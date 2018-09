7 món ghẹ bình dân dễ làm

Có giá rẻ hơn cua nhưng ghẹ lại ngon ngọt và bổ dưỡng chẳng kém gì. Chỉ cần vài ba con ghẹ là bạn đã làm được món ăn thịnh soạn rồi.

* Mời bạn click vào tiêu đề hoặc hình ảnh món ăn để xem cách làm:

1. Canh ghẹ nấu rau muống

Món canh hấp dẫn với màu xanh của rau muống điểm xuyết thêm màu đỏ của ghẹ cùng vị ngọt thanh tự nhiên ngon và lạ miệng.

Nguyên liệu:

- 3 con ghẹ tươi.

- 1 bó rau muống.

- Hành tím, hạt nêm, nước mắm.

2. Bánh canh ghẹ nóng hổi tại nhà

Làm một tô bánh canh với nước lèo vàng ươm, ghẹ ngọt thơm không khó như bạn tưởng đâu.

Nguyên liệu:

- 800 g ghẹ hoặc có thể dùng cua

- 200 g nấm rơm hay nấm bào ngư

- 10 quả trứng cút

- Muối, màu dầu điều, hành lá, nước mắm, đường, hạt nêm

- Sợi bánh canh, có thể dùng sợi bánh canh bột mỳ hay bột lọc, có thể mua sẵn hoặc làm tại nhà, theo cách hướng dẫn ở đây.

3. Ghẹ rang sốt dầu hào

Từng miếng ghẹ thơm ngon, bên ngoài quyện một lớp sốt đậm đà, có thể làm món nhắm hoặc ăn với cơm đều ngon.

Nguyên liệu:

- 2 - 3 con ghẹ tươi

- 2 thìa canh bột năng

- 1 thìa canh dầu hào, xì dầu, muối, tiêu, hạt nêm hoặc bột ngọt

- 1 nhánh gừng nhỏ

- Tỏi, hành lá.

4. Canh ghẹ nấu măng chua

Bát canh ngọt mát với vịt ngọt tự nhiên của ghẹ, được nấu với măng chua, dứa và cà chua, có thể dùng kèm với cơm hoặc bún đều ngon.

Nguyên liệu:

- 3 - 4 con ghẹ hoặc cua to

- 1 lát dứa

- 2 quả cà chua

- 100 g măng chua

- Hành lá, mùi tàu, hành khô

- Nước mắm, hạt nêm, muối, tiêu, chanh.

5. Ghẹ rang me

Ghẹ có giá rẻ hơn và ngon không kém gì cua, được sốt cùng nước me chua chua ngọt ngọt cực dễ làm.

Nguyên liệu:

- 3 con ghẹ to

- 1 vắt me khô hoặc 1 quả me tươi

- Nước mắm, muối, đường

- Ớt màu

- Hành lá.

6. Súp ghẹ

Tuy không đắt bằng cua, nhưng ghẹ vẫn có vị ngon, ngọt không kém là mấy.

Nguyên liệu:

- 2 con ghẹ xanh

- 3 hay 4 búp nấm đông cô

- 2 thìa nhỏ bột năng hoặc bột ngô

- 1 lòng trắng trứng gà

- Ít rau mùi (rau ngò), muối, bột nêm và hành tím củ nhỏ.

- Dầu mè.

7. Ghẹ ram muối

Đĩa ghẹ màu đỏ rất bắt mắt, thịt ghẹ trắng phau, tươi ngon mang đậm hương vị biển.

Nguyên liệu:

- 4-5 con ghẹ to

- Nước mắm, muối, đường, dầu ăn, dầu hào

- Ớt, tỏi, hành sim, tiêu.

Hạt Tiêu