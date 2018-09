5 món ăn Trung Quốc ngon miệng, không ngấy

Mì xào gà, cơm chiên tôm hay thịt heo sốt đậu đen... là những món ăn mang đậm hương vị Trung Hoa nhưng không gây cảm giác ngấy và rất ngon miệng.

1. Mì trứng xào gà

Nguyên liệu: 4 người ăn

- 4 ức gà không da và xương, thái thành từng phần vừa ăn.

- 350 g mì trứng khô; 225 g măng tươi rửa sạch, để ráo nước; 100 g ngô non bổ đôi; 60 g giá tươi.

- 1 củ cà rốt gọt vỏ, thái lát dài. 1 trái ớt chuông bỏ ruột, thái lát.

- 200 g đậu ván non, rửa sạch, thái làm đôi.

- 225 g hạt dẻ nước đóng hộp, không lấy nước.

- 4 thìa canh nước tương đậu nành (loại light soy sauce); 2 thìa cà phê giấm gạo.

- 1 thìa canh dầu hào; 2 thìa canh nước tương đậu nành (loại dark soy sauce).

- 1/2 thìa cà phê dầu mè (vừng).; 4 tép tỏi bằm nhuyễn; 1 ít gừng thái sợi;

- 1 thìa cà phê bột gia vị Chinese Five Spices.

- Hành lá thái khúc.

Cách làm:

- Trộn nước tương (light soy sauce), giấm, tỏi, gừng, bột gia vị Chinese Five Spices trong 1 cái bát lớn. Sau đó cho gà vào trộn đều rồi cho vào tủ lạnh ướp trong khoảng 20 phút.

- Mì trứng chần mềm, xả nước lạnh rồi để ráo.

- Phi thơm dầu, cho thịt gà đã ướp vào xào khoảng 5 phút, tiếp đến cho cà rốt, đậu vàn, hạt dẻ nước, măng, ớt chuông, bắp non và hành lá vào xào trong 5 phút. Tiếp đến cho mì, giá, dầu hào, nước tương đen, dầu mè rồi trộn đều các nguyên liệu. Nêm lại vừa ăn là được.



2. Thịt heo sốt đậu đen (balack bean garlic sauce)

Nguyên liệu:

- 500 g thịt heo phi lê, thái thành từng lát dài, mỏng.

- 1 trái ớt chuông xanh, 1 trái ớt chuông đỏ thái lát mỏng.

- 2 thìa canh nước tương; 1 thìa canh rượu sherry.

- 1 thìa cà phê bột mì (hoặc bột bắp).

- 2 thìa canh sốt đậu đen; 4 thìa canh nước luộc gà.

- 1 tép tỏi bằm nhuyễn; gừng thái sợi; hành lá thái khúc.

Cách làm:

- Ướp thịt heo với nước tương, rượu sherry, bột mì, gừng rồi trộn đều để vào tủ lạnh trong 30 phút.

- Làm nóng chảo dầu, cho thịt heo đã ướp vào xào chín vàng, vớt ra để riêng.

- Tiếp đến phi thơm tỏi, cho hành lá và ớt chuông vào đảo đều, thêm nước luộc gà và nướt sốt đậu đen vào. Trộn đều rồi cho thịt heo vào trở lại. Đậy chảo lại, để lửa nhỏ rồi đun trong khoảng 5 phút cho nước trong nồi sánh lại là được. Món này có thể dùng với cơm nóng hoặc bánh mì.

3. Cơm chiên tôm

Nguyên liệu: 4 người ăn

- 4 bát cơm trắng; 400 g tôm sú bỏ vỏ.

- 2 quả trứng gà; 150 g nấm đông cô thái lát mỏng.

- 125 g đậu Hà Lan; 1 của hành tây thái hạt lựu.

- 2 thìa canh nước tương; 1 thìa cà phê dầu hào.

Cách làm:

- Trứng đánh tan rồi chiên vàng, thái sợi.

- Làm nóng dầu, cho hành tây, nấm và tôm vào xào gần chín. Cho cơm trắng vào đảo đều trong khoảng 4 phút. Cho đậu Hà Lan vào rồi tiếp tục trộn đều.

- Rưới đều nước tương, dầu hào. Nêm lại cho vừa ăn, cho trứng thái sợi vào trộn đều rồi tắt bếp.

4. Mì xào rau củ, đậu phụ

Nguyên liệu: 4 người ăn

- 350 g mì trứng khô. 300 g đậu phụ non thái quân cờ.

- 1 bó cải thìa thái khúc. 200 g đậu ván non. 100 g nấm đông cô thái lát.

- 1 trái ớt chuông thái lát mỏng. Gừng thái sợi, tỏi bằm nhuyễn, hành lá thái khúc.

- 1 thìa cà phê bột gia vị Chinese Five Spices; 3 thìa canh nước tương (light soy sauce); 2 thìa canh nước tương đen; 1 thìa canh tương ớt ngọt.

Cách làm:

- Mì chần mềm, xả nước lạnh rồi để ráo.

- Trộn đều nước tương (light soy sauce), tỏi, gừng, bột gia vị Chinese Five Spices rồi để riêng.

- Làm nóng dầu, cho các nguyên liệu như ớt chuông, đậu ván, nấm đông cô vào đảo đều. Cho tiếp hỗn hợp nước tương, tỏi, gừng đã trộn vào xào trong khoảng 3 phút.

- Cuối cùng cho mì, cải thìa, tương ớt ngọt, nước tương đen, đậu hủ vào đảo nhẹ tay trong khoảng năm phút là được.

5. Gà xào chua ngọt

Nguyên liệu:

- 8 đùi gà bỏ xương, da thái thành từng phần vừa ăn.

- 1 củ hành tây thái lát nhỏ. 1 trái ớt chuông thái miếng.

- 3 củ cà rốt gọt vỏ, cắt làm đôi rồi thái khối dài.

- 1 thìa canh giấm rượu vang; 1/2 thìa canh bột bắp; 2 thìa canh nước tương; 1 thìa canh sốt cà chua.

- 1 tép tỏi bằm; hành lá thái khúc.

- 450 g chia làm 2, 1 phần thái lát, phần còn lại vắt lấy nước.

Cách làm:

- Làm nước sốt: Trộn nước ép dứa với tỏi, bột bắp, sốt cà chua, giấm rượu vang, nước tương và 100 ml nước lọc.

- Làm nóng dầu, cho gà vào xào khoảng 3 phút rồi để ra đĩa.

- Cho hành tây, cà rốt vào xào khoảng 4 phút rồi cho gà vào xào tiếp đến khi chín.

- Cho nước sốt vào thịt gà và rau củ, thêm dứa rồi để nhỏ lửa trong khoảng 2 phút. Tắt bếp, thêm hành lá vào rồi dùng nóng với cơm hoặc bánh mì.

Huấn Phan

Theo Hellomagazine