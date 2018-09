6 mẹo làm sạch nhanh hộp nhựa đựng thức ăn

Hãy ghi nhớ những mẹo dưới đây để đánh bay mùi thức ăn và dầu mỡ bám ở các hộp nhựa mà bạn thường xuyên đựng thực phẩm nhé.

Các loại hộp nhựa hiện nay rất phổ biến vì sự tiện dụng của nó. Hộp nhựa giúp mùi thức ăn không thoát ra ngoài, gọn nhẹ, nên được nhiều chị em nội trợ ưa chuộng để lưu trữ thực phẩm. Ảnh: aliexpress.

Hạt cà phê khử mùi hành tỏi trong hộp nhựa

Hạt cà phê cũng có thể được dùng để loại trừ một số mùi hôi "cứng đầu" như hành, tỏi hay cà ri. Bạn chỉ cần rửa sạch hộp nhựa, cho vào đó một ít hạt cà phê rồi đậy kín nắp. Sau một vài tiếng đồng hồ, mùi thức ăn trong hộp sẽ biến mất. Thay vào đó, chiếc hộp nhựa sẽ có mùi thơm của hạt cà phê.

Giấy báo cũ giúp khử mùi thức ăn trong hộp nhựa

Dùng giấy báo vò nhàu và cho vào hộp nhựa sau khi đã rửa sạch, đậy kín nắp, để qua đêm. Hôm sau bạn sẽ thấy bên trong hộp không còn mùi thức ăn khó chịu nữa.

Than giúp khử mùi nhựa ở hộp mới

Cho một cục than vào hộp nhựa sạch, khô ráo, đậy kín nắp và để ít nhất 6 tiếng. Than sẽ giúp hút sạch mùi của hộp nhựa. Nếu lo sợ than làm bẩn hộp, bạn có thể bọc than vào tấm vải thưa rồi mới đặt vào trong hộp.

Chanh tươi - loại bỏ dầu mỡ trên hộp nhựa

Chà xát một lát chanh tươi lên khắp bên trong hộp để khử mùi và giúp loại bỏ dầu mỡ rất tốt.

Chỉ cần một miếng chanh tươi là bạn đã có thể đánh bay mùi khó chịu của hộp nhựa. Ảnh: youtube.

Baking soda (bột nở) giúp tẩy rửa dầu mỡ hiệu quả

Hòa 3 muỗng baking soda với 1 muỗng nước để tạo thành hỗn hợp bột sệt. Thoa bột này lên khắp lòng hộp và để yên qua đêm. Sáng hôm sau chỉ cần tráng sạch lại với nước là mọi vết dầu mỡ cũng như mùi khó chịu trong hộp sẽ được đánh bay.

Cho hộp nhựa vào tủ lạnh

Sau khi rửa sạch, lau khô thì mở rời nắp hộp và thân hộp, cho cả 2 vào ngăn đá tủ lạnh ít nhất 6 tiếng. Đây là cách làm đơn giản và nhanh chóng để giúp loại bỏ mùi khó chịu trong hộp.

