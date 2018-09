7 sao Việt là cao thủ bếp núc, 'nấu cơm nhà ngon như cơm hàng'

Dù bận rộn công việc nhưng Elly Trần, Đại Nghĩa, Bích Phương, Phương Vy... luôn dành thời gian về nhà nấu ăn cho gia đình.

Elly Trần

Mẹ của hai thiên thần Túc Mạch và Mộc Trà khiến người hâm mộ thán phục bởi thân hình nóng bỏng, tài chăm con khéo léo. Nhưng Elly Trần còn được yêu quý bởi khả năng bếp núc thuộc loại "cao thủ". Quan niệm 'cơm nhà là nhất', ngay từ khi chưa sinh con, cô nàng hot mom thường xuyên vào bếp nấu ăn và sáng tạo ra nhiều món ngon cho cả gia đình. Sau khi sinh em bé, Elly Trần chăm chỉ vào bếp hơn để chế biến những món ăn bổ dưỡng, đảm bào vệ sinh cho cả nhà, đặc biệt là hai con.

Ngoài những món ăn thường ngày, Elly Trần thường xuyên cập nhật các công thức nấu ăn đang hot trong cộng đồng mê nấu nướng. Cô có một album chia sẻ thực đơn bữa ăn hàng ngày rất phong phú, tới gần 200 món ăn không trùng lặp và còn lập một fanpage riêng để chia sẻ kinh nghiệm nấu nướng, từ những món đơn giản cho bữa cơm hàng ngày cho tới các món hải sản cầu kỳ, các loại bánh nướng, bún, hủ tíu trông bắt mắt không kém ngoài hàng. Elly chia sẻ: "Món ăn ngon còn cần phải chứa tấm lòng của người nấu. Ăn không phải chỉ để no, mà ăn còn phải để đẹp nữa".

Đại Nghĩa

MC Đại Nghĩa là người ăn chay trường nhiều năm nay. Anh đồng thời cũng là một đầu bếp chăm chỉ sáng tạo ra nhiều món chay ngon, dễ làm, hương vị lạ miệng, giúp người ăn chay dài ngày không ngán. "Rau củ quả sẽ làm cho bạn tươi trẻ, da dẻ hồng hào, tâm hồn nhẹ nhàng phơi phới. Nghĩa vẫn tràn đầy năng lượng, lên sân khấu hay đến trường quay vẫn máu lửa ngút trời mặc dù đã ăn chay nhiều năm. Nghĩa luôn tìm cách để làm phong phú và đa dạng bữa ăn của mình. Điều quan trọng là khi ăn chay được một thời gian ngắn, bạn sẽ thấy sự chuyển biến rất rõ trong tâm hồn mình. Bạn thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn, ít nóng giận hơn, dễ tha thứ và bao dung", anh chia sẻ.

Các món ăn được chế biến với các bước khá đơn giản, nguyên liệu sẵn có, ai cũng có thể làm được. Sau khi chế biến xong, Đại Nghĩa trình bày món ăn cũng rất đẹp mắt, đầy đủ sắc màu. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, từ thiện được chia sẻ trên trang cá nhân thì công thức các món ăn cũng được anh thường xuyên cập nhật. Người thích ăn chay còn coi trang Facebook của Đại Nghĩa giống như "cuốn sổ tay" cách làm món ăn.

Bích Phương Idol

Bích Phương nấu ăn Bên cạnh tài năng ca hát, Bích Phương Idol còn là một cô nàng nấu nướng rất đảm đang. Thậm chí, cách đây 2 năm, giọng ca Bao giờ lấy chồng còn cho ra đời một series video dạy nấu ăn trên Youtube thu hút nhiều người xem. Chương trình mang tên Hôm nay Phương nấu được dàn dựng công phu, lôi cuốn khán giả, xuất phát từ đam mê nấu các món ăn hàng ngày của Bích Phương. Qua sự hướng dẫn hóm hỉnh, Bích Phương mong muốn người xem có thể thực hiện theo một cách dễ dàng và tự nấu được nhiều món ăn ngon cho người thân.

Theo nữ ca sĩ, đây là món ăn hàng ngày cô vẫn nấu cho gia đình, công thức không quá phức tạp như các món salad, bánh dẻo, chè khúc bạch, mứt dâu, sốt nướng BBQ, bánh bao nhân trứng muối... Trong đó, video hướng dẫn làm các món ăn đặc sản quê hương cô như bún tôm Quảng Ninh hay riêu hà, hà chiên trứng được đón nhận hơn cả.

Phương Vy

Phương Vy nấu ăn

Sau khi kết hôn và sinh con, Phương Vy Idol bắt đầu đăng tải nhiều công thức nấu ăn lên fanpage. Nữ ca sĩ đích thân vào bếp, quay video hướng dẫn cách làm và biên tập lại rất dễ hiểu, ngắn gọn, thời lượng khoảng một phút. Cô lấy tên series bếp núc là Bếp nhà Zizi, trong đó bao gồm các món ăn đơn giản trong bữa ăn hàng ngày của gia đình mình như: salad dứa, thịt ba rọi giòn da sốt chua cay, chả cá ngừ lá chanh, taco phô mai, xiên que củ quả, mỳ ngũ sắc, cơm bò, ức gà tưới sốt cay, bom bơ, dưa từ cùi dưa hấu, cá hồi rim nước tương, salad tôm trộn bơ... môt số món tráng miệng như sâm bí đao kem đá xốp trái cây.

Kaity Nguyễn

Cô nàng hotgirl xinh xắn trong Em chưa 18 ngoài đời rất thích nấu ăn. Tuy mới qua tuổi 18 ít lâu nhưng do có sống tự lập ở Mỹ từ nhỏ nên Kaity thường tự mình nấu ăn và theo lời của bạn trai cô - nam ca sĩ Will - thì cô nàng nấu ăn rất ngon. Trang cá nhân của cả hai thường xuyên đăng tải hình ảnh đồ ăn, mỗi ngày một thực đơn hoàn chỉnh do cả hai cùng trổ tài. Mặc dù xa nhà lâu Kaity vẫn rất yêu thích ăn và chế biến các món Việt. Cô trổ tài nấu canh chua tôm và thịt kho trứng cút, món ăn yêu thích là cơm tấm. Ngoài ra, Kaity có thói quen nấu nhiều món theo phong cách Mỹ, Mexico như bít tết, mỳ ống, burrito, hạt quinoa. Không chỉ nấu ăn khéo léo, cô nàng còn rất chú trọng vào phần nhìn, đĩa nào cũng được trang trí, bày biện đẹp mắt chẳng kém các food blogger.

Diệu Hương

Diệu Hương là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình đất Bắc. Thời gian gần đây, cô lui về kinh doanh và chăm sóc gia đình. Từ khi có nhiều thời gian rảnh rỗi, Diệu Hương thường xuyên vào bếp nấu các món ăn ngon, hợp vệ sinh cho các con và ông xã. Cô chia sẻ: "Đây là những món ăn ai có cũng làm được và có điều kiện để làm được, ấm áp như chính không khí gia đình. Một phần làm nên hạnh phúc đó chính là căn bếp của người phụ nữ luôn ấm lửa yêu thương!".

Được bạn bè tin tưởng, nữ diễn viên tập hợp một album gần 100 món ăn ngon từ các món mặn đơn giản ăn cùng cơm đến các món ăn cầu kỳ "mâm cao cỗ đầy". Bản thân Diệu Hương cũng là người rất sành ăn nên các món ăn của cô không chỉ "ngon" phần nhìn mà còn rất chuẩn vị, chủ yếu là các món ăn truyền thống hoặc các đặc sản quê hương.

Thúy An

Cô nàng Hương Phố sexy trong Người phán xử ở ngoài đời lại là người phụ nữ hết mực chăm lo cho gia đình và có tài nấu ăn rất ngon. Bếp núc là đam mê thứ 2 của diễn viên Thúy An, sau nghề diễn. Cô luôn là người thích ăn ngon, thích ngắm nhìn các món được bày biện đẹp mắt nên cứ có thời gian rảnh là Thúy An lại "lao vào bếp" nấu nướng cho chồng con. Thậm chí, ông xã Thúy An còn chia sẻ rằng, vợ mình nấu ăn rất ngon nên nếu bỏ nghề diễn thì có thể mở được quán cơm bình dân.

Là con gái Hà Nội gốc phố cổ, không lạ khi Thúy An là người sành ăn. Các món ăn hằng ngày của gia đình đa phần đều là các món truyền thống, đơn giản nhưng mang hương vị tinh tế như canh mồng tơi cua đồng ăn với cà pháo, đậu phụ sốt cà chua, canh sườn nấu chua, thịt viên sốt cà chua, giả cầy, thịt kho tàu... Cứ đôi ba ngày, Thúy An lại chụp ảnh mâm cơm giản dị của gia đình lên Facebook, nếu có người hỏi về cách nấu cô đều tận tình chia sẻ. Thông thường, nàng Hương Phố tự tìm tòi qua sách báo, mạng xã hội các công thức chế biến, sau đó tự điều chỉnh ra cách nấu cho riêng mình.