Bắt chước Hà Hồ, đi tìm loại bánh đen sì nhưng bổ dưỡng

Tinh than tre hay bột tinh than tre là loại than hoạt tính dạng siêu mịn thu được sau khi đốt các sản phẩm tự nhiên như gỗ, hoặc dừa ở nhiệt độ cao và không sử dụng hóa chất. Trong nấu ăn, người ta có thể sử dụng tinh than tre như một loại nguyên liệu tạo màu và xu hướng này từng "làm mưa làm gió" cách đây ít lâu.