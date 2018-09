7 mẹo bảo quản đồ ăn, tránh ôi thiu trong ngày nóng nực

Đồ ăn không được bảo quản đúng cách, nhất là trong những ngày nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, sẽ nhanh chóng bị thiu, hỏng.

Chỉnh lại nhiệt độ bảo quản

Nhiệt độ tủ lạnh rất quan trọng, đóng vai trò quyết định thực phẩm có nhanh hỏng, ôi thiu hay không. Với nhiệt độ mùa hè, bạn cần thường xuyên bảo quản tủ lạnh và điều chỉnh lại nhiệt độ. Ngăn mát tủ lạnh nên để dưới 5 độ C và ngăn đá từ -15 độ C đến -18 độ C. Thịt và rau sống nên được bảo quản ở 5 độ C hoặc thấp hơn để đồ ăn tươi lâu.

SuZi Nguyễn tổng hợp