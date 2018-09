4 quán trà sữa của sao Việt luôn đông khách ở trung tâm Sài Gòn

Trà sữa gạo thơm bùi, trà sữa Đài Loan thanh nhẹ hay trà sữa bông gòn... chắc chắn sẽ khiến các tín đồ trà sữa mê tít.

Soko cha của diễn viên Khương Ngọc

Chàng diễn viên Khương Ngọc tiếp tục sự nghiệp kinh doanh với một tiệm trà sữa nằm trên mặt tiền đường Lý Tự Trọng, quận 1. Không gian nhỏ hẹp, chỉ thích hợp mua mang về, nhưng khá đông khách bởi đồ uống hợp với người Việt và có tên lạ như hồng trà giữa sa mạc, Oresoko trân châu mặt trời... dù thực chất chỉ là trà sữa trân châu trắng, đen...

Trà ở đây pha khá giống với trà sữa Việt Nam nên ngọt đậm. Với những ai thích uống nhạt thì nên chọn mức đường từ 60% trở xuống. Nếu không uống đá thì phải 40% đường hoặc ít hơn mới vừa miệng. Ngoài ra tủ bánh mì quết bơ pate của tiệm cũng thu hút không ít thực khách bởi bánh mì dễ ăn. Tuy nhiên nên lưu ý bơ và pate hơi nhiều và dễ bị chảy. Một ổ bánh mì 12.000 đồng, trà sữa dao động 29.000 - 45.000 đồng/ly.

Hebes của Hoa hậu Phạm Hương

Không gian sống ảo tông màu hồng kèm theo view đẹp khiến quán trà sữa Hebes của Hoa hậu Phạm Hương trên đường Huỳnh Thúc Kháng gây ấn tượng với phái nữ ngay từ khi khai trương.

Được nhiều thực khách lựa chọn nhất là trà sữa bông gòn với chiếc kẹo bông to đặt bên trên ly trà sữa, đồng thời làm "đạo cụ" chụp hình lý tưởng. Những bạn ăn kiêng nên lưu ý lựa chọn những loại trà có kem sữa phù hợp vì đồ uống này khá béo ngọt. Giá đồ uống ở đây từ 38.000 đến 58.000 đồng/ly.

Maku của Hoa hậu Thu Hoài

Theo trào lưu trà sữa Đài Loan ồ ạt "tấn công" Sài Gòn, tiệm trà sữa Maku của Hoa hậu Thu Hoài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ ghi điểm với trà sữa thơm nhẹ mùi trà ở vùng Mã Cù, không đậm mùi hương liệu.

Vì nằm trên con đường đắt đỏ bậc nhất nhì Sài Thành nên Maku hiếm khi vơi khách. Nước uống ở đây giá khá cao so với mặt bằng chung. Lục trà cam bưởi vị đắng, ai uống không quen chắc chắn sẽ không thích, nhưng đây lại là sản phẩm "đinh" và có giá đến 139.000 đồng/ly. Ngoài ra còn có nhiều đồ uống như Ngũ cốc xay thơm; Trà cam chanh dây chua... Giá một ly trà thấp nhất là 34.000 đồng, không thêm topping.

Chamichi của nhà văn Gào

Tiệm trà sữa của nữ nhà văn nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 với tông màu "kẹo ngọt" làm chủ đạo. Đây là điểm check-in được nhiều khách teen ưu ái nhờ gương mặt đại diện là chàng ca sĩ điển trai Isaac. "Linh vật" của quán, chú mèo hoạt hình đứng chào khách ở lầu hai níu chân nhiều bạn trẻ đến chơi.

So với mặt bằng chung thì thức uống ở Chamichi lạ miệng vì đây vốn là thương hiệu trà sữa của Thái Lan, hương vị không giống với trà sữa Đài Loan hay Việt Nam. Món nổi bật của quán là trà sữa gạo lức và houjicha (trà gạo rang của Nhật Bản) có mùi thơm của nhiều gạo khác nhau. Lớp kem sữa hơi loãng, trân châu cứng và trà cũng nhạt hơn so với tiệm khác. Giá 35.000 - 55.000 đồng/ly. Không gian khá ồn ào do quán luôn trong tình trạng đông đúc.

Vi Yến