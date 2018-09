7 món ngon xoa dịu cơn đói lúc xế chiều ở Hà Tiên

Bánh lọt xào, bánh bèo, gỏi đu đủ tôm thịt, chả cá chiên…, cuốn hút bạn bởi hương vị thơm ngon đặc trưng.

Thị xã Hà Tiên nằm ở phía tây nam của dải đất hình chữ S. Xứ sở này ngoài những cảnh đẹp còn có nhiều món ngon được chế biến mộc mạc, gần gũi, ghi điểm trong mắt du khách. Nếu một lần đặt chân đến Hà Tiên, sau những ngày tham quan nhiều thắng cảnh đẹp, lúc xế chiều, bạn có thể tìm những món ngon sau đây để ấm bụng nhé.

Chả cá chiên

Biển mang đến vùng đất Hà Tiên nhiều loại cá ngon. Ngoài nấu canh chua, hấp, nướng, các loại cá rựa, cá chai hay cá thu còn được người dân nơi đây làm món chả. Để chả ngon, dai, cá sẽ được cạo lấy thịt, nhồi gia vị, sau đó ép thành miếng mỏng, chiên vàng. Món chả cá Hà Tiên đặc biệt ở chỗ ăn kèm đu đủ bào thành sợi mỏng, ngâm chua với ớt cay. Sự kết hợp thú vị này đã tạo nên nét đặc trưng trong món chả cá chiên, khiến bạn ăn một lần sẽ nhớ mãi.

Món chả cá Hà Tiên đặc biệt ở chỗ ăn kèm đu đủ bào thành sợi mỏng.

Một miếng chả cá chiên giá: 5.000 - 10.000 đồng.

Bún nhâm tôm khô

Đây là một đặc sản của xứ Hà Tiên mà ít người biết đến. Một tô bún nhâm đúng điệu có sự kết hợp của bún, rau thơm, giá, dưa leo, đu đủ bào sợi, ít tôm khô xay nhuyễn, chan thêm chút xíu nước cốt dừa và nước mắm pha chua cay. Bạn sẽ cảm nhận vị thơm của tôm khô và béo từ nước cốt dừa. Một trong những thành phần làm nên vị độc đáo cho món ăn còn ở nước mắm. Ăn món bún nhâm phải là nước mắm pha chua cay mặn vừa phải để kìm hãm vị béo của nước cốt dừa. Tất cả nguyên liệu trộn lẫn vào nhau tạo nên hương vị ấn tượng.

Vị thơm của tôm khô và béo từ nước cốt dừa cho món ăn thêm ngon miệng.

Một tô bún nhâm tôm khô giá chỉ 20.000 - 25.000 đồng.

Gỏi đu đủ tôm thịt

Gỏi là một trong những món ăn ngon, thường được chế biến khéo léo bằng nhiều nguyên liệu bắt mắt. Trong đó, gỏi đu đủ luôn được nhiều người nhắc đến bởi hợp khẩu vị. Nguyên liệu làm món ăn đơn giản gồm tôm, tai hoặc da lợn, đu đủ, cà rốt, rau răm, rau húng, lạc rang giã nhỏ, chanh, giấm… Đu đủ và cà rốt bào sợi ngâm vào nước lạnh có vắt chanh, muối để hết mủ và đắng. Tôm, da hoặc tai lợn luộc chín. Sau khi tôm chín, bóc vỏ và chẻ đôi, tai hoặc da lợn chín thái mỏng. Ớt băm nhỏ để làm nước mắm và thái sợi để trang trí. Món ăn này ngon hay không còn được quyết định bởi nước mắm. Nước mắm để trộn gỏi này phải được pha chế theo dạng chua ngọt, cay cay mới ngon.

Món ăn kết hợp nhiều nguyên liệu bắt mắt.

Đĩa gỏi đu đủ tôm thịt có giá 20.000 - 25.000 đồng.

Nem nướng, chả giò, tôm luộc

Một đĩa gồm đủ thành phần nem, chả giò, tôm luộc cuốn với rau sống và bánh hỏi sẽ kích thích vị giác của bạn. Nem nướng của người miền Tây có vị ngọt và đậm đà hơn. Nem cũng được làm từ thịt lợn quết nhuyễn với hành, tỏi cùng các loại gia vị khác cho vừa ăn. Nem được vo tròn nướng chín vàng trên bếp than hồng. Nước chấm cho món ăn này có thành phần là tương ngọt nấu chín với nước me chua. Món ăn không thể thiếu xà lách, tía tô, húng thơm... Dùng bánh tráng lót phía dưới, cho rau sống lên trên sau đó để phần nem, chả giò, con tôm luộc, cuốn tròn lại chấm vào chén tương có một ít lạc rang vàng, ớt băm cay the the, bạn sẽ cảm nhận được mùi vị thơm ngon đậm chất.

Sự kết hợp của ba thành phần nem, chả giò, tôm luộc cho bạn những trải nghiệm thú vị.

Ở Hà Tiên, bạn có thể gọi theo đĩa giá khoảng 30.000 - 50.000 đồng.

Bánh lọt xào

Tên món ăn nghe có vẻ xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên, nếu từng thưởng thức món bánh lọt xào một lần, chắc hẳn bạn sẽ không thể nào quên hương vị của nó. Ngoài bột để làm thành những sợ bánh, món ăn còn có thêm như trứng gà, giá hẹ, tôm tươi hoặc có thể thay thế là bò tùy theo sở thích, lạc rang vàng, hành lá, chanh tỏi ớt, và các gia vị nêm… Món bánh lọt xào khi dùng nóng, bạn sẽ cảm nhận hết vị tươi ngon từ thịt tôm băm, vị ngọt từ rau hẹ, giá và hương vị thơm phức từ bánh lọt đã chiên vàng. Món ăn kèm nước mắm pha chua cay ngọt.

Món bánh lọt xào sẽ ngon hơn khi bạn dùng lúc nóng.

Một đĩa bánh lọt có giá 20.000 - 30.000 đồng.

Bóc lò hong

Có dịp về thị xã Hà Tiên, bạn đừng quên trải nghiệm món ăn độc và lạ này. Bóc lò hong là món gỏi truyền thống của người Campuchia. Đặc trưng là sự kết hợp đa dạng của các nguyên liệu gắn với đời sống nông thôn. Ăn món gỏi này, bạn sẽ cảm nhận sự non giòn của từng sợi đu đủ, thơm ngon đậm đà của nước ba khía muối, mắm ruốc, tươi sống của các loại rau và chút thơm của quế, giòn bùi của lạc rang... Tất cả tạo ra những nét đặc trưng khó quên cho người thưởng thức.

Món gỏi truyền thống của người Campuchia có vị độc lạ ấn tượng.

Đĩa Bóc lò hong có giá khoảng 20.000 - 25.000 đồng.

Bánh bèo

Món bánh chinh phục trái tim bạn ngay từ lần thưởng thức đầu tiên. Thành phần chính của bánh gồm bột gạo xay mịn, dằn khô, cùng ít bột mì tinh và nhân là tôm tươi băm nhuyễn xào chín. Trộn hai thứ bột ấy lại với nhau cùng với nước cho có dộ đặc vừa phải. Sau đó, bắc nồi lên bếp, nấu cho nước trong nồi thật sôi, đặt xửng vào, xếp từng chén lên xửng, thoa một lớp dầu dừa lên chén, chờ chén thật nóng, múc bột chế vào khoảng non nửa chén. Đậy kín nắp lại, hơi nước sôi sẽ làm cho bánh chín, sau đó để tôm xào lên khoảng 1 phút và nhắc xuống.

Bánh bèo được yêu thích nhờ hương vị thơm ngon, ngọt bùi.

Bánh bèo có hai loại nhân: tôm (bánh bèo mặn) và vị nước cốt dừa (bánh bèo ngọt). Đây là loại bánh được người dân Hà Tiên cũng như miền Tây yêu thích nhờ hương vị thơm ngon, ngọt bùi.

Mỗi cái bánh bèo giá chỉ 2.000 - 2.500 đồng.

