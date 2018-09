Bếp trưởng tài ba tại nhà hàng La Maison 1888 Đà Nẵng

La Maison 1888 là nhà hàng chính và nổi bật nhất trong khu nghỉ dưỡng, được chọn là nhà hàng mới tốt nhất thế giới năm 2015, theo bình chọn của CNN. Trước đó, năm 2014, vượt qua nhiều nhà hàng danh tiếng khắp thế giới, La Maison 1888 đã lọt đến top 4 trong danh sách 10 nhà hàng đẹp nhất thế giới do hai tạp chí NewYork Daily New và The Daily Meal bình chọn.