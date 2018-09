Bộ đôi ca sĩ nổi tiếng Malaysia mê quà vặt Sài Gòn

Joyce Chu và Namewee từng tạo nên cơn sốt ở châu Á với bản hit đình đám “Malaysia Chabor” và "I Miss You" trên YouTube, mỗi video đạt lượng xem lên tới hàng chục triệu lượt. Đặc biệt là MV "I Miss You" đã không chỉ khán giả nước ngoài mà ngay tại Việt Nam, cô ca sĩ xinh xắn, có nụ cười ngọt ngào cũng đã "đốn tim" hàng loạt người hâm mộ. Video này được chia sẻ rầm rộ trên khắp các mạng xã hội, thậm chí fan Việt còn "kéo qua" cả fanpage của cô nàng để bày tỏ sự yêu quý. "I miss you" được quay ở nhiều bối cảnh tươi đẹp khắp đất nước Malaysia nên thậm chí còn được coi là video quảng bá du lịch của đất nước này.