Bản đồ ăn vặt cho tín đồ ẩm thực ở Bangkok

Hãy chuẩn bị một tấm bản đồ, một túi tiền không cần quá rủng rỉnh và một cái bụng rỗng để khám phá các khu chợ ẩm thực nổi tiếng.

Blogger Mark Wiens, người đã sống ở Bangkok 5 năm, trên trang web cá nhân của mình đã nói rằng, ở đất nước này, ở đâu có con người thì ở đó có những món ăn đường phố không thể hấp dẫn hơn. Ngoài những tour khám phá lịch sử, văn hóa thông thường, hãy cùng với tín đồ ẩm thực Thái Lan Mark Wiens tham gia chuyến trải nghiệm các món ăn vặt trong những khu chợ nổi tiếng nhất ở Bangkok:

1. Tượng đài Chiến thắng Victory Monument

Tượng đài Chiến thắng nằm ở phía Đông Bắc thủ đô Bangkok. Xung quanh vòng xoay này, bạn có thể tìm thấy rất nhiều hàng quán bán các món ăn đường phố nổi tiếng, lẫn trong các con hẻm nhỏ liền kề nhau. Càng đi vào bên trong, bạn sẽ khám phá ra một thế giới đồ ăn vặt khổng lồ của các nhà hàng bình dân, các quầy thức ăn lớn nhỏ khiến du khách như lạc vào một bữa tiệc buffet phong phú.

Tượng đài Victory Monument nổi tiếng là khu ẩm thực ở Bangkok.

Đặc biệt, trong khu vực này còn có một con hẻm nổi tiếng với các quán mỳ Thái san sát nhau, mùi hương hấp dẫn tỏa ra cả ngày. Đi qua khu vực này tầm 5 phút đi bộ, du khách sẽ tới đường Phahon Yothin Soi 1, nơi có các quán hàng bán từ sáng tới tối khuya.

Cách đi: đi tàu điện trên cao BTS đến ga Victory Monument.

Giở mở cửa: từ 10h sáng đến 8h tối.

Các tụ điểm nổi tiếng: quán mỳ Doy Kuay Teow Reua, Boat Noodle Alley, Kuay Jab Jaedang

2. Yaowarat

Yaowarat hay còn được biết đến với tên gọi quốc tế là khu Chinatown ở Bangkok, cũng giống như bất cứ khu phố Tàu nào trên thế giới, đây luôn là điểm đến số một với những tín đồ ăn uống. Tới đây, bạn sẽ không cần phải xem bất cứ một cuốn sách hướng dẫn ẩm thực nào, bởi món ăn nào bán tại đây cũng là món ăn đặc trưng nhất trên đất Thái.

Lời khuyên là Marks đưa ra cho người đọc chính là đừng ngần ngại, e sợ với một con hẻm tối, hãy đi theo lời chỉ dẫn của mùi hương hấp dẫn đang mời gọi bạn. Bởi rất có thể, một quán ăn tuyệt hảo đang "núp" trong một ngõ tối nào đó. Và bạn có thể yên tâm rằng, an ninh ở khu phố Tàu thuộc loại tốt ở Bangkok.

Các đầu bếp ở Chinatown không lúc nào là được ngơi nghỉ tay dao tay thớt.

Thiên đường ăn uống ở Chinatown nằm ở con đường Charoen Krung và nhiều hẻm nhỏ ở gần đó. Ngoài các món Trung Quốc, Thái Lan, bạn có thể nếm thử món ăn Ấn Đồ ở Pahurat, nơi được biết đến là Little India của Bangkok, nằm cách đường Yaowarat chỉ vài bước chân.

Cách đi: bạn có thể tới đây dễ dàng bằng tàu điện MRT tại ga Hua Lamphong, sau đó đi bộ tầm 10 phút đến Chinatown. Ngoài ra taxi và tuk tuk cũng khá dễ đi.

Giờ mở cửa: mua sắm, tham quan: tốt nhất vào ban ngày, ăn uống: thích hợp vào buổi tối và ban đêm

Các nhà hàng nổi tiếng trong khu vực: T & K Seafood (đồ hải sản), Kuay Jab Uan Pochana (mỳ), Khao Gaeng Jake Puey (cơm, cà ri), Bua Loy Nam King (đồ ăn vặt Thái), Kuay Teow Kua Gai (mỳ).

3. Chợ Ratchawat và chợ Sriyan

Ẩn mình trong khu vực yên tĩnh của quận Dusit, nằm trên con đường Nakhon Chaisi là hai khu chợ cổ và lâu đời của Bangkok: chợ Ratchawat và chợ Sriyan.

Chợ Ratchawat tụ tập nhiều nhà hàng vịt quay, mỳ bò, cà ri... Còn chợ Sriyan các đó khoảng 1 km là nơi buôn bán nhiều mặt hàng tươi sống, các quán mỳ, phở nổi tiếng, nhà hàng cà ri và nhiều quầy hàng ăn vặt dọc vỉa hè.

Món đậu xào tôm ở nhà hàng Ran Gaeng Pa Sriyani.

Cách đi: bạn có thể đi taxi tới 2 khu chợ này nhưng nhớ là phải mặc cả hoặc thỏa thuận giá đi từ trước. Hoặc có thể đi BTS đến trạm Victory Monument rồi đi bộ nhưng khá xa.

Giờ mở: nơi này tốt nhất để ăn bữa trưa

Các nhà hàng nổi tiếng: Ran Gaeng Pa Sriyan (cà ri), Duck at Ratchawat (vịt quay), Pad See Ew at Ratchawat (các loại mỳ xào).

4. Charoen Krung và Bangrak

Đi tới đầu đường Charoen Krung, bạn sẽ bị mùi nồng nàn của tỏi chiên, mỳ xào, bánh bao hấp và vịt quay bủa vây và mời gọi. Và thật khó để cưỡng lại chúng.

Ngay trạm BTS Saphan Taksin, bạn sẽ tìm thấy nhà hàng mỳ nổi tiếng, và cách đó một đoạn không xa là nhà hàng vịt nổi tiếng Prachak. Nếu là tín đồ ăn chay, bạn có thể ghé qua nhà hàng Tien Sin. Đi dọc con đường này, bạn có rất nhiều sự lựa chọn về đồ ăn vặt hoặc bữa ăn chính cho mình.

Vịt quay hấp dẫn.

Cách đi: cách nhanh nhất là đi tàu điện đến trạm Saphan Taksin.

Giờ mở cửa: cả ngày và đêm

Các nhà hàng nổi tiếng: Khao Tom Pla Thao Thuy (các món cá), Prachak, Tien Sin Boat noodles at Saphan Taksin (decent boat noodles), Prachak Duck Noodles (vịt quay và mỳ), Home Cuisine Islamic Food (cà ri)

5. Bang Khun Non

Bang Khun Non là một cộng đồng các quầy hàng ăn vặt mang đậm chất Thái với chất lượng vệ sinh tốt. Bạn sẽ không phải lo lắng, e ngại về không gian đường phố ồn ào, náo nhiệt bởi Bang Khun Non khá yên tĩnh. Tại đây, bạn có thể thưởng thức các món ăn tuyệt hảo như yen ta fo (một loại phở Thái), khao ka moo (cơm thịt lợn) và vịt quay.

Món larb pla duk làm từ cá.

Cách đi: Bang Khun Non nằm ở khu Thonburi. Cách tốt nhất để đi đến đây là taxi. Nó không quá xa chợ nổi Taling Chan.

Giờ mở cửa: thích hợp ăn vào vào bữa trưa và tối

Nhà hàng nổi tiếng: Son Tam Boo Maa

6. Phetchaburi Soi 5

Ẩn mình trong những khu mua sắm đông đúc ở Siam va khu phố Phaya Thai là đường Phetchaburi Soi 5. Nơi đây đặc biệt trở nên sôi động vào buổi tối, khi bạn có thể tìm thấy rất nhiều xe đẩy đồ ăn và nhà hàng bình dân, phục vụ cho những người đi làm về muộn. Không có thời gian nán lại, bạn có thể mua mang đi dưới dạng take-away, có cả những đồ ăn chế biến phức tạp đôi chút.

Khu phố luôn tấp nập hàng quán qua lại.

Cách đi: bạn đi tàu BTS đến trạm Ratchathewi, xuống cửa cửa số 3; sau đó băng qua đường Phetchaburi, hỏi tới Soi5.

Giờ mở cửa: ban ngày chỉ có một số nhà hàng mở cửa, khu phố thực sự sôi động từ 5h chiều đến đêm.

Nhà hàng nổi tiếng: P'Aor Tom Yum Noodles.

7. Talat Phlu

Talat Phlu tập trung nhiều đầu bếp có tay nghề cao ở Thái Lan với nhiều nhà hàng được giải thưởng về ẩm thực. Quanh khu vực này được biết đến với món xôi sầu riêng đặc sản và các món hải sản.

Món Gai pad pongali được làm từ cơm, gà, trứng và cà ri.

Cách đi: đi BTS đếm trạm Talat Phlu, sau đó đi bộ tầm 10 phút là đến phố ăn uống.

Giờ mở cửa: cả ngày lẫn đêm

Các nhà hàng nổi tiếng: Lan Thung Khao Tom Hua Pla, Somsak Boo Ob

8. Rangnam

Rangnam là con phố thời trang nổi tiếng với cả dân bản địa lẫn khách du lịch, nằm vuông góc với trạm BTS Victory Monument. Ngoài các mặt hàng quần áo, các quán bar sôi nổi, các nhà hàng, khách sạn dành cho khách du lịch, đây còn là khu phố ăn uống với nhiều món ăn đường phố được bán vào buổi tối.

Thịt xiên nướng có thể tìm được ở bất cứ khu chợ nào ở Bangkok.

Phía cuối Rangnam (cạnh đường Ratchararop) là nhà hàng hải sản Kuang nổi tiếng. Trên đường này cũng có một hàng mỳ sườn và các món từ tôm rất hấp dẫn.

Cách đi: bạn đi BTS đến Victory Monument, ra cửa số 2 rồi rẽ phải đến Rangnam.

Mở cửa: bữa trưa và bữa tối.

Các nhà hàng nổi tiếng: Kuang, Rod Ded Isan

9. Sukhumvit 38

Sukhumvit 38 được thiết kế như một ốc đảo ẩm thực có giá cả phải chăng. Những sạp hàng được bố trí hai bên đường, cung cấp cho thực khách một không gian ăn uống cởi mở, thoáng mát, thay vì bị "giam" trong những nhà hàng sang trọng, khép kín với điều hòa nhiệt độ.

Sukhumvit 38 rất nổi tiếng với khách du lịch. Tuy rằng đây không phải là khu chợ có đồ ăn hấp dẫn nhất nhưng nó khá thuận tiện cho việc đi lại cũng như việc chọn lựa đồ ăn đặc trưng Thái Lan như pad Thái, som tam, tom yum, khao neow...

Món Yam mamuang nổi tiếng ở Sukhumvit 38.

Cách đi: bạn đi BTS đến ga Thong Lo, cửa số 4.

Giờ mở cửa: từ 5h chiều đến 2h sáng mỗi ngày. Nhưng để đảm bảo tất cả các hàng đã mở cửa thì bạn nên tới lúc 6h30 chiều.

Nhà hàng nổi tiếng trong khu vực: không có nhà hàng nào nổi tiếng cả vì bạn có thể ghé vào bất cứ đâu để thưởng thức bởi chất lượng khá đồng đều.

10. Tha Pra Chan/ Banglamphu

Ở khá gần sông Chao Phraya, cả hai khu chợ bình dân này đều rất thích hợp để ghé chân cho các tâm hồn ăn uống Khu chợ này nổi tiếng nhất với các món ăn vặt truyền thống, bên cạnh các nhà hàng ăn nhanh hiện đại. Tới đây, bạn không cần bất cứ một chỉ dẫn nào cả, hay đi theo sự định vị của khứu giác.

Cách đi: bạn khó có thể đi phương tiện công cộng để tới khu vực này, thay vào đó, bạn phải đi taxi hoặc thuyền. Với đi thuyền, bạn có thể đi từ Saphan Taksin đến bến Phra Arthit hoặc Tha Pra Chan.

Mở cửa: cả ngày lẫn đêm

Các nhà hàng nổi tiếng: Pad Thai in Bangkok, Khao Kluk Kapi, Aisa Lote Dee.

11. Chợ Wang Lang

Chỉ cần qua sông Chao Phraya từ Tha Pra Chan (đã đề cập ở trên), du khách sẽ đến với một khu chợ ăn uống nổi tiếng khác ở Thái Lan với các món ăn vặt là chủ đạo như chuối nướng, các món tráng miệng từ thịt lợn, cá, gà...

Chợ Wang Lang cũng là tụ điểm ẩm thực có tiếng ở Bangkok.

Cách đi: bạn đi đến Tha Phra Chan rồi đi thuyền qua sống

Mở cửa: chợ mở ban ngày, từ 9h sáng đến 5h chiều

Các nhà hàng nổi tiếng: bạn có thể ghé vào bất cứ đâu bởi mỗi quán một vẻ.

12. Ramkamhaeng

Một trong những bí quyết được Mark chia sẻ đó là, muốn tìm được tụ điểm ăn ngon thì hãy tới quanh các khu trung tâm thương mại, các bệnh viện và các trường học, đặc biệt là các trường đại học. Và Ramkamhaeng là một khu ẩm thực như thế. Ramkamhaeng nằm ngay bên ngoài trường đại học lớn nhất ở Bangkok, nơi luôn ngập tràn các món ăn đường phố trứ danh.

Som tam - gỏi xoài trứ danh ở Thái.

Tại đây, bạn nên thử thưởng thức các món ăn có xuất xứ từ miền Nam Thái Lan như kuay teow gaeng, khua kling, gaeng taypo...

Cách đi: khu vực này khá khó khăn nếu di chuyển bằng các phương tiện công cộng, do đó, bạn nên đi bằng taxi là tốt nhất.

Mở cửa: cả ngày lẫn đêm.

