn.

Quỳnh Nga