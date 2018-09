5 quán chè nóng có tiếng ở Hà Nội vào mùa đông

Nếu muốn thưởng thức những món chè ngon tuyệt cú mèo như chè chuối nướng, chè sắn nóng hay bánh trôi tàu thì bạn có thể tham khảo các địa chỉ dưới đây.

1. Quán chè Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nhiều người đi qua số 35B Nguyễn Bỉnh Khiêm vào buổi chiều thường thắc mắc có cái gì sao mà đông thế. Tạt thử vào mới biết ở đây có món bánh đúc nóng và các loại chè nóng ngon có tiếng. Tuy giá hơi cao so với những chỗ khác nhưng hàng này vẫn được nhiều người chọn ăn vì mang đúng hương vị của Hà thành, lại là địa điểm lâu năm quen thuộc, được coi là "chốn cũ" của nhiều thế hệ học sinh.

Bên cạnh chè chuối khá ngon thì chè sắn lại bị chê là quá ngọt. Ngoài ra nên ăn trước một bát bánh đúc nóng rồi mới ăn đến chè nếu bạn đến vào tầm đói bụng. Quán mở cửa sau 15h30, nếu đến trước giờ đó mà vẫn thấy đóng cửa im ỉm thì hãy quay lại sau vì quán chưa mở chứ không phải hôm đó nghỉ bán.

2. Chè sắn nóng Lý Quốc Sư

Ở Hà Nội, nếu ai thích ăn chè sắn - thứ hầu như chỉ có vào mùa lạnh thì mời đến Lý Quốc Sư. Chè sắn ở Lý Quốc Sư nổi tiếng bởi vị bùi, thơm, nước chè sánh, nâu vàng ngon miệng, những miếng sắn được cắt vuông vức hình bao diêm, mềm dẻo không quá bở, nhìn thôi đã đẹp mắt. Dù không phải là người chuộng chè sắn nhưng chắc chắn cũng phải thừa nhận chè ngon. Có người thường ăn một lúc 2-3 bát mới đã cơn thèm và chịu về. Và nhớ là phải đến sớm vì chè rất nhanh hết.

Địa chỉ: 39 Lý Quốc Sư

Giờ mở cửa: từ 10h sáng đến 12h đêm.

Giá khoảng 10.000-15.000 đồng/bát.

3. Chè Bà Thơm, 146 Quán Thánh, Ba Đình

Bằng những nguyên liệu tốt nhất được lựa chọn cẩn thận cùng với cách thức nấu cổ truyền hoàn toàn không dùng tới chất phụ gia và phẩm màu, những món chè của Bà Thơm đã giữ được trọn vẹn hương vị tự nhiên và màu sắc nguyên thủy của từng nguyên liệu.

Quán chè này từng xuất hiện trong các chương trình giới thiệu đặc sản Hà Nội trên TV, mở cửa từ 14h30 đến 23h.

4. Xôi chè bà Thìn

Xôi chè là một món ăn đặc trưng và thanh tao của người Hà thành xưa. Nó bao gồm xôi vò đỗ xanh và chè. Xôi được đồ lên rất khéo, từng hạt béo, mềm và không dính bết lại với nhau, có màu sáng vàng ươm hấp dẫn. Nếu bạn không thích vị ngọt đậm, thì nên chọn cho mình bát chè hoa cau trộn cùng xôi vò. Chè hoa cau ở đây được nấu cùng bột sắn có rắc thêm hạt đỗ xanh, chính vì vậy nên nó có vị ngọt mát.

Trước đây quán ở 93 Hàng Bồ, giờ chuyển về số 1 Bát Đàn.

5. Chè nóng, bánh trôi tàu Hàng Điếu

Tất cả các món của quán đều do cô chủ tự tay làm. Nhiều bạn nhận xét thích nhất trân châu của quán, to, dẻo ngon khó cưỡng, đúng kiểu trân châu tự làm chứ không phải trân châu đen Trung Quốc. Chè hạt sen thì bở nhưng không nát còn nguyên hình hạt, vị ngọt mát vừa phải. Bánh trôi to tròn mịn, bánh chay ngon, dẻo, ngọt vừa.

Tuy nhiên chỗ ngồi khá ít và chật, nếu mua mang về thì tiện hơn.

Địa chỉ: 77 Hàng Điếu

Giờ mở cửa: 9h sáng đến 23h đêm.

Giá từ 10.000 đến 25.000 đồng.

Mimi tổng hợp