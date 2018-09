9 nhà hàng đồ Tây cho bữa tối lãng mạn ở Hà Nội

La Salsa, Bobby Chinn, Le Petit, Don's... là những nhà hàng sang trọng đậm chất châu Âu được nhiều thực khách đánh giá cao ở Hà Thành.

Cuối tuần, hãy chọn một trong những nhà hàng này rồi cùng người "đặc biệt" đến đây để thưởng thức bữa tối lãng mạn nhé.

1. Don's

Khung cảnh lãng mạn nhìn ra hồ Tây của Don's.

Mới mở được vài năm nhưng nhà hàng Don's trên đường Quảng An, nhìn ra hồ Tây đã là điểm đến được yêu thích của thực khách trong và ngoài nước. Don's được ưu ái bởi không gian ấm cúng, lãng mạn và những giai điệu du dương dìu dặt của âm nhạc được chơi ngay trong nhà hàng. Ở đây, có những món ăn tiêu biểu như gan ngỗng, thịt gà hầm vang đỏ, thăn bò Mỹ nướng, sò điệp Alaska, cá hồi hun khói Na Uy, khuỷu cừu New Zealand hầm rượu Pinot Noir, xúc xích cừu kiểu Hy Lạp ăn kèm salad, mì ống các loại, bánh Mexico... Bên cạnh thực đơn phong phú, nhà hàng còn được công nhận với đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp. Năm 2013, Don's từng lọt vào top "50 nhà hàng tốt nhất châu Á" do The Diners Club International bình chọn.

2. La Salsa

Không gian La Salsa sang trọng đậm chất châu Âu.

Trong không gian yên ả pha chút trầm mặc của khu phố cổ Nhà Thờ, quận Hoàn Kiếm, La Salsa trở thành địa chỉ ẩm thực thi vị cho những ai muốn thưởng thức các món ăn Pháp, Tây Ban Nha đúng vị. Các món ăn tại La Salsa không chỉ ngon miệng mà còn tinh tế, không gian đậm chất châu Âu sang trọng và lãng mạn. Toàn bộ không gian 2 tầng của nhà hàng được thiết kế đồng điệu đúng nét đẹp cổ kính của một ngôi nhà cổ kiểu Pháp xưa. Cùng với các món ăn mang hương vị châu Âu như thịt bò, cừu, burger, thịt xông khói,... không gian cảnh vật nơi đây chắc chắn khiến ai từng đến đây một lần cũng muốn quay lại lần nữa.

3. El Gaucho Steakhouse

Lối thiết kế đậm chất Argentina của El Gaucho Steakhouse.

El Gaucho Steakhouse tọa lạc tại 99 Xuân Diệu, là một trong những nhà hàng có không gian sang trọng và đẳng cấp có lối thiết kế đậm chất Argentina. Ấn tượng đầu tiên khi bước vào EL Gaucho là tông màu trầm ấm từ tường gạch cho đến bàn ghế, đem lại cảm giác ấm cúng, thân thiện cho thực khách. Đồ ăn và uống theo phong cách Argentina với bít tết thơm ngậy, súp, thịt cừu, khoai tây, cùng các loại rượu vang hảo hạng... Thêm một điểm cộng cho quán bởi thái độ phục vụ của nhân viên luôn niềm nở và lịch sự.

4. Bobby Chinn

Bài trí sang trọng đẳng cấp của nhà hàng Bobby Chinn.

Nhà hàng Bobby Chinn được ra đời từ tình yêu và tài năng thiên bẩm với ẩm thực của ngôi sao đầu bếp quốc tế Bobby Chinn. Tọa lạc trên đường Xuân Diệu, nhà hàng nằm trong khu biệt thự với kiến trúc phương tây độc đáo sẽ là không gian lý tưởng cho những ai mong muốn tìm kiếm sự nghỉ ngơi thư thái sau những giờ làm việc căng thẳng. Không gian nhà hàng sang trọng, lãng mạn, được bài trí theo phong cách Fine Dining. Các món ăn của nhà hàng được chế biến bởi công thức nấu ăn lấy cảm hứng từ những chuyến đi du lịch khắp nơi của ông chủ Bobby Chinn. Ngoài ra, nơi đây còn có bộ sưu tập với những loại rượu vang đẳng cấp thế giới mang nét đặt trưng từ nhiều vùng rượu ngon trên thế giới và những món cocktail lạ.

5. La Badiane

Dùng bữa trưa cạnh khung cửa sổ lãng mạn là một trải nghiệm tuyệt vời không thể bỏ qua tại Badiane.

Nhà hàng Pháp La Badiane số 10 Nam Ngư nổi tiếng bởi sự tỉ mỉ trong cách bài trí các món ăn và cung cách phục vụ của nhân viên. Sự bình yên của La Badiane có thể cảm nhận được ngay từ khi bước chân vào. Nhà hàng có lối đi nhỏ dẫn vào khu sân ngập tràn ánh nắng, khi ngồi thưởng thức các món ăn tại nhà hàng bạn có thể cảm nhận không khí trong lành của thiên nhiên. Khác với những nhà hàng khác, La Badiane không phục vụ khách hàng với những món ăn lẻ. Nhà hàng sắp xếp các món ăn thành các set phù hợp cho bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Trong mỗi set đó gồm nhiều phần khác nhau với những mức giá cố định. Bạn có thể chọn một set hoàn chỉnh hoặc chọn món tráng miệng của thực đơn này và món chính của thực đơn khác để có thể phù hợp hơn với khẩu vị của mình. Set ăn với món thịt bò Australia thơm ngon được nướng theo kiểu Pháp là đặc sản nổi bật.

6. Au Delice

Nhà hàng Au Delice mang lối kiến trúc cổ điển của Pháp.

Nhà hàng Pháp Au Delice nổi bật với lối thiết kế theo kiến trúc Pháp cổ kính đầy lịch lãm và sang trọng, nằm ngay trên con phố Ngô Thì Nhậm. Quán có hai tầng, mỗi tầng đều được bài trí tinh tế với khăn trải bàn trắng, bàn ghế gỗ sang trọng. Riêng tầng 2 của nhà hàng có ban công nhìn thẳng ra nhà thờ, về đêm có thể nhìn ngắm đường phố từ trên cao vô cùng lãng mạn. Thực đơn tại nhà hàng Au Délice luôn phong phú với đa dạng các loại thực phẩm nhập khẩu, các loại thịt cá, pho mát, thịt nguội… cùng với rất nhiều loại rượu vang đến từ châu Âu.

7. Le Petit Bruxelles

Không gian lãng mạn sang trọng bên trong Le Petit.

Le Petit là nhà hàng Bỉ được khai trương từ năm 2003, nằm ngay đầu con phố Ấu Triệu. Nhà hàng ra đời được hơn 10 năm nên ít nhiều gây được tiếng vang trong lòng các thực khách từng tới đây. Le Petit được thiết kế theo đúng phong cách châu Âu và chuyên phục vụ đồ ăn BỈ, đặc biệt là các loại bia đến từ Bỉ. Không gian quán được chia làm 2 phần gồm bên trong nhà và ngoài trời, bên ngoài là một quầy bar chuyên nghiệp sẵn sàng phục vụ mọi đồ uống, bên trong dành cho những ai muốn dùng bữa tại nhà hàng. Đồ uống của Le Petit nổi bật với bia Bỉ và các loại cocktail, bên cạnh đó các món như thịt xay, bò hầm, gà nấu hay bò viên sốt cà chua cũng được khách rất ưa chuộng.

8. Pots'n Pan Restaurant & Bar

Không gian nhẹ nhàng lãng mạn ở Pots'n Pan.

Là một nhà hàng - bar tọa lạc trên phố Bùi Thị Xuân, Pots'n Pans Restaurant & Bar là điểm đến lý tưởng cho gia đình cùng bạn bè có những giây phút thư giãn thoải mái. Các món ăn của nhà hàng được giao cho bàn tay của đầu bếp quốc tế nổi tiếng Michelin Star - bếp trưởng Felix Eppisser cùng đội ngũ nhân viên đầu bếp chuyên nghiệp. Không gian sang trọng cùng lối bài trí nội thất tinh tế, thực đơn phong phú cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện. Bạn có thể thưởng thức những món ăn mang đậm phong cách ẩm thực châu Âu và thả hồn mình theo tiếng nhạc du dương tại đây.

9. La Verticale

Nhà hàng La Verticale nằm trong một ngôi biệt thự Pháp rất đẹp.

La Verticale tọa lạc tại một ngôi nhà bốn tầng kiểu Pháp được xây dựng từ những năm 1930 trên phố Ngô Văn Sở. Nhà hàng được đầu bếp nước ngoài có kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại khách sạn Metropole Didier Corlou mở cách đây 2 năm. Từ các món ăn đến không gian thiết kế của nhà hàng đều thể hiện rõ nét văn hoá ẩm thực của Pháp và Việt Nam. Một số món mang đậm phong cách Pháp như gan ngỗng tươi hấp cách thuỷ với hoa quả nhiệt đới, vịt đồng chế biến đủ món: om, quay, kẹp xả với nước sốt quả vả... Khách cũng có thể quan sát thao tác của đầu bếp trong gian bếp mở ở tầng trệt. Tầng 1 và tầng 2 là nơi thực khách dùng bữa, còn sân thượng là nơi uống cà phê lý tưởng ngoài trời. Tất cả các tầng được trang trí đơn giản nhưng tinh tế, thẩm mỹ.

Trần Quỳnh tổng hợp