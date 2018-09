7 thực phẩm ngày Tết dễ nhiễm độc bạn không ngờ đến

Bánh chưng luộc pin, giò chả chứa hàn the, mứt sử dụng thuốc nhuộm vải, măng ngâm hóa chất... sẽ gây hại cho sức khỏe.

Còn hơn một tháng là tới Tết nguyên đán và từ bây giờ các bà nội trợ đã rục rịch chuẩn bị sắm sửa các thực phẩm Tết. Nhưng nhiều loại thực phẩm quen thuộc, năm nào cũng xuất hiện trên mâm cơm ngày Tết, lại đang tiềm ẩn nhiều hóa chất nguy hiểm không ngờ.

Bánh chưng luộc bằng pin

Bánh chưng luộc bằng pin có lớp vỏ sậm màu và hơi ánh tím còn bánh chưng luộc kiểu bình thường có màu ngả vàng.

Bánh chưng là món ăn đầu bảng trong danh sách thực phẩm ngày Tết mà nhà nào cũng phải sắm. Tuy nhiên, bánh chưng cũng khiến người dùng lo lắng bởi rất dễ nhiễm độc hóa chất do người làm sử dụng pin để luộc bánh. Có ý kiến cho rằng, khi luộc bánh với pin bánh nhanh chín, nếp bên trong sẽ mềm và dẻo hơn. Nhưng trong pin có nhiều hóa chất nguy hại đến người sử dụng như thủy ngân, thạch tín, chì… Đây đều là những chất cực độc, gây nguy hiểm cho não, tim mạch, thận và ảnh hưởng nhiều đến khả năng sinh sản. Nếu nhiễm độ chì ở mức độ nặng có thể dẫn tới tình trạng tăng huyết áp, vô sinh, sảy thai, lâu ngày dẫn đến ung thư, tử vong.

Giò chả chứa hàn the

Giò chả làm theo cách truyền thống thường bị bở, không đẹp mắt và không có độ dai dai. Do đó, nhiều người làm "không có tâm" đã sử dụng hàn the và một số loại hóa chất để giò chả trông ngon hơn và khi ăn có độ dai nhất định. Tuy nhiên, hàn the lại là chất nguy hiểm cho cơ thể con người, không tác dụng trực tiếp như thủy ngân hay thạch tín nhưng nếu xâm nhập vào người với liều lượng cao có thể gây ra ngộ độc cấp. Nếu chúng tích tụ lâu dài sẽ gây ra ngộ độc gan hoặc thận.

Măng ngâm hóa chất

Ngày Tết ở miền Bắc không thể thiếu bát canh măng. Măng có 2 loại là măng tươi và măng khô nhưng tin buồn với tín đồ của món ăn này là dù măng loại nào thì cũng chứa hóa chất nguy hại cho cơ thể. Đối với măng tươi, độc tố cyanide tự nhiên có trong măng dưới tác động của enzym tiêu hóa sẽ biến thành chất gây hại cho cơ thể như khó thở, mất tri giác, liệt cơ, co giật, ngừng thở, nặng hơn là tử vong.

Còn với măng khô thì khả năng ngộ độc còn cao hơn. Do để chống ẩm mốc, tạo màu vàng đẹp mắt nên chúng thường được ngâm hóa chất như lưu huỳnh, rất hại cho sức khỏe và không được phép dùng cho đồ ăn. Triệu chứng ngộ độc cấp chỉ là ngạt mũi, chảy nước mắt, đau đầu nhưng nặng hơn có thể nhiễm độc máu, ngấm thời gian dài có thể gây ra nguy cơ ung thư.

Nem chua chứa ký sinh trùng

Nem chua thường được dùng để chống ngấy cho thực đơn ngày Tết. Nhưng món ăn này không được chế biến vệ sinh cũng dễ trở thành mầm bệnh. Do được làm từ thịt sống nên nem chua rất dễ chứa ấu trùng sán lợn. Kén sán có thể làm ổ trong mắt hoặc ký sinh ở cơ tim gây rối loạn tim mạch, suy tim. Chúng cũng có thể làm ổ ở não gây ra các biểu hiện khác nhau từ động kinh, rối loạn tâm thần, giảm trí nhớ, thậm chí là tử vong.

Hoa quả sấy có chất bảo quản

Các loại hoa quả sấy khô rất được ưa chuộng trong những ngày Tết. Nhiều người nghĩ rằng màu sắc của những miếng mít khô, kiwi sấy hay hồng sấy đều là màu sắc tự nhiên vốn có của chúng. Tuy nhiên, qua tác động của nhiệt, phần lớn các loại quả này không còn màu sắc đẹp mắt nữa. Người ta thường sử dụng màu nhuộm để chúng trông được hấp dẫn hơn. Ngoài ra, để hoa quả sấy để được lâu thì họ cũng sử dụng thêm chất bảo quản. Đây đều là những chất gây nguy hại cho hệ thần kinh, lâu dài có thể gây ra ung thư.

Hạt dẻ, hướng dương, hạt dưa chứa thuốc nhuộm vải

Các loại hạt như hạt dẻ cười, hạt hướng dương, hạt dưa đỏ đều ít nhiều sử dụng hóa chất để tẩy trắng và nhuộm màu, đặc biệt là hạt dưa đỏ. Sau đó, người ta còn bảo quản bằng Rhodamine B - một chất được sử dụng trong công nghiệp nhuộm vải. Chất này không chỉ dính ở vỏ và còn ngấm vào bên trong, gây tổn thương nặng nhất cho gan thận, lâu dài sẽ gây ra ung thư.

Mứt ngâm thuốc nhuộm

Các loại mứt Tết đều có màu sắc bắt mắt nhưng bạn cũng cần phải cẩn trọng khi mua và sử dụng. Bởi không ít cơ sở sử dụng thuốc nhuộm công nghiệp chứa nhiều hóa chất không được dùng trong thực phẩm để tạo màu cho các loại mứt này. Hiện nay, với nhiều loại mứt đơn giản như mứt dừa, nhiều gia đình đều tự làm ở nhà, với màu nhuộm tự nhiên.