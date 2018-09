Bánh quy bơ chuối giòn ngon thơm nức

Bước 5: - Cho bột vào túi bắt kem, rồi tạo hình chiếc bánh trên khay nướng có lót giấy nướng. Bạn làm nóng lò nướng ở 190 độ C trong 3 phút, sau đó cho bánh vào nướng ở 190 độ C trong 7 phút để định hình bánh, sau đó giảm nhiệt xuống 160 độ C và nướng bánh thêm khoảng 10 phút hoặc cho đến khi bánh chín vàng đều là được. Lấy bánh r,để cho nguội rồi cất vào hũ dùng dần.