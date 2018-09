Bánh bao chiên nước - món điểm tâm lạ miệng ở Sài Gòn

Chỉ cần hai chiếc bánh 'nhỏ mà có võ' là đủ cho bạn bữa sáng ấm bụng.

Món ăn xuất xứ từ Đài Loan, nhờ cách chế biến vừa chiên vừa hấp độc đáo khiến nó trở thành món ăn vặt gây sốt thời gian gần đây, cũng là món lót dạ ngon lành buổi sáng, đặc biệt là vào những hôm Sài Gòn thời tiết ẩm ương.

Gọi là bánh bao, nhưng thực chất nó không được làm từ bột bánh bao mà nguyên liệu tạo nên vỏ bánh là bột mì lên men tự nhiên. Sau khi nhào nặn đều tay, người ta cho nhân vào giữa, gói lại như một chiếc bánh bao nhân thịt thông thường rồi thực hiện quy trình trên hấp dưới chiên cùng lúc.

Bánh được xếp ngay ngắn vào chảo phẳng, dày, bên dưới quét một lớp dầu rồi trực tiếp cho nước lã vào, đậy nắp kín. Đầu tiên, hơi nước bốc lên làm bột nở, đồng thời hấp chín cả vỏ bánh lẫn nhân bên trong. Thời gian hấp từ 7 đến 10 phút thì nước bay hơi hết, chừa lại lớp dầu thì chuyển sang giai đoạn chiên mặt dưới bánh cho đến khi vàng giòn. Vớt ra, người ta để úp bánh trên một khay kim loại đục lỗ, bên dưới là nồi nước luôn sôi, bốc khói nghi ngút để giữ nóng mà không làm ỉu lớp bánh đã chiên.

So với bánh bao truyền thống thì cách làm nhân của bánh bao chiên nước đơn giản hơn. Có 3 loại nhân cho bạn lựa chọn: rau, thịt và hẹ. Nhân thịt gồm thịt xay nhuyễn, ướp với tiêu, hành lá và củ sắn tạo vị ngọt. Nhân hẹ thì chủ yếu là hẹ lá thái nhỏ, thêm gia vị và ít thịt băm. Nhân rau củ được làm từ bắp cải xào với ruốc, nêm nếm gia vị vừa ăn. Món này ăn ngon hơn khi còn nóng hổi, bẻ làm đôi dậy mùi thơm nức, chấm với tương ớt cay the là đúng điệu. Bánh nhỏ bằng nắm tay, giá 8.000 đồng/cái, tuy ăn đỡ ngán hơn so với bánh bao chiên nhưng chỉ 2 chiếc là vừa đủ cho một người ăn, uống kèm ly sữa đậu nành nóng là no nê.

Vi Yến