Bánh mỳ sạch Vbread tiêu chuẩn '5 sao'

Với công thức gia truyền kết hợp công nghệ tân tiến, thương hiệu 'Bánh mỳ sạch VBread' được đưa ra thị trường với tiêu chí ngon sạch, an toàn và bổ dưỡng.

Hiểu được nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng trong và ngoài nước, chuỗi thương hiệu Bánh mỳ VBread đã cho ra thị trường một sản phẩm bánh mỳ sạch tiêu chuẩn '5 sao'. Anh Nguyễn Quốc Phú - nhà đầu tư chuỗi cửa hàng bánh mỳ mong muốn mang đến cho khách hàng sức khoẻ, sự an toàn về thực phẩm và chất lượng đặc biệt của ổ bánh mỳ. Anh muốn làm thay đổi quan niệm của mọi người về một món ăn đường phố nhưng lâu nay ít được lưu tâm đến vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

Được đầu tư bài bản, VBread lựa chọn và hợp tác với những nhà quản lý chuyên nghiệp về sản xuất bánh mỳ; đầu bếp có kinh nghiệm làm việc trên 20 năm ở các nhà hàng khách sạn lớn trong và ngoài nước; xưởng sản xuất với công nghệ tiên tiến, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, nguyên liệu đầu vào được kiểm định khắt khe, bánh mỳ được làm từ bột mỳ, sữa, trứng gà sạch cao cấp; nguồn thịt có xuất xứ và được chế biến theo quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm; đặc biệt là rau, dưa luôn được chọn lựa kỹ càng và được xử lý ozone trước khi đưa ra cửa hàng; không hàn the, không chất bảo quản đối với chả và cả các nguyên liệu khác. Bánh mỳ kết hợp với nước sốt được chế biến theo công thức gia truyền, có thể dùng cho cả chay và mặn. Chính những điều này đã khiến bánh mỳ trở thành một món ăn không đơn thuần mang tính tiện lợi theo phong cách lề đường như trước kia mà là một loại thực phẩm ngon sạch và bổ dưỡng, “gỡ rối” phần nào những khó khăn của người tiêu dùng khi lựa chọn thực phẩm ăn liền hiện nay.

Bánh mỳ được làm từ bột mỳ, sữa, trứng gà sạch cao cấp; nguồn thịt có xuất xứ và được chế biến theo quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thành quả thương hiệu bánh mỳ mang đẳng cấp như hôm nay được kế thừa từ thương hiệu bánh mỳ thầy Thạch - cô Nga (số 40A Trần Quý Cáp, TP Huế) nổi tiếng ở vùng đất Cố Đô vào đầu thập niên 80. Thừa hưởng những bí quyết gia truyền, anh Nguyễn Quốc Phú đã ấp ủ và quyết tâm mang giá trị ổ bánh mỳ của gia đình đến mọi miền đất nước và tương lai sẽ vươn ra nhiều nước trên thế giới. Anh chia sẻ: “Đối với tôi, VBread vừa là sự tiếp nối nghề của gia đình, vừa mang một phần nét văn hóa của Việt Nam đến bạn bè trên thế giới và điều đặc biệt là ghi nhớ công lao của cha mẹ đã cực khổ, vừa làm giáo viên, vừa bán bánh mỳ để nuôi sống 4 anh em tôi ăn học thành tài như hôm nay".

Năm 1999, khi còn đang học cao học, anh đã quyết định mang ổ bánh mỳ quê nhà đến với Sài Gòn, chấp nhận đương đầu với khó khăn và thách thức. Với mức tiêu thụ 1.000 ổ bánh mỳ mỗi ngày, thương hiệu bánh mỳ Cố Đô nằm trên đường Nguyễn Trọng Tuyển đã trở nên nổi tiếng. Đến nay, hệ thống cửa hàng bánh mỳ của anh đã có mặt ở nhiều địa điểm trong TP HCM và đang mở rộng dần ra các tỉnh thành khác, sau đó dự định sẽ phát triển tại Singapore, Hong Kong, Canada, Australia, Mỹ, Hà Lan… Anh Nguyễn Quốc Phú hiện tại là Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đầu tư phát triển cộng đồng Việt Nam và là quản lý nhiều công ty lớn khác.

Khi đến với chuỗi cửa hàng bánh mỳ VBread, bạn sẽ thấy ngay phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tình của nhân viên, thưởng thức được một ổ bánh mỳ sạch đẳng cấp. Với phương châm "đạo đức và trí tuệ là nền tảng của sự phát triển bền vững", anh Nguyễn Quốc Phú và ekip của mình gồm anh Quốc Minh, Công Hoan, Duy Lâm, Công Lợi, chị Hồng Thảo đã và đang tiếp tục nghiên cứu, phát triển thương hiệu bánh mỳ vương xa hơn trong tương lai, cam kết mang lại cho người tiêu dùng một sản phẩm bánh mỳ sạch, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng với sự phục vụ tốt.

