Bí quyết cân bằng dinh dưỡng qua chế độ ăn uống

Trong các nguyên tắc giúp cho cơ thể khỏe mạnh, chế độ dinh dưỡng đúng và đủ chất là yếu tố rất quan trọng.

Ăn uống là một việc tưởng chừng đơn giản nhưng để ăn cho đúng và khoa học, bạn cần phải ghi nhớ một số nguyên tắc dưới đây nếu muốn duy trì một chế độ dinh dưỡng lành mạnh và tốt cho sức khỏe.

Khẩu phần ăn trong ngày của bạn cần đầy đủ các loại thực phẩm thuộc 4 nhóm chính là đường bột, chất đạm, chất béo, chất xơ và các loại muối khoáng - vitamin.

Ăn đúng bữa

Bạn cần chú trọng đến thời gian ăn uống trong ngày, với 3 bữa cơ bản là sáng, trưa và tối. Bạn cũng nên cố gắng duy trì thói quen ăn uống điều độ, không bỏ bữa, không ăn quá giấc, không ăn bù bữa này cho bữa khác, không nên ăn ngay trước khi ngủ. Mỗi bữa ăn cần diễn ra trong khoảng thời gian vừa đủ, không ăn quá nhanh hay quá chậm, ảnh hưởng xấu đến vấn đề tiêu hóa.

Ăn đủ chất

Khẩu phần ăn trong ngày của bạn cần đầy đủ các loại thực phẩm thuộc 4 nhóm chính là đường bột, chất đạm, chất béo, chất xơ và các loại muối khoáng - vitamin. Trong số đó, nhóm thứ tư thường xuyên bị bỏ quên trong thực đơn hàng ngày dù chúng là những dưỡng chất thiết yếu giúp các chức năng cơ thể hoạt động hiệu quà và ngăn ngừa bệnh tật.

Chất xơ và vitamin có nhiều nhất trong các loại rau củ quả và thực phẩm mang nguồn gốc thực vật. Đặc biệt đối với rau củ, có thể phân thành 5 nhóm dựa trên màu sắc và mỗi màu sắc thể hiện cho những dưỡng chất có trong loại rau củ đó.

- Rau củ màu xanh lá: chứa nhiều ma-giê, sắt, can-xi, kali, folate, vitamin K… có tác dụng cải thiện thị giác, điều tiết enzyme giải độc gan và giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

- Rau củ màu đỏ: chứa nhiều lycopene, anthocyanin, a-xít Ellagic, và đặc biệt là vitamin A và C, có công dụng quan trọng như giảm nguy cơ đột quỵ, giảm viêm, tăng sức khỏe tim mạch và chống ung thư.

- Rau củ màu cam, vàng: là nguồn cung tự nhiên của Alpha và Beta carotene, kali, vitamin A và C, giúp chống oxy hóa, kháng viêm, bảo vệ sức khỏe mắt và da, giảm đau cơ bắp.

- Rau củ màu tím, xanh da trời: chứa nhiều kali, vitamin C, folate, có tác dụng chống oxy hóa, tốt cho tim và mạch máu, hỗ trợ miễn dịch và làm đẹp da.

- Màu trắng, ít màu: có công dụng ngăn ngừa bệnh tim và ung thư, giảm cholesterol, giúp xương chắc khỏe và kháng khuẩn nhờ có allium, Sulforaphane và Flavonoid và vitamin D.

Kết hợp cả ăn và uống

Để tránh tình trạng ngán ăn và đổi khẩu vị, bạn có thể chuyển sang bổ sung rau củ quả vào khẩu phần hàng ngày bằng cách chế biến các loại nước ép và sinh tố. Vẫn dựa vào sự kết hợp của 5 nhóm màu sắc trên, bạn có thể sáng tạo ra các món uống vừa đẹp mắt vừa ngon miệng cho cả gia đình cùng thưởng thức.

Các sản phẩm bổ sung vitamin

