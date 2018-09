5 loại trái cây có hình thù kỳ lạ, giá trên trời chỉ có ở Nhật

Không chỉ có hình dáng 'không giống ai', những loại hoa quả này còn có giá đắt đỏ, chỉ dành cho giới đại gia.

Cam ngũ giác

Đúng như tên gọi của mình, loại cam này có hình dáng là một hình ngũ giác đều, được các nhà nghiên cứu nông nghiệp lai tạo giữa cam và quýt, sau đó luôn trồng với một khung gỗ cố định hình dáng. Do cách trồng đặc biệt nên mỗi kg cam ngũ giác ở Nhật có giá cao, khoảng 700.000 đồng một kg, và luôn trong tình trạng khan hiếm hàng vì mỗi năm chỉ có rất ít số cam đạt tiêu chuẩn được bán ra thị trường.

Loại quả đến từ tỉnh Ehime này không chỉ hút khách bởi hình dáng độc đáo, hương vị lạ mà còn mang ý nghĩa tâm linh. Người Nhật Bản tin rằng, ăn quả cam này sẽ giúp các sĩ tử có một kỳ thi đỗ đạt, luôn may mắn và thành công trong cuộc sống. Khi bổ ra, các múi cam bên trong sắp xếp rất đều đặn, cân đối, vuông thành sắc cạnh, tượng trưng cho âm dương ngũ hành hài hoà.

Dưa hấu đen

Dưa hấu thường có lớp vỏ sọc vân, xanh nhạt hoặc xanh đậm, còn loại vỏ đen thì đúng là "xưa nay hiếm" và chỉ xuất hiện ở vùng Hokkaido (Nhật Bản). Đây được xem là vua của các loại dưa hấu với mức giá cao nhất lên tới hơn 6.100 USD (khoảng hơn 130 triệu đồng). Mức giá bình dân hơn cũng khoảng vài trăm đến vài nghìn USD do mỗi năm, vùng này chỉ xuất xưởng 10.000 quả dưa hấu. Với lớp vỏ đen sang trọng, loại dưa đặc biệt này được xem là món quà mà giới đại gia hay dành tặng nhau.

Dưa hấu đen có rất ít hạt, thậm chí là không có hạt, hương vị tuyệt hảo. Hiện nay, dưa hấu đen Densuke chỉ được trồng ở thị trấn Toma, Hokkaido.

Dưa hấu vuông

Bình dân hơn dưa hấu đen, dưa hấu vuông đã xuất hiện từ nhiều năm nay trên thị trường, thậm chí là cả ở Việt Nam, với mức giá vài triệu đồng. Loại dưa này được trồng quần đảo Shikoku và được sử dụng để làm quà tặng nhiều hơn là để thưởng thức. Cũng giống như cam ngũ sắc, việc tạo ra quả dưa hình dáng đặc biệt này phải nhờ đến khung cố định, căn cứ theo tình trạng phát triển của dưa mà chiếc khung sẽ được nới dần ra.

Loại dưa hấu vuông đã được đăng ký độc quyền và không được trồng ở đâu ngoài Zentsuji. Mỗi năm, nơi đây chỉ thu hoạch 300 quả, nếu mất mùa thì số lượng còn ít hơn. Giá một quả dưa hấu vuông ở Nhật khoảng 100-200 USD nhưng khi bán ra nước ngoài có thể lên tới 900 USD.

Dâu bạch tuyết

Không thể phủ nhận bất kỳ loại trái cây nào gây sốt ở Nhật thì cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện ở Việt Nam và được săn lùng ráo riết. Một trong số đó là dâu bạch tuyết. Thay vì màu đỏ mọng, những trái dâu tây này có màu trắng đúng như tên gọi. Kích cỡ của một quả dâu có thể lên tới 50g, bằng bàn tay trẻ em. Ngay tại ở Nhật thì dâu bạch tuyết cũng là đặc sản quý hiếm chỉ được trồng ở một trang trại nhỏ thuộc tỉnh Saga. Người dân nơi đây gọi là dâu bạch ngọc - viên ngọc màu trắng.

Ngoài hình dáng lạ thì dâu bạch tuyết chứa nhiều chất dinh dưỡng, chất oxy hoá tốt gấp 5 lần dâu thông thường. Quả dâu mọng nước và có mùi thơm đặc trưng. Tuy thuộc loại đắt đỏ nhưng so với nhiều loại hoa quả "đại gia" khác thì dâu bạch tuyết vẫn bình dân hơn. Khi về Việt Nam, chúng có giá 1,6 triệu đồng một kg nhưng khá khan hiếm.

Xoài đỏ

Những loại thực phẩm có màu đỏ luôn được ưa chuộng ở các quốc gia châu Á vì chúng được tin rằng sẽ đem lại may mắn. Do đó, giống xoài Taiyono Tamago màu đỏ ở vùng Miyazaki dù có giá trên trời nhưng lại được săn lùng và trở thành món quà biếu dịp Tết sang trọng. Loại xoài đỏ này được bán theo cặp với ý nghĩa may mắn, có giá 3.000 USD (khoảng 60 triệu đồng).

Xoài đỏ được gọi là "quả trứng của mặt trời" do hình dáng đẹp, tròn, nhẵn bóng, nặng từ 350g trở lên và đặc biệt là phần thịt quả thơm ngon. Độ ngọt của loại quả này được đánh giá là cao gấp 15 lần xoài bình thường.