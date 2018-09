Ba quán bánh xèo bình dân hút khách ở Sài Gòn

Đĩa bánh vàng thơm, được cuộn cùng với cải xanh hoặc xà lách, chấm với nước mắm chua ngọt ngon phải biết.

Bánh xèo là món ăn cả 3 miền Bắc, Trung, Nam đều thích và đã trở thành ẩm thực truyền thống của dân tộc. Bánh có vỏ bên ngoài tráng mỏng, màu vàng, giòn giòn, bên trong là nhân là tôm, thịt, giá đỗ, hành... được gập lại thành hình bán nguyệt trước khi ăn. Đây là món bánh được rất nhiều người yêu thích và được bán tại nhiều nơi. Mỗi nơi thường có những hương vị và nguyên liệu chế biến hơi khác nhau.

Thường người ta dùng 2 cách để đổ thành chiếc bánh xèo giòn và bánh xèo dai. Bánh được tráng trong chảo lớn, trên bếp củi chắc hoặc than. Người tráng bánh phải thật nhanh tay và ước lượng thời gian chính xác thì bánh mới mỏng và giòn đều. Bánh xèo đổ đúng điệu phải có tiếng kêu xèo khi vừa cho bột vào. Bạn phải đợi chảo thật nóng, cho dầu ăn vào, chờ dầu sôi mới đổ bánh. Khi bánh chín gấp đôi lại, đặt dưới bánh trong một cái đĩa có lót lá chuối để khỏi dính giữa bánh này và bánh kia.

Món này phải được cuộn cùng với cải xanh hoặc xà lách, rau thơm các loại và chấm với nước mắm chua ngọt mới đúng kiểu.

Quán bánh xèo bà Hai

Nằm trong một con hẽm nhỏ trên đường Lê Văn Linh, bên hông chợ Xóm Chiếu ở quận 4, quán bánh xèo bà Hai mở cửa từ 11h30 đến 20h, lúc nào cũng đông khách và đổ bánh không kịp tay. Một cái bánh xèo có lớp vỏ mềm, khoảng 5 con tôm to, vài lát thịt, giá... ăn kèm các loại rau sống tươi non, chấm cùng thứ nước chấm chua, ăn no nê mà chỉ có giá 30.000 đồng. Ngoài món bánh xèo, quán còn bán thêm món bánh khọt.

Địa chỉ: 119 Lê Văn Linh, phường 13, quận 4.

Quán bánh xèo trong chợ Nguyễn Văn Trỗi

Không có tên quán, nhưng khi nhắc đến bánh xèo trong chợ Nguyễn Văn Trỗi, quận 3 thì hẳn nhiều khách sành ăn sẽ biết. Quán chỉ vỏn vẹn có vài ba cái bàn nhỏ gọn nằm ngay trong lòng chợ, nhưng khách thì lúc nào cũng có. Người thì ăn tại chỗ nhưng cũng có rất nhiều người mua mang về. Bánh ở đây có màu vàng rực, độ giòn vừa phải, ăn không hề ngấy. Nước chấm đi kèm pha chế rất khéo với vị chua ngọt, chút vị cay nhẹ của ớt... Mỗi cái bánh ở đây chỉ có giá bình dân 20.000 đồng và bán tầm 18h là hết sạch.

Địa chỉ: Chợ Nguyễn Văn Trỗi, đường Lê Văn Sỹ, quận 3.

Quán bánh xèo Kim Ngân

Nằm ngay đầu hẽm trên đường Hoàng Hoa Thám, đây là quán bánh xèo mang đậm phong cách miền Tây. Bánh xèo đúng điệu, vỏ ròn rụm, nhân đầy đặn với giá đỗ, thịt bò và rất nhiều tép. Võ bánh mềm dai hơn. Khi ăn, bạn còn cảm nhận được vị ngậy thoang thoảng của nước cốt dừa. Quán chỉ bán từ 11h đến 21h. Ngoài ra, hiện nay, trên con đường này cũng mọc lên nhiều quán bánh xèo cho thực khách tha hồ chọn lựa. Mỗi cái bánh có giá 30.000 đồng.

Địa chỉ: số 31 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình.

Hà Lâm