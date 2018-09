Bản đồ cung đường ăn vặt khu Kim Liên, Hà Nội

Các hàng quà vặt có tiếng chỉ cách nhau vài phút đi xe với đầy đủ các món từ bánh giò, bánh đúc, bánh tráng cho tới nộm hay kem tươi.

Khu Kim Liên - Trung Tự - Khương Thượng ở Hà Nội khá đông đúc bởi là nơi tập trung nhiều khu tập thể, trường học và các siêu thị. Đã từ lâu, đám học trò và các bạn trẻ Hà thành thường mách nhau đến đây để thưởng thức các món quà vặt từ lâu đã làm nên tên tuổi cho khu vực này.

Bánh giò Kim Liên

Bánh giò Kim Liên. Ảnh: Út Liên

Cửa hàng bánh giò đầu tiên và cũng nổi tiếng nhất đến thời điểm này nằm tại đường Lương Định Của, gần chợ Kim Liên. Không rõ nó được mở từ bao giờ nhưng trong ký ức của thế hệ học trò 7X, 8X, dấu ấn về những chiếc bánh giò nóng hổi, lớp bánh mềm mướt nhưng không bở, nhân chín vừa, đậm đà đã ghi dấu trong tâm trí sau mỗi giờ tan học.

Ăn kèm với bánh giò Kim Liên thường là giò lụa và dưa chuột muối chua chua ngọt ngọt. Dường như, đây là nơi đầu tiên ở Hà Nội kết hợp bánh giò với giò, tưởng như khá ngấy nhưng khi thưởng thức lại thấy khá thú vị. Cửa hàng khá nhỏ, chỉ xếp đủ vài chiếc bàn con con, bao nhiêu năm vẫn vậy nhưng bất kể đông hè, ít khi nào vắng khách. Giá của một chiếc bánh cao hơn so với mặt bằng chung bán ở các chợ khác nhưng thực khách vẫn kéo về đông vì nghe tiếng.

>> Xem bản đồ đường đến bánh giò Kim Liên

Ốc Kim Liên

Không cần phải đi sâu vào con phố Lương Định Của như hàng bánh giò, chỉ cần rẽ từ ngã 3 cắt với Phạm Ngọc Thạch vào tầm 20m, bạn sẽ bắt gặp ngay một dãy hàng hải sản đông đúc ở hai bên đường. Ước chừng có khoảng gần 10 hàng như vậy. Tuy không nổi tiếng như phố hải sản Tân Ấp nhưng dãy hàng ở Kim Liên cũng là địa chỉ lui tới của các bạn học sinh sinh viên và dân cư trong khu vực.

Ốc to xào dừa là ngon nhất ở đây. Ảnh: Sol Vie

Nổi tiếng nhất ở đây là hàng Hưng ốc. Thực đơn có vài chục món từ ốc, ngao, sò... với các kiểu chế biến như hấp, xào dừa... Tới đây, nhất định bạn phải gọi một bát ốc xào dừa đỏ rực nước sốt, ngòn ngọt, bùi bùi của dừa, thấm đẫm vào mình con ốc béo ngậy. Ngoài các loại hải sản, bạn còn có thể gọi cháo ngao, nem chua rán của quán cũng rất "cừ" hoặc trứng cút lộn ngon bổ rẻ.

>> Xem bản đồ đường đến các hàng ốc Kim Liên

Thạch rau câu Phương Mai

Thạch rau câu là món ăn quen thuộc của học sinh trong khu vực này cách đây khoảng hơn chục năm. Thời điểm đó, quanh các trường học đều có các cô, các bác bán thạch rau câu cốt dừa với nhiều màu sắc sặc sỡ, nhưng nổi tiếng nhất là quán nhỏ của một bà cụ, ngồi trong ngõ Hoàng Tích Trí, với chỉ một vị duy nhất: vị bí đao.

Thịt xiên nướng và thạch rau câu hấp dẫn phố Phương Mai. Ảnh: Nguyên Chi

Sau này, khi đã cao tuổi, cụ dọn về mở quán ở gần nhà, cách địa điểm cũ chừng vài trăm mét. Quán mới nằm trong ngõ 135 Phương Mai. Đám học trò ngày nào cũng lần mò tới địa chỉ này để thưởng thức thỏa nỗi nhớ mong.

Cốc thạch có hương vị mộc mạc, phảng phất mùi bí đao nhẹ nhàng, màu nâu cánh gián, đựng trong chiếc cốc thủy tinh mang dáng dấp từ thời bao cấp giản dị. Phía bên là nước cốt dừa ngọt ngào, bùi ngầy ngậy hấp dẫn. Vị mát mát, thơm thơm của thạch, quyện với cốt dừa khiến bạn không chỉ ăn một cốc mà lần sau khi tới khu vực này lại muốn ghé chân.

Ở quán còn bán thêm nem chua rán, thịt xiên nướng. Đầu ngõ còn có hàng bánh rán mặn gánh rong rất nổi tiếng.

>> Xem bản đồ đường đến thạch rau câu Phương Mai

Bánh đúc Trung Tự

Cửa hàng này không có biển hiệu hoành tráng, chỉ dựng tạm bợ ở khoảng trống giữa 2 dãy nhà tập thể. Do đó, trời mưa nhỏ thì không sao nhưng nếu mưa lớn, khả năng bị ướt là chuyện bình thường. Thế nhưng, điều đó cũng không ngăn cản được bước chân thực khách tới đây thưởng thức bát bánh đúc thịt nóng hổi mỗi buổi chiều.

Bánh đúc nóng Trung Tự đặc biệt đông khách vào ngày lạnh. Ảnh: Ione

Theo đánh giá của nhiều người, bánh đúc ở đây còn ngon hơn ở Lê Ngọc Hân bởi vị đậm đà, vừa miệng. Bánh đúc quánh, mềm nhưng không có vị chua; đi kèm với một chút thịt băm nhỏ mằn mặn, rau mùi xắt nhỏ và hành khô. Chỉ thế thôi nhưng hấp dẫn vô cùng.

Hàng bán từ tầm 3h chiều đến 6h tối nhưng thường tới 5h hơn là đã không còn bánh. Nhiều dân công sở tan làm muộn, nhiều phen ngậm ngùi ra về nên đành phải chờ tới cuối tuần để tới đây từ sớm.

Nếu đi từ đường Phạm Ngọc Thạch, bạn rẽ vào ngõ 46C, đối diện chung cư B14 Kim Liên. Đi vào tầm 20m, bạn sẽ thấy tấm biển "Bánh đúc nóng" bên tay trái, nằm ở sân khu tập thể C2 Trung Tự.

>> Xem bản đồ đường đến bánh đúc nóng Trung Tự

Nộm, bánh bột lọc Khương Thượng

Nằm khuất trong con ngõ phố Tôn Thất Tùng, quán nộm bò khô, bánh bột lọc của chị Thảo chủ quán được khá nhiều người biết tới. Ngay cả những người, vì một số lý do không còn sinh sống và học tập trong khu vực nữa nhưng thỉnh thoảng vì "nhớ", vẫn lặn lội đường xá để đến đây, gọi một bát nộm lẫn với bánh ăn cho thỏa.

Nộm bò khô tươi ngon phố Tôn Thất Tùng. Ảnh: Nguyên Chi

Vẫn là nộm với thịt bò khô nhưng được "tuyển chọn" những miếng thịt ngọt và thơm nhất, có cả gan và lá lách cho những ai mê các món giòn giòn dai dai. Bánh bột lọc tự tay chị chủ quán làm nên đảm bảo được vệ sinh, miếng bánh đều tay, lớp vỏ trong trong dai mềm, nhân thịt tôm đầy đặn. Hàng hôm nào bán hết hôm đó, ít khi lưu cữu.

Tương ớt ở đây rất cay, do đó nếu đến ăn lần đầu, bạn sẽ bị "choáng váng" bởi vị cay xé lưỡi. Do đó, tương ớt ở đây đa phần đều do khách tự lấy để điều chỉnh cho vừa miệng.

Quán dựng tạm dưới chân một khu tập thể, không có biển hiệu, cũng không quá đông khách nhưng luôn giữ được lượng khách quen ổn định. Bạn đi vào đường Tôn Thất Tùng từ phía ngã 5 Kim Liên, rẽ ngõ đầu tiên bên tay trái, sau đó rẽ trái tiếp sẽ thấy ngay quán này.

Quán chỉ mở buổi chiều, đến tầm 7-8h là dọn hàng. Bên cạnh cửa hàng này là 2 quán tào phớ sữa đậu nành khá ngon.

>> Xem bản đồ đường đến bánh bột lọc, nộm chợ Khương Thượng

Bánh tráng Khương Thượng

Tuy sinh sau đẻ muộn nhưng hàng bánh tráng trộn ở khu A8 Khương Thượng vẫn được nhiều bạn trẻ bổ sung vào bản đồ ăn vặt trong khu vực. Khởi đầu từ một xe bánh tráng trộn trong ngõ đối diện trường THCS Khương Thượng, tiệm Hoa Mai đã nhanh chóng phát triển thành cửa hàng nhỏ trong sân khu tập thể này. Nhưng ngay từ khi còn sơ khai, quán đã được đánh giá là một trong những quán làm được hương vị bánh tráng miền Nam chuẩn nhất ở Hà Nội.

Quán khá khó tìm với những ai chưa từng đến vì không có địa chỉ cụ thể, chỉ dăm chiếc ghế con con bày ở khoảng sân giữa hai dãy nhà tập thể. Thế nhưng, tiếng lành đồn xa, hầu như chiều nào quán cũng tấp nập khách ra vào, bất kể đông hè.

Bánh tráng nướng có hương vị hơi khác với ở Hàng Tre nhưng khá ngon và đẹp mắt. Ảnh: Nguyên Chi

Giá một đĩa bánh tráng trộn khoảng hơn 10.000 đồng, rất rẻ so với mặt bằng chung ở Hà Nội. Sợi bánh dai mềm, hương vị đẫm sốt me, cay ngọt của thịt bò khô, thơm thơm mùi rau thơm, chua chua vị của xoài xanh tạo nên hương vị rất khó quên.

Ngoài bánh tráng trộn, ở đây còn có bánh tráng nướng, cá viên chiên, bánh gối, ngô xào tôm, phở cuốn, phô mai que, nộm bò khô, bò viên... - những món ăn vỉa hè phổ biến ở Sài Gòn. Khách chủ yếu đến đây là học sinh sinh viên trong khu vực.

Có nhiều cách để đến quán, bạn cũng có thể đi thông từ quán bánh bột lọc sang. Tuy nhiên, cách dễ nhớ nhất là bạn đi tới khu mua sắm đồ lưu niệm A8, rẽ vào ngõ đối diện trường THCS Khương Thượng, đi đến cuối cùng sẽ thấy tủ kính cùng biển hiệu của quán.

>> Xem bản đồ đường đến bánh tráng Khương Thượng

Phở trộn Đặng Văn Ngữ

Ngõ 4C Đặng Văn Ngữ là con ngõ quen thuộc của nhiều thế hệ học sinh trường THPT Kim Liên. Theo thời gian, có khá nhiều quán quà vặt mọc lên với menu đồ phong phú, giá cả lại phải chăng. Trong số đó, nức tiếng nhất là phở trộn thập cẩm. Nhiều bạn sau khi ra trường, hoặc nhà khá xa nhưng thi thoảng lên cơn thèm lại lặn lội tới tận đây để thưởng thức.

Phở trộn đầy đặn, gồm thịt gà xé, thịt bò xào và thịt bò khô. Ảnh: Lozi

Chất lượng không phải quá xuất sắc nhưng món phở trộn này khá đầy đặn, bao gồm thịt gà xé, thịt bò xào và thịt bò khô sợi, ăn kèm với rau sống, lạc. Mỗi thứ chỉ một chút nhưng tổng hòa lại, món ăn khá vừa miệng. Quan trọng hơn cả, giá của một đĩa phở trộn này chỉ có giá 25.000 đồng, vừa no bụng lại rẻ tiền.

Trong ngõ này còn có rất nhiều món ăn vặt tuổi teen khác như nui xào bò, mỳ xào, mỳ trộn, mỳ tôm chanh, nem chua rán, khoai tây chiên...

>> Xem bản đồ đường đến phở trộn Đặng Văn Ngữ

Kem Đặng Văn Ngữ

Trong số các hàng ăn vặt ở khu vực này thì địa chỉ kem tươi Đặng Văn Ngữ là "hiểm" nhất, nếu không phải cư dân ở đây hoặc học tập trong khu vực này thì khó mà tìm được đến đúng hàng này. Gọi là cửa hàng cũng không hẳn, đây là xưởng kem tươi đặt trong khuôn viên của trường dạy nghề nằm trên phố Đặng Văn Ngữ (ngõ 75, ngay bên hông trung tâm thể thao).

kem trong xưởng Đặng Văn Ngữ nổi tiếng trong giới teen Hà thành cả chục năm nay. Ảnh: Phương Thảo

Trước đây, kem chỉ được bán với giá 1.500 đồng nhưng qua thời gian, hiện nay, một cây kem được bán khoảng 5.000 đồng. Dù vậy, đây vẫn là mức giá rất rẻ cho một que kem tươi ở thủ đô

Kem được bán trực tiếp từ khi ra lò, có kem que và ốc quế nhưng được ưu ái nhất vẫn là kem ốc quế vị chocolate và vani. Tuy là kem bình dân nhưng người bán vẫn "điệu đà" xoáy kem thành hình xoắn đẹp mắt. Chiếc kem to, ăn đã miệng.

Tuy hương vị không còn xuất sắc như thời gian đầu, nhất là khi có quá nhiều nhãn hiệu đình đám ở Hà Nội thời gian gần đây nhưng kem ở Đặng Văn Ngữ vẫn ghi điểm với giới học sinh bởi giá thành rẻ, hợp túi tiền.

Đường đi là thử thách lớn nhất với thực khách. Nếu không phải thổ dân ở dây thì chắc chắn bạn không thể biết đó là một xưởng kem. Nhưng đừng lo lắng quá, vào giờ tan học, bạn chỉ cần đi theo các bạn học sinh bởi đây là tụ điểm hẹn hò nổi tiếng sau giờ học.

>> Xem bản đồ đường đến kem xưởng Đặng Văn Ngữ

Nguyên Chi